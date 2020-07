Diplomatic Missions Abroad

Country Ambassador/High Com. Contact

Algeria Mr Kwadwo Nyamekye Marfo, Ambassador Embassy of the Republic of Ghana 62, Rue Des Frere Benali Abdellah

Hydra, Algiers

Algeria Tel: (213-21) 692444; 692476

Fax: (213-21) 692856 E-mail: algeria@mfa.gov.gh; alghanaemb21@gmail.com

Angola Moses Bukari Mabenga, Ambassador Embassy of Ghana Rua cirilo da concepcao e silva 5, 1A

C.P. 1012

Luanda, Angola Tel: 244-2-339222; 244-2-338239

Fax: : 244-2-338235 E-mail: luanda@mfa.gov.gh, luandamissiongh@ymail.com

Australia Mr. Justin Betar, Honorary Consul (Sydney) Mr. Fred Soale, Honorary Consul (Perth) Honorary Consul: Mr. Anthony Laity (Auckland) Sydney Level 7, AWA Building

45-57 York street

Sydney, NSW 2000

Australia Tel: +61 2 9299 6650 E-mail: enquiries@ghana.org.au

Website: Consulate of the Republic of Ghana, Sydney

Perth Unit 16, 7 The Esplanade

Mt. Pleasant,Perth

Western Australia Tel: +61 8 9364 2893 E-mail: gh57391@bigpond.net.au

Website: Consulate of the Republic of Ghana, Perth

Auckland Level 1, Unit 13

101-111 Diana Drive

Glenfield, Auckland

New Zealand Tel: +64 9444 9966 E-mail: none available yet

Website: Consulate of the Republic of Ghana, Auckland

Ghana High Commission 52 Culgoa Circuit

O' Malley ACT 2606

Canberra, Australia Tel: +61 2 6290 2110

Fax: +61 2 6290 2115 E-mail: gh57391@bigpond.net.au (normal);

consular@ghanahighcom.org.au (Enquiries relating to consular matters )

Website: Ghana High Commission

Belgium H.E. Mrs. Novisi Abaidoo, Ambassador Embassy of Ghana 73 Blvd General Wahiz

1030 Brussels Tel: +32 2 245 8220

Fax: +32 2 649 2483 Website: Embassy of Ghana in Belgium

Benin Harold Agyeman, Minister Plenipotentiary (Chargé d'Affaires) Embassy of the Republic of Ghana B.P. 488, Cocotier

Cotonou Tel: 229 21 30 07 46

Fax: 229 21 30 92 50 E-mail: cotonou@mfa.gov.gh; ghcotonou@yahoo.com

Website: Embassy of Ghana in Benin

Brazil H.E Mr Wallace A. Gbedemah, Ambassador Embassy of Ghana SHIS QL 10, Conjunto 08, Casa 02 - Lago Sul

P.O. Box 71630085

Brasilia - DF - Brasil Tel: +55 (61) 32486047, +55 (61) 32486049.

Fax: +55 (61) 32487913 Website: Embassy of Ghana in Brazil

Malaysia Vacant, High commissioner



Mrs. Carolyn Abena Anima Oppong-Ntiri, Minister-Counsellor Ghana High comission 14, Ampang Hilir

Off Jalan Ampang

55000 Kuala Lumpur

Malaysia Tel: (+60) 3 4252 6995

Fax: (+60) 3 4257 8698 Website: Embassy of Ghana in Malaysia

Bulgaria Mr Gospodin Gospodinov, Honorary Consul Ghanaian Honorary Consulate 15, Platchkovitsa ul

