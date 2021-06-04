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Sports News of Friday, 4 June 2021

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Source: ghanasoccernet.com

Ghana Premier League: Match officials for ‘derby weekend' announced

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Match Officials Match Officials

Ghana Premier League continues this weekend with two important derbies taking centre stage.

Hearts of Oak host city rivals Great Olympics in the Mantse derby while Len Clay stadium will witness the Ashanti derby between Asante Kotoko and AshantiGold.

The Referees Committee of the Ghana Football Association has appointed match officials for the two games as well as other matches.

Below are the Match Officials for Matchweek 28:

No. REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS

DATE: SUNDAY, JUNE 6, 2021

MATCH: ASANTE KOTOKO VS ASHANTIGOLD – LIVE ON STARTIMES

VENUE: LEN CLAY SPORTS STADIUM - OBUASI

REFEREE: DANIEL LARYEA

ASSISTANTS: ROLAND ADDY & HALILU ALHASSAN

4TH REFEREE: MUSAH MUBARIK

MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH

VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS

DATE: SUNDAY, JUNE 6, 2021 – 6PM

MATCH: GREAT OLYMPICS VS ACCRA HEARTS OF OAK – LIVE ON STARTIMES

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: ALHASSAN ABDULAI & SULEMANA SAMUDEEN

4TH REFEREE: SLORM YAO BLESS

MATCH COMMISSIONER: ANDREW TAMAKLOE

VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO

DATE: SUNDAY, JUNE 6, 2021

MATCH: BEREKUM CHELSEA VS KING FAISAL

VENUE:GOLDEN CITY PARK - BEREKUM

REFEREE: JONES AKUBIEM

ASSISTANTS: ISAAC ASANTE & FREDERICK DANFUL

4TH REFEREE: MARTIN AKUDZI

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN SEIDI SEIDU

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING

DATE: SUNDAY, JUNE 6, 2021

MATCH: DREAMS FC VS ELMINA SHARKS

VENUE: DAWU PARK

REFEREE: CLEMENT NKUAH

ASSISTANTS: AUGUSTIN SOGLO DAKURA & THOMAS NGINDIEYIE

4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA

MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

DATE: MONDAY, JUNE 7, 2021

MATCH: LEGON CITIES VS INTER ALLIES – LIVE ON STARTIMES

VENUE: ACCRA SPORTS STADUIM

REFEREE: CHARLES BULU

ASSISTANTS: EMMANUEL DEI & DAVID ADDICO

4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOR

VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO

DATE: SUNDAY, JUNE 6, 2021

MATCH: EBUSUA DWARFS VS ADUANA SC

VENUE: CAPE COAST SPORTS STADUIM

REFEREE: ABDULAI DOH MORRISON

ASSISTANTS: SETH BALANGUENA & FREEMAN AWULOO

4TH REFEREE: FREDREICK SAMENA

MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA

VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE

GFA CAMERAMAN:ISHMAEL ODARTEY MILLS

DATE: SATURDAY, JUNE 5, 2021

MATCH: MEDEAMA SC VS KARELA FC – LIVE ON STARTIMES

VENUE: AKOON PARK, TARKWA

REFEREE: MAALE IMGERDE IREME

ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH & MUMUNI FUSEINI

4TH REFEREE: ERIC SEFAH ANTWI

MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH

DATE: SUNDAY, JUNE 6, 2021

MATCH: LIBERTY PROFESSIONALS VS WAFA

VENUE: RED BULL ARENA

REFEREE: JOSHUA SAMEDJI

ASSISTANTS: SIMTIM MUSAH & KENNETH TWENEBOAH KODUA

4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO

MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE

GFA CAMERAMAN: ELVIS MENSAH

DATE: SUNDAY, JUNE 6, 2021

MATCH: ELEVEN WONDERS VS BECHEM UNITED

VENUE: TECHIMAN

REFEREE: ISAAC OSEI

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & ATO YAWSON

4TH REFEREE: AWURISA ANDREWS

MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

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