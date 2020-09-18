Dome-Kwabenya tops EC’s provisional new voter population

General News of Friday, 18 September 2020
Source: Peace FM
Provisional list of Ghana’s new voter population compiled by the Electoral Commission (EC) shows Dome-Kwabenya in the Ga East District of the Greater Accra Region with the highest number of voters.
This is followed by two other constituencies in the Greater Accra Region – Ashaiman, in second place; and Amasaman in third place.
A total of 16, 963, 306 voters have been registered to vote in the upcoming December 7 elections.
Greater Accra Region has the highest voter population of 3,509, 805, although the region lost some grounds in percentage terms after the registration exercise.
The region fell from 21.34 percent to 20.8 percent of the total registered, while the Ashanti Region also reduced marginally by 0.1 percent to its current 17.9 percent.
Below is Ghana's new voter population for all the constituencies from highest to lowest.
1 DOME/KWABENYA – 172,907
2 ASHAIMAN – 167,000
3 AMASAMAN – 154,217
4 AWUTU SENYA EAST – 153,579
5 MADINA – 152,031
6 LEDZOKUKU – 151,148
7 ADENTAN – 151,003
8 KETU SOUTH – 139,215
9 PRESTEA HUNI VALLEY – 136,632
10 KWABRE EAST— 135,904
11 ANYAA/SOWUTUOM – 135,874
12 TECHIMAN SOUTH – 128,194
13 TROBU – 128,077
14 KPONE KATAMANSO – 127,300
15 ABLEKUMA CENTRAL – 124,926
16 TEMA WEST – 124,454
17 LA DADEKOTOPON – 121,467
18 ABLEKUMA NORTH – 115,490
19 TAMALE SOUTH – 113,781
20 ATWIMA KWANWOMA – 112,324
21 WEIJA/GBAWE – 110,030
22 SUNYANI EAST – 108,843
23 BORTIANOR/NGL/AMA – 108,683
24 GOMOA EAST – 108,424
25 TARKWA – 107,310
26 OFORIKROM – 107,273
27 ODODODIODIOO – 106,075
28 AYAWASO WUOGON – 105,147
29 EJISU – 101,824
30 HO CENTRAL – 101,821
31 ASAWASE – 101,798
32 TEMA EAST – 101,136
33 AFIGYA KBRE SOUTH – 99,387
34 KROWOR – 99,171
35 KORLE KLOTTEY – 96,921
36 KEEA – 95,325
37 NINGO PRAMPRAM – 95 105
38 AMENFI EAST – 93,805
39 SUAME – 92,795
40 ABLEKUMA WEST – 92,198
41 NEW JUABEN SOUTH – 90,627
42 MFANTSEMAN – 90,359
43 BIBIANI-AWIASO-BEKWAI – 90,110
44 OKAIKWEI SOUTH – 89,115
45 WA CENTRAL – 88 957
46 ATWIMA NWGYA SOUTH – 88,115
47 TAMALE CENTRAL – 87,999
48 AWUTU SENYA WEST – 86 582
49 NSAWAM – 86,325
50 KWADASO – 85,485
51 ASOKWA – 83,196
52 AYAWASO CENTRAL – 82,573
53 ATWIMA MPONUA – 82,354
54 BOSOMTWE – 82,214
55 NANUMBER NORTH – 81,097
56 ASUNAFO NORTH – 80,428
57 AHANTA WEST – 79,763
58 AGONA WEST – 79,212
59 AJUMAKO ENYAN ESIAM – 78,160