2nd floor, apartment 3

Sofia Tel: (+359) 2 962 4679, (+359) 888 339 894

Fax: (+359) 2 962 4679

Burkina Faso Naa Bolinaa Sakaa, Ambassador Ghana Embassy 22, Thomas Sankara

Côté Bâtiment

Carfo

BP 212

Ouagadougou

Burkina Faso Tel: (+226) 25 30 76 35

Fax: (+226) 25 30 69 60 E-mail: embagna@fasonet.bf

Canada Vacant, High commissioner



MR. Alexander Yeboah, Minister / Consular Ghana High Commission



Vancouver, BC 6741 Cariboo Road

Suite 108

Burnaby, British Columbia

V3N 4A3 Tel: (604) 715-6624 Fax: (604) 931-6164 E-mail: gpiprah@aol.com

Toronto, Ontario 4665 Yonge Street Suite

205/206 North York

Ontario, M2N 0B4

Canada Tel: (+1)(416) 848-1014 (Toronto)

Fax: (416) 848-1017 E-mail: gpiprah@aol.com (Vancouver) Website: Embassy of Ghana in Canada

China H. E Edward Boateng,Head of Mission Embassy of Ghana No. 8, San Li Tun Road

Chaoyang DistrictBeijing, 100600

People's Republic of China Tel: (0086-10) 65321319, 65321544, 65322012

Fax: (0086-10) 65323602 Email: admin@ghanaembassychina.org

Website: Embassy of Ghana in China

Congo, Democratic Republic (DRC) Peter Kwesi Eboyi Yankey, Ambassador Embassy of Ghana No. 206, Avenue Pierre Muele

B.P 7955 Kinshasa-GombeDemocratic Republic Of Congo Tel: (+243) 999 994 109

Fax: +243 81 880 4632 E-mail: mails@ghanaembkin.org

ghanaemkin@yahoo.com

Website: Embassy of Ghana in DRC

Cote D'Ivoire (Ivory Coast) H.E. Frederick Daniel Laryea, Ambassador Embassy of the Republic of Ghana Rue J95 Sixieme Tranche Cocody

Les Deux Plateaux 01 BP 1871

Abijdan 01 COTE D´IVOIRE Tel: 22 41 02 88 / 22 41 02 90

Fax: 22 41 81 43 E-mail: ghanaemb@aviso.ci, ghanemb04@yahoo.com

Website: Embassy of Ghana in Ivory Coast

Cuba Mr John Akologu Tia, Ambassador Embassy of Ghana 5A Avenida No 1808,

Esquina A La Calle 20

Miramar, Playa

Havana

Cuba Tel: +53 7 204 2153, +53 7 204 2613

Fax: +53 7 204 2317 E-mail: embassyofghanahavgh@gmail.com, ghanaembhav@gmail.com

Czech Republic Vacant, Ambassador



Mrs. Worwornyo Agyeman, Minister/Head of Chancery Embassy of Ghana Na Zátorce 89/6

Prague 6 - Bubenec

160 00

Czech Republic Tel: +420 233 377 236

Fax: +420 233 375 647 E-mail: ghanaemb@gmail.com (EN); ghanaprague2@gmail.com (CS)

Website: Embassy of Ghana in Czech Republic

Cyprus Umar Sanda Ahmed, Ambassador of Ghana in Egypt Honorary Consulate of Ghana (This is under the embassy of Ghana in Cairo, Egypt) 19 Kambas Street

Strovolos Industrial Estate,2030

Nicosia

P.O.Box 21326 1506

Cyprus Tel: +357-2-2482265

Fax: +357-2-2481757 More information

Denmark Vacant, Ambassador



Mrs. Jane Abla Gasu Aheto, Minister/ Head of Chancery Embassy of the Republic of Ghana Egebjerg Alle 13

Dk-2900 Hellerup

Copenhagen

Denmark Tel: +45 3962 8222

Fax: +45 3962 1652 E-mail: ghana@mail.dk; copenhagen@mfa.gov.gh

Website: Embassy of Ghana in Denmark

Egypt Umar Sanda Ahmed, Ambassador Ghana Embassy 6th Tanta Street

Agouza

Off Aswan Square

Cairo Tel: +20-2-33032290, +20-2-33032293

Fax: +20-2-33032292 E-mail: www.ghanaemb-cairo.eg

Website: Ghana Embassy in Egypt

Ethiopia Albert Francis Yankey, Ambassador The embassy of the Republic of ghana Kolfe Keranio

Woreda 09

House No. 108

Off Jimma Road

Addis Ababa

Ethiopia Tel:+251 3711402/116534434

Fax: +251 3712349 E-mail: ghmfa24@yahoo.com; addisababa@mfa.gov.gh

Website: Ghana Embassy in Ethiopia

Equatorial Guinea Mr Alexander Asum-Ahensah, Ambassador Embassy of Ghana B.P. 289, Paraiso

Malabo

Equatorial Guinea Tel: (+240) 333 098 909

Fax: (+240) 333 098 882 / 3 E-mail: ghemb.gq@live.com; ghcon14@wanadoo.gq

France Bonaventure Adjavor,

Minister Plenipotentiary/Deputy Head of Mission Embassy of Ghana 8 Villa Said

75116, Paris

France Tel: +33 (0) 145000950

Fax: +33 (0) 145008195 E-mail: info.paris@embassy.gov.gh

Website: Ghana Embassy in France

Germany Gina Blay, Ambassador Embassy of The Republic of Ghana Stavangerstrasse 17 & 19

10439 Berlin

Germany Tel: + 49 30 54 71 49 0

Fax: +49 30 44 670 63, + 49 30 54 71 49 61 E-mail: infos@ghanaemberlin.de; chancery@ghanaemberlin.de

trade@ghanaemberlin.de; consular@ghanaemberlin.de

Website: Embassy of Ghana in Germany

Guinea Akwasi Agyeman Agyare, Ambassador Embassy of Ghana Camayenne, Dixinn Commune

P.O. Box 732

Conakry

Republic of Guinea

Equatorial Guinea Tel: 00224 631 40 95 60

Fax: +224-30-463136 E-mail:ghanaem13@yahoo.co.uk; conakry@mfa.gov.gh

Website: Embassy of Ghana in Guinea

India H.E Mr. Samuel Panyin Yalley, High commissioner High commission of the Republic of Ghana



New Dehli 50 N Satya Marg Chanakyapuri

New Delhi - 110021 Tel: +91 (11) 2419-3500/1/2 E-mail: chancery@ghana-mission.co.in; contact@ghana-mission.co.in;

consular@ghana-mission.co.in

Website: Ghana Embassy in India-New Dehli

Mumbai 6A, Kapur Mahal

2nd Floor

65, Marine Drive

Mumbai Tel: +91 (22) 22819590, Tel : +91 (22) 22810938, +91- 9892298974 (Mobile) E-mail: ghanaconsulatemumbai@gmail.com

Website: Ghana Embassy in India-Mumbai

Israel H.E. Ernest S. Lometey, Ambassador Ghana Embassy 12a, Abba Hillel Silver St.

P.O. Box 1958

Ramat Gan

Tel Aviv 52506

Israel Tel: (+972) 3-576 6000

Fax: (+972) 3-752 0827 E-mail: ghanaemb.il@gmail.com

Website: Ghana Embassy in Egypt

Ireland H.E Papa Owusu-Ankomah,

Ghana High Commissioner to the UK and Republic of Ireland Ghana Consulate 1 Marine Terrace

Dun Laoghaire

Co. Dublin

A96 KD86

Ireland Tel: +353-1-2303484

Fax: +353-1-6638569 E-mail: info@ghanaconsulate.ie

Website: Ghana Consulate Ireland

Italy Vacant, Ambassador

Mr. Misbahu Mahama Adams, Counsellor/Treasury Officer Ghana Embassy a Ostriana 4

00199

Rome Tel: + 39 -(06) 8621.7191, + 39 -(06) 8621.9307

Fax: + 39 -(06) 8632.5762 (General), +390686215691 (Consular) E-mail: consular@ghanaembassy.it; fao@ghanaembassy.it

Website: Ghana Embassy in Italy

Japan H.E. Mr Sylvester J.K. Parker-Allotey, Ambassador/Head of mission Ghana Embassy 1-5-21 Nishi-Azabu

