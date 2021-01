Pro Record: 40-4-1 (31 kayos?

1985 May 25 George Freeman Accra, Ghana W 10 Jun 29 Michael Ebo Danquah Accra, Ghana D 10 Dec 7 Flash Conteh Accra, Ghana KO 1 1986 Mar 8 Joe Power Sunyani, Ghana KO 3 Jun 27 Osei Owusu Kumasi, Ghana KO 2 Aug 30 Ramon Agyare Accra, Ghana KO 6 Oct 25 Ray Amoo Accra, Ghana KO 2 Dec 13 Steve Muchoki Accra, Ghana KO 12 (Wins African Flyweight Title) 1987 Feb 28 Dele Mustapha Lagos, Nigeria W 10 Aug 28 Ramon Pichardo Las Vegas KO 2 Oct 10 Albert Musankabala Accra, Ghana KO 6 (Wins Commonwealth Flyweight Title) Dec 19 Tommy Brown Lagos, Nigeria KO 2 1988 Jun 11 Adamu Mohammed Accra, Ghana KO 7 Sep 10 Mohammed Alimbley Takoradi, Ghana KO 6 Oct 8 Rufus Adebayo Accra, Ghana KO 1 Dec 10 Mike Mukenge Accra, Ghana KO 1 (Retains African Flyweight Title) 1989 Mar 11 Cesar Polanco Accra, Ghana W 12 Aug 26 Dae-Yong Park Singapore KO 2 Nov 7 Gilberto Roman Mexico City W 12 (Wins WBC and World Jr. Bantamweight Titles) 1990 Jan 20 Sung-Kil Moon Seoul TL 9 (Loses World Jr. Bantamweight Title) Oct 13 Diego Duran Sydney KO 3 Dec 15 Kevin Nwundidwe Accra, Ghana KO 2 1991 Mar 16 Sung-Kil Moon Zaragoza, Spain KO by 4 (For WBC and World Jr. Bantamweight Titles) Oct 25 Juan Polo Perez Zaragoza, Spain W 12 1992 Jan 17 Angel Rosario Bilbao, Spain KO 7 Apr 10 Ruben Batista Bilbao, Spain KO 2 May 30 Luis Ramos Oviedo, Spain KO 2 Jul 17 Jose Pagan Salamanca, Spain KO 1 Aug 20 Luis Ortiz Bracamonte, Spain KO 4 Nov 28 Luis Rosario Madrid KO 6 1993 Mar 27 Luis Cruz Zaragoza, Spain KO 1 Jul 3 Miguel Santos Leon, Spain KO 1 Oct 29 Alejandro Batista Zaragoza, Spain KO 3 1994 Jan 7 Marcos Flores Palma de Majorque, Sp. KO 1 Feb 25 Adolfo Castillo Palma de Majorque, Sp. W 8 Oct 7 Victor Rabanales Barcelona W 10 1995 Apr 8 Roberto Parra Las Vegas KO 1 May 27 Habran Torres Fort Lauderdale, FL KO 6 (Wins Latin American Bantamweight Title) 1996 Jan 28 Veeraphol Sahaprom Kanchanaburi, Thailand KO 2 (Wins WBA Bantamweight Title) Oct 27 Daorung Chuvatana Bangkok TL 10 (Loses WBA Bantamweight Title) 1997 Jun 21 Daorung Chuvatana Tampa, FL KO 7 (Regains WBA Bantamweight Title) 1998 Feb 21 Habren Torres Paris KO 2 (Retains WBA Bantamweight Title) Dec 5 Johnny Tapia Atlantic City L 12 (Loses WBA Bantamweight Title) 1999 Jun 12 Hector Acero-Sanchez Wilmington, MA W 10