Sports News of Saturday, 15 May 2021
Source: ghanafa.org
The Referees Committee has announced Match Officials for the Preliminary stage of the MTN FA Cup which comes off this weekend across the country.
Below are the Match Officials for the Preliminary stage matches:
GFA referees committee appoints match officials for MTN FA Cup preliminary round
DATE: SATURDAY, MAY 15
MATCH: BOFOAKWA VS BREKUM BARCELONA
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: EMMANUEL TAMPURI
ASSISTANTS: IBRAHIM MORO ADAMS & ERNEST AWINBIRE AYAMGA
4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA
MATCH COMMISSIONER: EDWARD AYAANA
DATE: SATURDAY, MAY 15, 2021
MATCH: TECHIMAN CITY VS UNITY FC
VENUE: OHENE AMEYAW PARK, TECHIMAN
REFEREE: MAHAMA EWUNTOMAH
ASSISTANTS: MICHAEL ALUGMI & SAYIBU YAKUBU
4TH REFEREE: SAKIBU SALIFU
MATCH COMMISSIONER: FRANK NIMAKO
DATE: FRIDAY, MAY 14, 2021
MATCH: SUNYANI REFORMERS VES BIBIANI GOLDSTARS
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: ALBERT AZANTILOW
ASSISTANTS: ABASS MORO KASIMPU & KINGSLEY ASARE
4TH REFEREE: IBRAHIM AYAABA
MATCH COMMISSIONER: FRANCIS BOATENG
DATE: SUNDAY, MAY 16, 2021
MATCH: BEREKUM ARSENALS VS KATO FREEDOM FIGHTERS
VENUE: GOLDEN CITY PARK, BEREKUM
REFEREE: MOHAMMED ZAKARI
ASSISTANTS: SAMUEL OWUSU & EMMANUEL OPOKU
4TH REFEREE: ENOCH DIAWUO
MATCH COMMISSIONER: AMOAKO WILLIAMS
DATE: SUNDAY, MAY 16, 2021
MATCH: BA UNITED VS YOUNG APOSTLES
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: ELIASU SINTUO TONSUGLO
ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE & KENNETH TWENEBOAH - KODUA
4TH REFEREE: IBRAHIM ABDULAI
MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO
VENUE MEDIA OFFICER: ERNEST TIEKU
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
DATE: MONDAY, MAY 17, 2021
MATCH: DC UNITED MIGHTY ROYALS
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: SAMUEL YEBOAH
ASSISTANTS: MATHIAS KOFFI KUOADIO & SULEMANA MOHAMMED
4TH REFEREE: MAALE IMGERDE IREME
MATCH COMMISSIONER: ALBERT COMMEY
DATE: SUNDAY, MAY 16, 2021
MATCH: KENYASI NEW DREAMS FC VS NKORANZA WARRIORS
VENUE: KENYASI TOWN PARK
REFEREE: HASSIM YAKUBU
ASSISTANTS: SAMUEL KUSI ANTWI & THEOPHILUS AKUGRE
4TH REFEREE: ALI MUSAH
MATCH COMMISSIONER: RICHARD GYABAAH YEBOAH
DATE: SATURDAY, MAY 15, 2021
MATCH: KINTAMPO TOP TALENTS VS NOSATREMAN
VENUE:KINTAMPO RAWLINGS PARK
REFEREE: JAME AYOKO ANIA
ASSISTANTS: VICTOR OBOUR TWUM &CLETUS AZUPERO AZOR
4TH REFEREE: DAVID ADANNEY
MATCH COMMISSIONER: MUMUNI ISSAKA
DATE: SATURDAY MAY 15, 2021
MATCH: TAMALE SKY VS TAMALE CITY
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM, TAMALE
