You are here: HomeSports2021 04 14Article 1232050

Sports News of Wednesday, 14 April 2021

Disclaimer

Source: Ghana Guardian

Match officials for GPL match day 20 announced

« Prev

Next »

Comments (0)

Listen to Article

File photo of match officials and captains before a GPL fixture File photo of match officials and captains before a GPL fixture

The Referees Committee of the Ghana Football Association, GFA, has appointed Match Officials for Matchweek 20 of the Ghana Premier League.

Below are the Match Officials for Week 20:

1. DATE: FRIDAY, APRIL 16, 2021 - 3pm

MATCH: ACCRA GREAT  OLYMPICS VRS ASANTE  KOTOKO -(LIVE ON STARTIMES)

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: CLEMENT K. NKUAH

ASSITANTS: DAKURA SOGLO AUGUSTINE AND KOFI NYARKO BAKAH

4TH REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN MOHAMMED

VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO


2. DATE: SATURDAY, APRIL 17, 2021

MATCH: ELMINA SHARKS VS WAFA -(LIVE ON STARTIMES)

VENUE: CAPE COAST STADIUM

REFEREE: ISAAC OSEI

ASSISTANTS: HALILU ALHASSAN AND FREEMAN AWULOO

4TH REFEREE: AWURISA ANDREWS

MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO

VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON


3. DATE: SATURDAY, APRIL 17, 2021

MATCH: KING FAISAL VRS ASHANTIGOLD

VENUE: OHENE AMEYAW PARK, TECHIMAN

REFEREE: MAALE IMGERDE IREME

ASSISTANTS:  FRANCIS BONDZIE ARTHUR AND ATO YAWSON

4TH REFEREE: WISEMAN GHANSAH

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN SEINI SEIDU

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED


4. DATE: SUNDAY, APRIL 18, 2021

MATCH: BEREKUM CHELSEA VRS DWARFS

VENUE: BEREKUM GOLDEN CITY PARK

REFEREE: MOHAMMED MISBAOU

ASSISTANTS: ALHASSAN ABDULLAI AND SULEMANA SALAU DEEN

4TH REFEREE: ADAARI ABDUL LATIF

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL K. ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED


5. DATE: SUNDAY, APRIL 18, 2021

MATCH: DREAMS VS KARELA -(LIVE ON STARTIMES)

VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU

REFEREE: EMMANUEL TAMPURI

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND ISAAC ODOOM

4TH REFEREE: MAXWELL HANSON

MATCH COMMISSIONER: ONESIMUS ADJIRI BARNOR

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD ACHORE


6. DATE: SUNDAY, APRIL 18, 2021

MATCH: MEDEAMA VS LEGON CITIES

VENUE: AKOON PARK, TARKWA

REFEREE: MAHAMA EWUNTOMA

ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI AND ISAAC OPOKU ANTWI

4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON

MATCH COMMISSIONER: AWUDU DZANG YAKUBU

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA


7. DATE: SUNDAY, APRIL 18, 2021

MATCH: BECHEM VS ADUANA

VENUE: BECHEM PARK

REFEREE: ALI MUSAH

ASSISTANTS: EMMANUEL DEI AND JASPER ADENYO

4TH REFEREE: IMORO OSMAN

MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH

VENU MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

GFA CAMERAMAN: ELVIS MENSAH


8.DATE: SUNDAY, APRIL 18, 2021

MATCH: ELEVEN WONDERS VS LIBERTY PROFESSIONAL

VENUE: LEN CLAY STADIUM, OBUASI

REFEREE: MAXWELL OWUSU

ASSISTANTS: ALEX OSAM AND ISAAC ASANTE

4TH REFEREE: OBED DANQUAH

MATCH COMMISSIONER: ANDREWS DEVRY

VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING


9. DATE: SUNDAY, APRIL 18, 2021 - 6pm

MATCH: HEARTS OF OAK VS INTER ALLIES -(LIVE ON STARTIMES)

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: ABDULAI IBRAHIM

ASSISTANTS: KOFI KYEI ANDOH AND BAWA HARUNA

4TH REFEREE: PHILIP ATTA FORSON

MATCH COMMISSIONER: ADAM MAKAILA

VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO

Join our Newsletter