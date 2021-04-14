Match officials for GPL match day 20 announced

Sports News of Wednesday, 14 April 2021
Source: Ghana Guardian
The Referees Committee of the Ghana Football Association, GFA, has appointed Match Officials for Matchweek 20 of the Ghana Premier League.
Below are the Match Officials for Week 20:
1. DATE: FRIDAY, APRIL 16, 2021 - 3pm
MATCH: ACCRA GREAT OLYMPICS VRS ASANTE KOTOKO -(LIVE ON STARTIMES)
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: CLEMENT K. NKUAH
ASSITANTS: DAKURA SOGLO AUGUSTINE AND KOFI NYARKO BAKAH
4TH REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN MOHAMMED
VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO
2. DATE: SATURDAY, APRIL 17, 2021
MATCH: ELMINA SHARKS VS WAFA -(LIVE ON STARTIMES)
VENUE: CAPE COAST STADIUM
REFEREE: ISAAC OSEI
ASSISTANTS: HALILU ALHASSAN AND FREEMAN AWULOO
4TH REFEREE: AWURISA ANDREWS
MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO
VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON
3. DATE: SATURDAY, APRIL 17, 2021
MATCH: KING FAISAL VRS ASHANTIGOLD
VENUE: OHENE AMEYAW PARK, TECHIMAN
REFEREE: MAALE IMGERDE IREME
ASSISTANTS: FRANCIS BONDZIE ARTHUR AND ATO YAWSON
4TH REFEREE: WISEMAN GHANSAH
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN SEINI SEIDU
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
4. DATE: SUNDAY, APRIL 18, 2021
MATCH: BEREKUM CHELSEA VRS DWARFS
VENUE: BEREKUM GOLDEN CITY PARK
REFEREE: MOHAMMED MISBAOU
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDULLAI AND SULEMANA SALAU DEEN
4TH REFEREE: ADAARI ABDUL LATIF
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL K. ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
5. DATE: SUNDAY, APRIL 18, 2021
MATCH: DREAMS VS KARELA -(LIVE ON STARTIMES)
VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU
REFEREE: EMMANUEL TAMPURI
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND ISAAC ODOOM
4TH REFEREE: MAXWELL HANSON
MATCH COMMISSIONER: ONESIMUS ADJIRI BARNOR
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD ACHORE
6. DATE: SUNDAY, APRIL 18, 2021
MATCH: MEDEAMA VS LEGON CITIES
VENUE: AKOON PARK, TARKWA
REFEREE: MAHAMA EWUNTOMA
ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI AND ISAAC OPOKU ANTWI
4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON
MATCH COMMISSIONER: AWUDU DZANG YAKUBU
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
7. DATE: SUNDAY, APRIL 18, 2021
MATCH: BECHEM VS ADUANA
VENUE: BECHEM PARK
REFEREE: ALI MUSAH
ASSISTANTS: EMMANUEL DEI AND JASPER ADENYO
4TH REFEREE: IMORO OSMAN
MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH
VENU MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
GFA CAMERAMAN: ELVIS MENSAH
8.DATE: SUNDAY, APRIL 18, 2021
MATCH: ELEVEN WONDERS VS LIBERTY PROFESSIONAL
VENUE: LEN CLAY STADIUM, OBUASI
REFEREE: MAXWELL OWUSU
ASSISTANTS: ALEX OSAM AND ISAAC ASANTE
4TH REFEREE: OBED DANQUAH
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS DEVRY
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
9. DATE: SUNDAY, APRIL 18, 2021 - 6pm
MATCH: HEARTS OF OAK VS INTER ALLIES -(LIVE ON STARTIMES)
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: ABDULAI IBRAHIM
ASSISTANTS: KOFI KYEI ANDOH AND BAWA HARUNA
4TH REFEREE: PHILIP ATTA FORSON
MATCH COMMISSIONER: ADAM MAKAILA
VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO