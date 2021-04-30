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Sports News of Friday, 30 April 2021

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Source: Ghana Guardian

Women's Premier League: Match Officials for Matchweek 11 revealed

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File photo of female match officials File photo of female match officials

The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match officials for Matchweek 11 of the Women’s Premier League.

Below are the Match Officials for Week 11:

REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS

NORTHERN ZONE

1. DATE: 2ND MAY, 2021

MATCH: PEARL PIA LADIES VS NORTHERN LADIES

VENUE: UTRETCH PARK – TAMALE

REFEREE: RITA NKANSAH BOATENG

ASSISTANTS: BELINDA K. ABANE & AGNES GOHOHO

4TH REFEREE: ELIZABETH KUTCHIERE

MATCH COMMISSIONER: ZUWERA AYAMGA

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL- KARIM- ABDUL – GAFARU

GFA CAMERAMAN: ELVIS MENSAH


2. DATE: 1ST MAY, 2021

MATCH: FABULOUS LADIES VS ASHTOWN LADIES

VENUE: WESCO PARK – KUMASI

REFEREE: FADILA KASSIM

ASSISTANTS: ANITA EASTWOOD & CHARITY ABUGUN

4TH REFEREE: JULIET APPIAH

MATCH COMMISSIONER: PATIENCE AZUEDEM

VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU BOAHENG

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING


3. DATE: 2ND MAY, 2021

MATCH: SUPREME LADIES VS AMPEM DARKOA LADIES

VENUE: OKESE PARK – EJISU

REFEREE: LOVIA B. DUODO

ASSISTANTS: GLORIA AKWANDO & COMFORT ANYIGBE

4TH REFEREE: BORA AGOMNAB

MATCH COMMISSIONER: HILDA DORIS OKAI

VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO

GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH


4. DATE: 1ST MAY, 2021

MATCH: PRISONS LADIES VS KUMASI SPORTS ACADEMY

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: JOYCE ALIMISI APPOH

ASSISTANTS: DIANA KPIEONYI & ISHAQ HAWAWU

4TH REFEREE: COMFORT ATIADEY

MATCH COMMISSIONER: DIIBUDONG AYISHETU

VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA


SOUTHERN ZONE

5. DATE: 2ND MAY, 2021

MATCH: LADY STRIKERS VS SEA LIONS

VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM – CAPE COAST

REFEREE: FELICIA ADDO

ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & JANET AIDOO

4TH REFEREE: ANGELA BASOTI

MATCH COMMISSIONER: VIVIAN DAPAAH

VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE


6.DATE: 1ST MAY, 2021

MATCH: BERRY LADIES VS POLICE LADIES

VENUE: MADINA ASTRO TURF - ACCRA

REFEREE: MANSA HOMMEY

ASSISTANTS: GLORIA SENA KUMEDZRO & WINIFRED ADOKU

4TH REFEREE: AYISHETU AMADU

MATCH COMMISSIONER: ABIGAIL SOWAH

VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI


7. DATE: 1ST MAY, 2021

MATCH: IMMIGRATIONS LADIES VS THUNDER QUEENS

VENUE: MCDAN LA TOWN PARK – ACCRA

REFEREE: VIDA YANUBE

ASSISTANTS: LUCY MARFO & MARTHA AMOATEMAA

4TH REFEREE: DORIS DELALI DRAH

MATCH COMMISSIONER: JUSTINA NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: EDNA A. QUANSAH

GFA CAMERAMAN: PRAISE DORA ANTWI


8. DATE: 1ST MAY, 2021

MATCH: HASAACAS LADIES VS SOCCER INTELLECTUALS

VENUE: GYANDU PARK – SEKONDI

REFEREE: PRISCILLA KLOVE

ASSISTANTS: BENEDICTA AYEDZI & BRIDGET A. DEY

4TH REFEREE: BEATRICE BEKUI

MATCH COMMISSIONER: MARGERET TAKYI

VENUE MEDIA OFFICER: AMY FYNN-THOMPSON

GFA CAMERAMAN: JOHN AFFUL

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