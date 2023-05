NDC primaries: Incumbent MPs who retained tickets, new entrants [List]

General News of Sunday, 14 May 2023

Source: www.ghanaweb.com

Incumbents who retained their tickets



Mohammed Mubarak Muntaka – Asawase



Zanetor Agyeman-Rawlings – Korle Klottey



Mahama Ayariga – Bawku Central



Dominic Ayine – Bolgatanga East



Yusuf Jajah – Ayawaso North



Mohammed Adamu Ramadan – Adentan



Dorcas Affo Toffey – Jomoro



Emmanuel Kofi-Armah Buah – Ellembele



Kwame Governs Agbodza – Adaklu



Ernest Herbert Norgbey – Ashaiman



Benjamin Narteh Ayiku – Ledzokuku



Emmanuel Kwesi Bedzrah – Ho West



Dzifa Gomashie – Ketu South



New entrants



Felix Kwakye Ofosu – Abura Asebu-Kwamankese



Baba Sadiq Abu – Okaikoi Central



Edem Kpotosu – Ho Central



Kwame Gakpey – Keta



Hajia Nasirah Afrah – Sekyere Afram Plains



Abdul Rauf Tubazu – Ayawaso Central



Grace Ayensu Dankwa – Essikado Ketan



Adam Mutawakilu – Damongo



Linda Obenewaa Akweley Ocloo – Shai-Osudoku



GhanaWeb will continue to update this list till 276 seats are catered for