Minato-Ku

Tokyo 106-0031

Japan Tel:+(81) 3-5410-8631; +(81) 3-5410-8632; +(81) 3-5410-8633

+(81) 3-5410-8637; +(81) 90-9645-7816 (For emergency only)

Fax:+(81) 3-5410-8635 E-mail: mission@ghanaembassy

Website: Ghana Embassy in Japan

Kenya



His E Mr. Kwame Asamoah Tenkorang, high commissioner Ghana High Commission 469 Karura Avenue,Muthaiga

P.O. Box 42824 - 00100

Muthaiga

Nairobi, Kenya Tel: +254707787182 /(254-20) 2421801/8025265 E-mail: ghanahighcommissionnairobi@yahoo.com Website: Embassy of Ghana in Kenya

Lebanon



Michel Haddad, Honorary Consul General Ghanaian Honorary Consulate General Labban bldg, 4th floor

Sami Solh Avenue, Badaro Area

Beirut, Lebanon Tel: (+961) 1 393 946

Fax: (+961) 1 393 948 E-mail: ghanaembey@yahoo.com

Liberia



Kodjo A. Wadee, Ambassador Embassy of the Republic of Ghana P. O. Box 6421

Monrovia

Liberia Tel: (+231) (77) 016 920; (+231) (77) 000 813 Fax: (+231) (77) 036 153 E-mail: ghanemb11@yahoo.com; ghanaemb@liberia.net

Libya



Vacant, Ambassador Ghana Embassy P.O. Box 4169

Tripoli

Libya Tel: +218-21-477-2534

Fax: +218-21-477-3557 E-mail: ghanemb@all-computers.com

Malaysia Vacant, High Commissioner

Mrs. Carolyn Abena Anima Oppong-Ntiri, Minister-Counsellor High Commission of Ghana No. 14, Jalan Ampang Hilir

Off Jalan Ampang

55000 Kuala Lumpur

Malaysia Tel: +(603) 4252 6995; 4257 9703 Fax: +603-4257 8698 E-mail: info@ghanacom.org.my Website: Embassy of Ghana in Malaysia

Mali Hahmud Khalid, Ambassador Embassy of the Republic of Ghana B.P 3161

Hamdallaye ACI 2000

223 Bamako Tel: +223 20 29 60 83; (+223) 20 29 09 38

Fax: (+223) 20 29 60 84 Email: ambghana@orangemali.net

Morrocco Samuel Mbrayeh Quartey, Ambassador Ghanaian Embassy 27, rue Ghomara

La Pinede

Souissi

Rabat,Morocco Tel: +212 537 75 76 20 Fax: +212 537 75 76 30 E-mail: ghanaemb@menara.ma

Namibia Alhaji A. Harruna Attah, High Commissioner Ghanaian High Commission 5 Nelson Mandela Avenue

P.O. Box 24165

Windhoek

Namibia Tel: (+264) (61) 221 341 / 2

Fax: (264-61) 221343 E-mail: www.ghanahighcommission.com.na

Netherlands vacant,Ambassador

Ms. Doris A.D. Brese, Minister Embassy of The Republic of Ghana Laan Copes van Cattenburch 70

2585 GD The Hague

The Netherlands Tel: +31(0)70 338 4384

Fax: +31(0)70 306 2800 E-mail: info@ghanaembassy.nl Website: Embassy of Ghana to The Netherlands

Nigeria Alhaji Rashid Bava, Ambassador Ghana High Commission Olusegun Obasanjo way

Area 10 Garki

P.O Box: 2025

Garki, Abuja-Nigeria Tel: +234094615400; 09461541720 Email: info@ghc.ng.org Website: Embassy of Ghana to Nigeria

Russia Federation Dr Kodzo Alabo, Ambassador Ghana Embassy Skatertny pereulok 14

Moscow

121069

Russia Tel: +7 (495) 690-23-27; +7 (495) 690-23-35(Mobile)

Fax: + (7 - 495) 690-21-98 E-mail: businessinfo@ghanaembassy.ru

Website: Embassy of Ghana to Russia

Saudi Arabia Mr Mohammed Habib Idris Habib, Consul General Ghanaian Consulate General Mashoor Bin Abdul Aziz Street

