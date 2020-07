W Wab: Mercedes Benz

Wabenzy: Mercedes Benz

Waatse: Black eye pea/beans and Rice with hot chilli saurce

Walantuwalansa: Odd jobs

Walk-alone: Without a girlfriend

Wansam: Circumcisioner

Watonkyeni: A locally designed bus

Wee: Indian hemp/Marijuana

Wiase Ye Sum: black polythene bags

World War II: Re-sitting an exam.

Womando: Acts and ommissions usually done by women if they want to be pampered.