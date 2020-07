Regional Ministers

On March 11, 2013 President John Dramani Mahama reshuffled the ministers he appointed for the first time.

Region Minister Deputy* Northern Mr. Bede Anwataazumo Ziedeng A.B.A. Fuseini Ashanti Mr. Eric Opoku Yaw Adusei Volta Joseph Nii Laryea Afotey-Agbo Francis Ganyaglo Brong Ahafo Mr. Paul Evans Aidoo Justice Samuel Adjei Eastern Mrs. Helen Ntoso Mavis Ama Frimpong Greater Accra Mr. Julius Debrah Isaac Nii Djanmah Vanderpuye Western Mr. Ebenezer Kwadwo Teye Addo lfred Ekow Gyan Central Mr. Samuel Sarpong Queenstar Pokua Sawyerr Upper East Alhaji Limuna Mohammed Munir Daniel Awenyue Syme Upper West Dr. Ephraim Avea Nsoh Abu Kabiebata Kansangbata



