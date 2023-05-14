NDC primaries: Incumbent MPs who retained tickets, new entrants [List]

General News of Sunday, 14 May 2023
Source: www.ghanaweb.com
Incumbents who retained their tickets
Mohammed Mubarak Muntaka – Asawase
Zanetor Agyeman-Rawlings – Korle Klottey
Mahama Ayariga – Bawku Central
Dominic Ayine – Bolgatanga East
Yusuf Jajah – Ayawaso North
Mohammed Adamu Ramadan – Adentan
Dorcas Affo Toffey – Jomoro
Emmanuel Kofi-Armah Buah – Ellembele
Kwame Governs Agbodza – Adaklu
Ernest Herbert Norgbey – Ashaiman
Benjamin Narteh Ayiku – Ledzokuku
Emmanuel Kwesi Bedzrah – Ho West
Dzifa Gomashie – Ketu South
New entrants
Felix Kwakye Ofosu – Abura Asebu-Kwamankese
Baba Sadiq Abu – Okaikoi Central
Edem Kpotosu – Ho Central
Kwame Gakpey – Keta
Hajia Nasirah Afrah – Sekyere Afram Plains
Abdul Rauf Tubazu – Ayawaso Central
Grace Ayensu Dankwa – Essikado Ketan
Adam Mutawakilu – Damongo
Linda Obenewaa Akweley Ocloo – Shai-Osudoku
GhanaWeb will continue to update this list till 276 seats are catered for