REFEREE: JOSEPH KWAKU ASARE
ASSISTANTS: FAUZAN MINKAA-IL & SEIDU ABDULAI
4TH REFEREE: UMAR ABUBAKAR SADIQ
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN ALIDU ALHASSAN
DATE: SATURDAY, MAY 16, 2021
MATCH: RTU VS GBEWAA
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM, TAMALE
REFEREE: ABDULAI RASHID ALHASSAN
ASSISTANTS: FELIX APULA & NUHU IS-HAQ IDDRISU
4TH REFEREE: MATTHEW ATUA
MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ISSIFU SALISU
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
DATE: FRIDAY, MAY 14,2021
MATCH: STEADFAST VS GREAT AMPHIBIANS
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: SULEMAN LATIF
ASSISTANTS: MOHAMMED MOHAMMED & ABDUL-RAHMAN YAKUBU
4TH REFEREE: IDDRISU UMAR
MATCH COMMISSIONER: ABUBAKARI ABDUL- GANIYU
DATE: SUNDAY, MAY 16, 2021
MATCH: KINTAMPO VS YOUNG ZOBZIA
VENUE: KINTAMPO RAWLINGS PARK
REFEREE: IDDRISU MUSTAPHA
ASSISTANTS: GEORGE OWUSU AMPONSEM & FEATUS N. NGBANGNAN
4TH REFEREE: ISSAKA ABDUL ANAS
MATCH COMMISSIONER:
DATE: SUNDAY, MAY 16, 2021
MATCH: ZUARUNGU VS PAGA CROCODILES
VENUE: PAGA PARK
REFEREE: GILBERT AMOAH AYARIGA
ASSISTANTS: PAUL ADUKO & ROBERT ADUKO
4TH REFEREE: MUSTAPHA ISSIFU
MATCH COMMISSIONER: AYOO LUKE
DATE: SUNDAY, MAY 16, 2021
MATCH: WA SUNTAA VS SOMBO FREEDOM STARS
VENUE: WA STADIUM
REFEREE: IBRAHIM AMADU
ASSISTANTS: ABDUL-SALAM ABDULAI & BASHIRU TORDIA BONOMIA
4TH REFEREE: ABDUL AZIZ MODAARI SAEED
MATCH COMMISSIONER: ABDULAI OSMAN
DATE: SUNDAY, MAY 16, 2021
MATCH: BOLGA SOCCER MASTERS VS GARU UNITED
VENUE: BOLGATANGA
REFEREE: MAURICE ANANKANI
ASSISTANTS: ISSAH MUMUNI BAGURICHIRA & BONIFACE KWOSE KWODIA
4TH REFEREE: FRANCISA XAVIER ADAM
MATCH COMMISSIONER: ABUBAKAR KASSIM
DATE: SATURDAY, MAY 15, 2021
MATCH: WA YASSIN VS REAL 24 HOURS
VENUE: WA STADIUM
REFEREE: WUTTIRIRAH HERBERT HAMZA
ASSISTANTS: FORKOR MA & IDDRISU ISSAHAKU
4TH REFEREE: AZIZ SUNTUO NIATIRI
MATCH COMMISSIONER: DAWALI ABDUL RAZAK
DATE: SUNDAY, MAY 16, 2021
MATCH: KUMAWUMAN VS WASSAMAN
VENUE:OKESE PARK, EJISU
REFEREE: ERNEST BAAFI
ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL & ELIJAH AMOAH
4TH REFEREE: FOSTER BASTIOUS
MATCH COMMISSIONER: ABUBAKARI MUSTAPHA
DATE: MONDAY, MAY 17, 2021
MATCH: THUNDERBOLT VS OWERRIMAN
VENUE: OKESE PARK, EJISU
REFEREE: JOHN KOOMSON
ASSISTANTS: MARFO BEDIAKO & ELVIS ATTAKORAH
4TH REFEREE: SAMUEL BANAHENE
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ACHEAMPONG
DATE: SUNDAY, MAY 16, 2021
MATCH: PACIFIC HEROES VS RIVER PLATE ATHELETIC
VENUE:COLLINS SHS PARK, AGOGO
REFEREE: MORO IDDRISU
ASSISTANTS: ABDUL RAHMAN ABUGBILLA & JONES AMAOH BOATENG