11693 Riyadh

Saudi Arabia Tel: +966 114545126

Fax: (+966) (12) 662 2559 Email: info@ghanaembassyksa.com

Senegal Her E. Mrs Irene Dede Narko Maamah, Ambassador Embassy of The Republic of Ghana 139 Toundoup Riya, Cité Biagui, Yoff

Route de l’aeroport

en face de l’Eglise Saint Christophe

B.P. 25370, Pann

Dakar, Senegal. Tel: (+221) 33 869 19 90

Fax: (221-33) 820 1950 E-mail: info@ghanadakar.org

Website: Embassy of Ghana in Senegal

Serbia & Montenegro

(Ex-Yugoslavia) Mr Cliford Odartey Lamptey, Honorary Consul Honorary consulate ER 54 Hugh Street

Cathedral Clinic Building, opposite Shell Headquarters

P.O. Box 9332, KIA

Accra, Ghana Tel: (+233) (0) 302 631 564, (+233) (0) 248 182 357

Fax: (+233) (0) 302 631 564 E-mail: serbiaconsul_gh@yahoo.com

Sierra Leone Carl Setorwu Modey, High Commissioner Ghanaian High Commission 43 Spur Road

Freetown

Sierra Leone Tel: +232 (0)76-100502

Fax: (+232) (0) 76-100 503 /4 (Consulate) E-mail:ghahicom@yahoo.com Website: Embassy of Ghana in Sierra Leone

Singapore Mr Raymond Lum Kwan Sung, Honorary Consul General Ghanaian Honorary Consulate #08-01 Lum Chang Building

14 Kung Chong Road

Singapore 159150

Singapore Tel: (+65) 6273 8888

Fax: (+65) 6933 6688

South Africa Kwesi Ahwoi, High Commissioner Ghana High Commission 1038 Arcadia Street

Hatfield, Pretoria,0083

South Africa Tel: +27 12 342 5847/8

Fax: +27 12 342 5863 Website: Embassy of Ghana in South Africa

South Korea Elizabeth Nicol, Ambassador; Embassy of Ghana No. 120. Dokseodang-ro, Yongsan-gu Seoul, 140-210

C.P.O Box 3887

( 5-4, Hannam-dong, Yongsan-ku, Seoul, 140-210)

Seoul, Korea Tel: +82 2 3785-1427+; 82 2 749-8982; +82 2 749-8983

Fax: +82 2 3785-1428 E-mail: seoul@mfa.gov.gh

Website: Embassy of Ghana in South Korea

Spain Her E. Ms. Elizabeth Adjei, Ambassador and Head of Mission Embassy of Ghana Calle Capitan Haya 38-3

Madrid 28020

Kingdom of Spain Tel: 0034 915 670 440, 0034 915 670 390

Fax: 0034 915 670 391 E-mail: info@ghanaembassy.es, consular@ghanaembassy.es

Website:Embassy of Ghana in Spain

Switzerland

H.E. Mr. Sammie Pesky Eddico, Ambassador Bern

Ghana Embassy Belpstrasse 11

Postfach 5272

3001 Bern Tel: +41-31 381 78 52 2/3/4

Fax: +41-31 - 381 49- 41 Email: info@ghanaembassy.ch; ghanaemb@tcnet.ch

Website: Ghana Embassy Bern



Geneva Ghana Permanent Mission 56, Rue de Moillebeau,1209 Geneva

Consular Services Section (Ground Floor)

58, Rue de Moillebeau,1209 Geneva Tel: +41-22 919 04 50 - 52

Fax: +41-22 - 734 91- 61 E-mail: info@ghanamission.ch

Website: Ghana Permanent Mission - Geneva

Togo

Mr John Maxwell Kwadjo; Ambassador Ghanaian Embassy 8 rue Paulin Eklou

Tokoin-Ouest

B.P. 92

Lomé, Togo Tel: 21-31-94, 21-26-02

Fax: (+228) 2221-7736 E-mail: ghmfa01@cafe.tg; ghmfa01@laposte.tg

Turkey Mr Ibrahim Abass, Ambassador Embassy of The Republic of Ghana GÖlgeli Sk. No: 9 Gaziosmanpasa

