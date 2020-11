Sports News of Sunday, 1 November 2020

Source: footballmadeinghana.com

Gyan completes Legon Cities move as GPL transfer deadline day get interesting

Asamoah Gya

Ghana’s all-time top scorer Asamoah Gyan has smashed the Ghana Premier League transfer record by joining big spenders Legon Cities FC on transfer deadline day.



The Accra-based side have also completed the signing of former Asante Kotoko poster boy Mathew Cudjoe from Division One League side Young Apostles, as they look to buy the 2020/21 Ghana Premier League title.



FOOTBALLMADEinghana.com brings you up to speed with the latest signings of the 18 Ghana Premier League clubs as the league’s transfer shuts on Saturday.



King Faisal signed the highest number of new players -16- while WAFA signed the least; only one player joining the Sogakope side.



Below are the completed signings:



Accra Hearts of Oak



Daniel Yeboah



Franklin Owusu



Kuti Ademola



Abdurahmane Lawali



Eric Bereger Bi Zanble



Patrick Razak



Victor Aidoo



Isaac Mensah



Enoch Addo



Benjamin Yeboah



Nuru Seley



Abednego Tetteh



Eric Dizan



Aduana Stars



Prince Aquah



Osei Baffour



Zakaria Alhassan



Richard Mpong



Derrick Boateng



Sam Adams



Bright Adjei



Kofi Owusu



Alex Asamoah



Asante Kotoko



Mubarak Yusif



Emmanuel Kyeyekeh



Latif Anabilah



Razak Abalora



Evans Adomako Wiredu



Fabio Gama



Andrew Apau



Patrick Asmah



AshGold



Yaw Anor



Abdul Bashiru



Kamaradinin Mamudu



Ampem Dacosta



Kwame Moses



Mohammed Bailou



Hans Kwoffie



Jacob Appau



Stephen Bentil



Samed Muntari



Bechem United



Alhassan Traoré



Benedict Osei



Listowel Amankona



Francis Twene



Sagacious Opoku



Francis Adjei



Boubacar Doumbia



Moussa Traoré



Stephen Owusu Kaakyire



Berekum Chelsea



Dreams FC



Joseph Esso



Abel Manomey



Solomon Twene



Ali Huzaif



Agyenim Boateng



Ebusua Dwarfs



Leventius Attah



Godwin Adepah



George Asamoah



Richard Amoah



Eleven Wonders



Ollenu Ashitey



Jonah Aryetey



Nana Yaw



Perry Addison Rockson



Douglas Nkrumah



Tetteh Nortey



Elmina Sharks



Anthony Quayson



Daniel Nii Adjei



Rashid Sulley



James Bissue



Great Olympics



Ebenezer Sekyere



Charles Danso Out



Mannan Mudasiru



Michael Oto



Karim Alhassan



Alhassan Sunday



Mujeeb Hakeem



Arnold Mensah Abbey



Inter Allies



Emmanuel Adjettey



Michael Kporvi



Rashid Sedu



Ali Issah



Taufique Shaibu



Karela United



Omar Bashiru



Ricahrd Berko



Obed Kofi Sam



Prosper Avor



Yaw Ansah



Augustine Randolf



Adotey Godfred



King Faisal



Prince Papa Arkoh



Misbawu Adam Okoronko



Yakubu Wadudu



Saddick Adams



Pius Baffour



Kwadwo Frimpong



Sulley Mohammed



Razak Oga Gariba



Mutawakilu Fuseini



Michael Amoah



Gideon Offei Ofori



Enoch Morrison



Daniel Yemoh



Frank Manu



Daniel Okine



Legon Cities



Asamoah Gyan



Michael Ampadu



David Cudjoe



Baba Mahama



Raphael Ocloo



Nicholas Gyan



Jonah Attuquaye



Vincent Adu Gyamfi



Brimah Forster



Elvis Opoku



Mathew Cudjoe



Joseph Adjei



Samuel Norgbe



Nasiru Moro



Liberty Professionals



Ben Nash Quansah



Emmanuel Kumi



Maxwell Ansah



Fuseini Mohammed



Abdul Razak Boame



Kweku Karikari



Emmanuel Paga



Seedorf Asante Afful



Maxwell Kavar



Osman Adams



Daniel Amissah



Medeama SC



Abass Mohammed



Kwadwo Asamoah



Abdul Basit Adam



Patrick Yeboah



Frank Boateng



Baba Abdulai



WAFA



Baffour Kyei

Send your news stories to and features to . Chat with us via WhatsApp on +233 55 2699 625.

Join our Newsletter