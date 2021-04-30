Women's Premier League: Match Officials for Matchweek 11 revealed

Sports News of Friday, 30 April 2021
Source: Ghana Guardian
The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match officials for Matchweek 11 of the Women’s Premier League.
Below are the Match Officials for Week 11:
REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
NORTHERN ZONE
1. DATE: 2ND MAY, 2021
MATCH: PEARL PIA LADIES VS NORTHERN LADIES
VENUE: UTRETCH PARK – TAMALE
REFEREE: RITA NKANSAH BOATENG
ASSISTANTS: BELINDA K. ABANE & AGNES GOHOHO
4TH REFEREE: ELIZABETH KUTCHIERE
MATCH COMMISSIONER: ZUWERA AYAMGA
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL- KARIM- ABDUL – GAFARU
GFA CAMERAMAN: ELVIS MENSAH
2. DATE: 1ST MAY, 2021
MATCH: FABULOUS LADIES VS ASHTOWN LADIES
VENUE: WESCO PARK – KUMASI
REFEREE: FADILA KASSIM
ASSISTANTS: ANITA EASTWOOD & CHARITY ABUGUN
4TH REFEREE: JULIET APPIAH
MATCH COMMISSIONER: PATIENCE AZUEDEM
VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU BOAHENG
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
3. DATE: 2ND MAY, 2021
MATCH: SUPREME LADIES VS AMPEM DARKOA LADIES
VENUE: OKESE PARK – EJISU
REFEREE: LOVIA B. DUODO
ASSISTANTS: GLORIA AKWANDO & COMFORT ANYIGBE
4TH REFEREE: BORA AGOMNAB
MATCH COMMISSIONER: HILDA DORIS OKAI
VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
4. DATE: 1ST MAY, 2021
MATCH: PRISONS LADIES VS KUMASI SPORTS ACADEMY
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: JOYCE ALIMISI APPOH
ASSISTANTS: DIANA KPIEONYI & ISHAQ HAWAWU
4TH REFEREE: COMFORT ATIADEY
MATCH COMMISSIONER: DIIBUDONG AYISHETU
VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
SOUTHERN ZONE
5. DATE: 2ND MAY, 2021
MATCH: LADY STRIKERS VS SEA LIONS
VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM – CAPE COAST
REFEREE: FELICIA ADDO
ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & JANET AIDOO
4TH REFEREE: ANGELA BASOTI
MATCH COMMISSIONER: VIVIAN DAPAAH
VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
6.DATE: 1ST MAY, 2021
MATCH: BERRY LADIES VS POLICE LADIES
VENUE: MADINA ASTRO TURF - ACCRA
REFEREE: MANSA HOMMEY
ASSISTANTS: GLORIA SENA KUMEDZRO & WINIFRED ADOKU
4TH REFEREE: AYISHETU AMADU
MATCH COMMISSIONER: ABIGAIL SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
7. DATE: 1ST MAY, 2021
MATCH: IMMIGRATIONS LADIES VS THUNDER QUEENS
VENUE: MCDAN LA TOWN PARK – ACCRA
REFEREE: VIDA YANUBE
ASSISTANTS: LUCY MARFO & MARTHA AMOATEMAA
4TH REFEREE: DORIS DELALI DRAH
MATCH COMMISSIONER: JUSTINA NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: EDNA A. QUANSAH
GFA CAMERAMAN: PRAISE DORA ANTWI
8. DATE: 1ST MAY, 2021
MATCH: HASAACAS LADIES VS SOCCER INTELLECTUALS
VENUE: GYANDU PARK – SEKONDI
REFEREE: PRISCILLA KLOVE
ASSISTANTS: BENEDICTA AYEDZI & BRIDGET A. DEY
4TH REFEREE: BEATRICE BEKUI
MATCH COMMISSIONER: MARGERET TAKYI
VENUE MEDIA OFFICER: AMY FYNN-THOMPSON
GFA CAMERAMAN: JOHN AFFUL