Oil and gas brands have been resilient despite challenges - GOGA

Business News of Sunday, 11 December 2022
Source: www.ghanaweb.com
The Director of Xodus Communications, Richard Abbey Jnr., has stated that the recognition of exemplary individuals who are excelling in their fields comes as a source of fulfillment to him.
Speaking on the sidelines of the Ghana Oil and Gas Awards, he congratulated the award winners for their exploits in their various fields.
He said: "the board is recognizing people who are excelling."
Richard Abbey also noted that despite Ghana's challenges this year, brands have shown resilience.
Meanwhile here is the full list of award winners at the event.
HALL OF FAME 2022 (WITH CITATION – NO NOMINEES)
1. OIL MARKETING COMPANY OF THE YEAR
GOIL PLC
2. PETROLEUM RETAILER/DEALER OF THE YEAR
MADAM ARETHA BAKERS WOODE-BETHEL CONSTRUCTION AND TRADING ENTERPRISE
3. LUBRICANT PRODUCT OF THE YEAR
TOTALENERGIES – TOTAL QUARTZ 9000
4. EXCELLENCE IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – DOWNSTREAM
VIVO ENERGY GHANA, SHELL LICENSEE
5. BULK DISTRIBUTION COMPANY OF THE YEAR
JUWEL ENERGY
NO NOMINEES / SINGLE NOMINEES
6. HAULAGE COMPANY OF THE YEAR
KODSON PLUS COMPANY LIMITED
7. OIL AND GAS INSURER OF THE YEAR
STAR ASSURANCE
8. ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY OF THE YEAR
TECHNIPFMC GHANA LIMITED
9. LPG MARKETING COMPANY OF THE YEAR
ANDEV COMPANY LIMITED
10. OIL AND GAS LOGISTICS COMPANY OF THE YEAR
KODSON PLUS COMPANY LIMITED
DIVIDE / MULTIPLE WINNERS IN SAME CATEGORY
11. OIL AND GAS SERVICE COMPANY OF THE YEAR (GAS)
GHANA NATIONAL GAS COMPANY
12. OIL AND GAS SERVICE COMPANY OF THE YEAR (BUNKERING)
GOIL PLC
13. OIL AND GAS SERVICE COMPANY OF THE YEAR (UPSTREAM)
RIGWORLD GROUP
14. EXCELLENCE IN HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT & QUALITY (DEPOT)
TEMA TANK FARM LIMITED
15. EXCELLENCE IN HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT & QUALITY (HAULAGE)
KODSON PLUS COMPANY LIMITED
16. EXCELLENCE IN HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT & QUALITY (UPSTREAM)
TECHNIPFMC GHANA LIMITED
CATEGORIES WITH NOMINEES
17. PETROLEUM RETAILER/DEALER OF THE YEAR
ANDEV COMPANY LIMITED
18. INDIGENOUS OIL COMPANY OF THE YEAR
PETROSOL GHANA LIMITED
19. EXCELLENCE IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - UPSTREAM
GHANA NATIONAL GAS COMPANY
20. OIL AND GAS PERSONALITY OF THE YEAR (DOWNSTREAM)
MR ISAAC ASANTE- GASO PETROLEUM LIMITED
21. LOCAL CONTENT INITIATIVE AWARD
TULLOW GHANA LIMITED
22. OIL MARKETING COMPANY OF THE YEAR
TOTAL ENERGIES
23. BRAND OF THE YEAR
GOIL PLC
24. EMERGING BRAND OF THE YEAR
ENGEN GHANA LIMITED
25. PROMISING OIL AND GAS COMPANY OF THE YEAR
JP TRUSTEES LIMITED
26. DEPOT OF THE YEAR
TEMA TANK FARM LIMITED
27. LUBRICANT PRODUCT OF THE YEAR
LUBRICANTS SUPPLIES GHANA – CASTROL
28. BULK DISTRIBUTION COMPANY OF THE YEAR
CHASE PETROLEUM GHANA LIMITED
29. EXCELLENCE IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - DOWNSTREAM
TOTAL ENERGIES
30. BEST GROWING OIL & GAS COMPANY OF THE YEAR
IBM PETROLEUM LIMITED
31. ENTREPRENEUR OF THE YEAR
MR KODIME AGBEMADOR- KODSON PLUS COMPANY LIMITED
32. CEO OF THE YEAR (DOWNSTREAM)
MRS YVETTE SELORMEY – SAHARA GROUP
33. CEO OF THE YEAR (UPSTREAM)
DR BEN K.D ASANTE- GHANA NATIONAL GAS COMPANY
SPECIAL RECOGNITION
34. SPECIAL RECOGNITION – LEADERSHIP EXCELLENCE AWARDS
MR KWAKU BEDIAKO - CHAIRMAN, CHASE GROUP