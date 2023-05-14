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General News of Sunday, 14 May 2023

Source: www.ghanaweb.com

NDC primaries: Incumbent MPs who retained tickets, new entrants [List]

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NDC flag | File photo NDC flag | File photo

Incumbents who retained their tickets

Mohammed Mubarak Muntaka – Asawase

Zanetor Agyeman-Rawlings – Korle Klottey

Mahama Ayariga – Bawku Central

Dominic Ayine – Bolgatanga East

Yusuf Jajah – Ayawaso North

Mohammed Adamu Ramadan – Adentan

Dorcas Affo Toffey – Jomoro

Emmanuel Kofi-Armah Buah – Ellembele

Kwame Governs Agbodza – Adaklu

Ernest Herbert Norgbey – Ashaiman

Benjamin Narteh Ayiku – Ledzokuku

Emmanuel Kwesi Bedzrah – Ho West

Dzifa Gomashie – Ketu South

New entrants

Felix Kwakye Ofosu – Abura Asebu-Kwamankese

Baba Sadiq Abu – Okaikoi Central

Edem Kpotosu – Ho Central

Kwame Gakpey – Keta

Hajia Nasirah Afrah – Sekyere Afram Plains

Abdul Rauf Tubazu – Ayawaso Central

Grace Ayensu Dankwa – Essikado Ketan

Adam Mutawakilu – Damongo

Linda Obenewaa Akweley Ocloo – Shai-Osudoku

GhanaWeb will continue to update this list till 276 seats are catered for