çankaya / Ankara, Tel: +90(312) 436 07 71; +90(312) 442 54 79; +90(312) 236 28 97

Fax: +90(312) 441 85 69 E-mail: ankara@mfa.gov.gh

Website: Embassy of Ghana in Turkey



Consulate general of Ghana in Instabul Akatlar Mah. 6. Gazeteciler Sitesi

1. SÖltas Evleri

Menekse Sokak No: 16 Levent

Besiktas , Istanbul Tel: 0212 324 29 00; 0212 324 29 0 Email: istanbul.consulate@mfa.gov.gh

Website: Consulate Ghana in Instabul

United Kingdom Mr Victor Smith, High Commissioner London -Highgate- Ghana High Commission

104 Highgate Hill

London N6 5HE Tel: 0203 302 2288 (Visa and Passport) ; 0208 342 7517(Trade)

0208 342 7538(Education and Recruitment) ;0208 342 7542 (IMO) Fax: +44(0) 208 342 7506 (Visa and Passport); +44(0) 208 348 0541 (trade)

+44(0) 208 342 7509(Education and recruitment); +44(0) 208 342 7508 (IMO)

London -Belgrave square- Ghana High Commission

13 Belgrave Square,

London SW1X 8PN Tel: 0207 201 5921/ 0207 201 5900/ 0207 201 5901 (main line)

0207 201 5991/ 0207 201 5988 (Consular & Welfare); 0207 201 5927(Information Section) Fax: +44 (0) 207 245 9552 (main line); 0207 201 5927 (information)

Dublin 1 Marine Terrace

Dun Laoghaire

Co. Dublin

A96 KD86

Ireland Tel: +353-1-2303484

Fax: +353-1-6638569 E-mail: info@ghanaconsulate.ie

Website: Honorary Consulates in Dublin

Glasgow The Honorary Consulate-General

Republic of Ghana

Swalaba

17 Bellevue Road

Ayr

KA7 2SA Tel: 0203 302 2288 (chancery) 0203 302 2288 (visa section) E-mail: hcgscotland@ghc-uk.org

Ukraine

Mr. Seth Koranteng, Ambassador Honorary Consulate P.O.Box 178

Kiev 01025 Ukraine Tel: 044 279.6960 (local) +380.44.279.6960 (international)

Fax: 044 278.5285 (local) +380.44.278.5285 (international) E-mail: info@ghana.org.ua

Website:Embassy of Ghana in Ukraine

United States of America (USA) H.E. Dr. Barfuor Adjei-Barwuah, Ambassador New York Ghana Permanent Mission To The United Nations

19 East 47th street

New York, N.Y. 10017

U.S.A. Tel: (1) 212 832 1300

Fax: (1) 212 751 6743 E-mail: ghanaperm@aol.com; ghanaun2@aol.com

Website: Ghana Permanent Mission to USA

Washington DC Embassy of the Republic of Ghana

3512 International Drive NW

Washington, DC 20008 Tel: (1) 202 686 4520

Fax: (1) 202 686 4527 E-mail: admin@ghanaembassy.org

Website: Embassy of Ghana to the USA



United Arab

Emirates, Dubai Alhaji Abdulai Yakubu Ghanaian Consulate Villa 11, 36 Street, Jaffilliya

Dubai

United Arab Emirates Tel: +971 4-398 7799; +971 4-398 2017

Fax: +971 4-3982 017 E-mail: ghanacondubai16du@yahoo.com

Zambia Elizabeth Afuah Benneh, High commissioner Ghana High Commission 28 Bwinjimfumu Road

P.O. Box RW 50515

Lusaka

Zambia Tel: (260-21) 123 8128

Fax: (260-21) 123 8131 E-mail: ghcomlsk@gmail.com; lusaka@mfa.gov.gh