60 SEFWI WIAWSO – 78,049
61 BANTAMA – 77,867
62 NALERIGU/GAMBAGA – 77,814
63 BEKWAI – 77,370
64 ABLEKUMA SOUTH – 77,250
65 NKAWKAW – 77,012
66 GOMOA WEST – 76,782
67 NHYIAESO – 76,758
68 OKAIKWEI NORTH – 76,549
69 WALEWALE – 75,415
70 ATWIMA NWGYA NORTH – 75,332
71 OFFINSO SOUTH – 74,454
72 YENDI – 73,750
73 SUBIN – 73,739
74 JOMORO – 73,699
75 SUNYANI WEST – 73,645
76 ELLEMBELLE – 71,862
77 LOWER MANYA KROBO – 71,689
78 ESSIKADO – 71,574
79 SAGNARIGU – 71,436
80 AOWIN – 70,771
81 SUHUM – 70,226
82 AMENFI WEST – 69,156
83 KINTAMPO NORTH – 68,909
84 BOLGATANGA CENTRAL – 68,821
85 MANHYIA NORTH – 67,947
86 EJURA SEKYEDUMASE – 67,827
87 ASANTE AKIM SOUTH – 67,669
88 ATEBUBU/AMANTIN – 67,636
89 KADE – 66,675
90 ASIKUMA OBEN BRAKWA – 65,861
91 GUSHEGU – 65,698
92 AMENFI CENTRAL – 65,308
93 WENCHI – 65,019
94 ABURA KWAMANKESE – 64,993
95 TEMA CENTRAL – 64,897
96 OLD TAFO – 64,722
97 SHAI OSUDOKU – 64,693
98 UPPER DENKYIRA EAST – 64,217
99 KETU NORTH – 64,118
100 AKROPONG – 63,195
101 YILO KROBO – 63,149
102 MAMPONG – 63,111
103 LOWER WEST AKIM – 62,547
104 DORMAA CENTRAL – 62,443
105 SOUTH TONGU – 62,408
106 CAPE COAST NORTH – 62,232
107 ZEBILLA – 62,190
108 AFIGYA SEKYERE EAST – 62,167
109 NKWANTA SOUTH – 62,145
110 YAPEI/KUSAWGU – 62,029
111 OKAIKWEI CENTRAL – 61,644
112 TOLON – 61,534
113 JAMAN SOUTH – 61,322
114 NKORANZA SOUTH – 61,002
115 OBUASI WEST – 60,942
116 SHAMA – 60,388
117 BAWKU CENTRAL – 60,260
118 NORTH TONGU – 60,254
119 AYAWASO NORTH – 59,724
120 BONGO – 59,477
121 HOHOE – 59,254
122 BIA WEST – 58,088
123 TAIN – 58,027
124 MANSO NKWANTA – 57,785
125 ASOUGYAMAN – 57,278
126 SAVELUGU – 57,096
127 BEREKUM EAST – 56,932
128 MANSO ADUBIA – 55,745
129 AGONA EAST – 55,469
130 UPPER WEST AKIM – 55,438
131 KPANDAI – 55,057
132 NAVRONGO CENTRAL – 54,836
133 NKWANTA NORTH – 54,819
134 ANLO – 54 591
135 EFFUTU – 54,241
136 ASSIN SOUTH – 54,213
137 KWESIMINTSIM – 53,986
138 BOLE-BAMBOI – 53,806 139 KARAGA – 53,542
140 TECHIMAN NORTH – 53,481
141 AYENSUANO – 53,014
142 DOMEABRA/OBOM – 52,650
143 ASANTE AKIM CENTRAL – 52,599
144 WA WEST – 52,523
145 TWIFO ATTI MORKWA – 52,298
146 TAKORADI – 52,185
147 TANO NORTH – 51,999
148 EVALUE GWIRA – 51,947
149 Obuasi East – 51,853
150 Wassa East – 51,713
151 Jaman North – 51,677
152 Odotobiri – 51,568
153 Ho West – 51,414
154 BUEM – 51,245
155 SALAGA SOUTH – 51,028
156 ABUAKWA SOUTH – 50,984
157 KUMBUNGU – 50,582
158 ASUNAFO SOUTH – 50,363
159 JUABOSO – 50,287
160 TANO SOUTH – 49,926
161 AHAFO ANO NORTH 49,357
162 CAPE COAST SOUTH 49,337
163 AKATSI SOUTH 49,251
164 ASANTE AKIM NORTH 49,088
165 GOMOA CENTRAL 48,945
166 CHIANA-PAGA 48,933
167 TEMPANE 48,897
168 KRACHI EAST 48,558
169 SAWLA-TUNA-KALBA 48,380
170 TAMALE NORTH 48,252
171 AYAWASO EAST 48,090
172 OFFINSO NORTH 47,159
173 AKWATIA 47,088
174 SEGE 47,078
175 OFOASE AYIREBI 46,759
176 KINTAMPO SOUTH 46,682
177 KETA 46,449
178 ASSIN CENTRAL 46,300
179 UPPER DENKYIRA WEST 46,102
180 PUSIGA 45,997
181 CENTRAL TONGU 45,438
182 NEW EDUBIASE 45,220
183 NANUMBER SOUTH 45,151
184 ABETIFI 45,081
185 EFFIA 44,825
186 JIRAPA 44,240
187 NADOWLI/KALEO 44,125
188 ABIREM 44,067
189 WA EAST 43,888
190 PRU EAST 43,746
191 ABUAKWA NORTH 43,652
192 TALENSI 43,472
193 ASUTIFI SOUTH 43,277
194 ADA 42,998
195 MPRAESO 42,733
196 AKROSO ASEN MANSO 42,594
197 NEW JUABEN NORTH 42,492
198 ABURI 42,177
199 MION 41,648
200 BUNKPURUGU 41,216
201 ASUTIFI NORTH 40,799
202 AKAN 40,625
203 ASSIN NORTH 40,212
204 EFFIDUASE/ASOKORE 39,913
205 ODA 39,783
206 JUABEN 39,594
207 SISSALA EAST 39,356
208 ADANSI ASOKWA 39,251
209 SISSALA WEST 38,605
210 AFRAM PLAINS NORTH 38,066
211 UPPER MANYA KROBO 38,065
212 BIAKOYE 38,004
213 NSUTA/KW/BEPOSO 37,966
214 EKUMFI 37,397
215 CHEREPONI 37,375
216 AFIGYA KWABRE NTH 37,172
217 HEMANG LWR DENKYIR 37,161
218 SEKONDI 36,823
219 BINDURI 36,783
220 SABOBA 36,651
221 SEFWI AKONTOMBRA 36,612
222 MANHYIA SOUTH 36,451
223 AHAFO ANO STH WEST 35,866
224 ZABZUGU 35,781
225 KPANDO 35,579
226 KRACHI NCHUMURU 35,563
227 ATIWA EAST 35,508
228 AFADJATO SOUTH 35,250
229 PRU WEST 34,733
230 DORMAA EAST 34,682
231 AFRAM PLAINS SOUTH 34,425
232 BOSOME FREHO 34,150
233 DAMONGO 34,006
234 KUMAWU 33,575
235 AHAFO ANO S/EAST 33,548
236 TATALE/SANGULI 33,152
237 OKERE 33,017
238 GARU 33,011
239 BODI 32,914
240 ATIWA WEST 32,828
241 NANTON 32,412
242 NANDOM 32,026
243 NKORANZA NORTH 31,968
244 FOMENA 31,951
245 SENE WEST 31,832
246 LAWRA 31,403
247 YAGABA/ KUBORI 31,237
248 FANTEAKWA NORTH 30,744
249 SOUTH DAYI 30,553
250 ACHIASE 30,154
251 DABOYA/MANKARIGU 29,905
252 MPOHOR 29,739
253 BEREKUM WEST 29,586
254 BUILSA NORTH 29,465
255 AGOTIME ZIOPE 29,296
256 KRACHI WEST 28,232
257 BIA EAST 28,184
258 FANTEAKWA SOUTH 27,932
259 LAMBUSSIE 26,256
260 AKROFUOM 25,926
261 YUNYOO 25,182
262 SENE EAST 24,757
263 DORMAA WEST 24,436
264 NORTH DAYI 23,691
265 DAFFIAMA/BUSSIE/ISSA 23,140
266 BOLGA EAST 22,104
267 NABDAM 22,018
268 SALAGA NORTH 20,044
269 AKIM SWEDRU 19,727
270 ADAKLU 19,478
271 SUAMAN 19,360
272 BANDA 19,170
273 BUILSA SOUTH 18,918
274 SEKYERE AFRAM PLAINS 18,499
275 AKATSI NORTH-
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