4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAU
MATCH COMMISSIONER: AFARI TANIM
DATE: SUNDAY, MAY 16, 2021
MATCH: ACHIKEN VS BYFA
VENUE: ASSIN FOSU JOMSCO PARK
REFEREE: RICHMOND ADJEI
ASSISTANTS: SHARIFF KWAKU DUAH & ABRAHAM NDEEGO
4TH REFEREE: RIC OWUSU PREMPEH
MATCH COMMISSIONER: MUSTAPHA MOHAMMED
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
DATE: SUNDAY, MAY 16, 2021
MATCH: DOLPHINS VS HASAACAS
VENUE: GYANDU PARK
REFEREE: ERIC KORNIE
ASSISTANTS: KENNETH ARMOO & EMMANUEL ESSUMAN ARTHUR
4TH REFEREE: PATRICK OKYERE
MATCH COMMISSIONER: MICHAELL FLETCHER
DATE: SUNDAY, MAY 16, 2021
MATCH: ALL BLACKS VS VIPERS
VENUE: SWEDRU STADIUM
REFEREE: BISMARK APPIAH
ASSISTANTS: JOHN ANSAH & MUSAH BASHIRU
4TH REFEREE: ALI ASANTE
MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER AZAMETI
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
DATE: SATURDAY, MAY 15, 2021
MATCH: WINNEBA UNITED VS STAR MADRID
VENUE: SWEDRU STADIUM
REFEREE: EBENEZER TETTEH
ASSISTANTS: GEORGE AKISIBOKA & PATRICK APPAIH KODUA
4TH REFEREE: EMMANUEL QUANSAH
MATCH COMMISSIONER: WILLIAN LANTE QUAYE
DATE: FRIDAY, MAY 16, 2021
MATCH: WINDY PROFESSIONALS VS SOCCER INTELLECTUALS
VENUE: SWEDRU STADIUM
REFEREE: ROBERT MUSEY
ASSISTANTS: ANTHONY APPIAH MENDS & ISAAC NYARKO
4TH REFEREE: RICHMOND ANTWI
MATCH COMMISSIONER: JAMES ODOOM
DATE: SATURDAY, MAY 15, 2021
MATCH: NEW EDUBIASE VS UNISTAR
VENUE: GYAMFI PARK, BEKWAI
REFEREE: DANIEL AMOAH OPPONG
ASSISTANTS: AGBESHIE ADAMS & TANK AYUBA GIBRINE
4TH REFEREE: ALFRED PASCAL TABI
MATCH COMMISSIONER: EBEN ATTAH KAKRA FOSU
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
DATE: SATURDAY, MAY 15, 2021
MATCH: SUAMPONGMAN UTD VS METRO STARS
VENUE: ASSIN FOSU JOMSCO PARK
REFEREE: JACOB ASSAFUAH
ASSISTANTS: MARY TEI & EMMANUEL ARKAIFIE
4TH REFEREE: JIBRAEEL SULEMAN
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTUS ADJEI KANE
DATE: SUNDAY, MAY 16, 2021
MATCH: OKYEMAN PLANNERS VS KOTOKU ROYALS
VENUE: AKYEM TAFO ROVERS PARK
REFEREE: EMMANUEL ASARE BEDIAKO
ASSISTANTS: SINTIM MUSAH & ISAAC DUODO
4TH REFEREE: DAVID JABEZ KPATAKPLA
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL GYESI
GFA CAMERAMAN: MARK SASU
DATE: SUNDAY, MAY 15, 2021
MATCH: KADE UNITED VS BAZUKA FC
VENUE: ODA STADIUM
REFEREE: EMMANUEL GRAHAM
ASSISTANTS: AUGUSTINE AFFUL & RICHARD NARTEY
4TH REFEREE: PHILLIP ATTAH FORSON
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ANIM NYARKO
DATE: SATURDAY, MAY 15, 2021
MATCH: BLUE SKIES PELICAN VS OKWAHU UNITED
VENUE: BLUE SKIES PARK, DOBRO
REFEREE: DANIEL BOATENG ATUOBI
ASSISTANTS: SAMUEL DAVOR & MICHAEL BOATENG
4TH REFEREE: JOSEPH PIMPONG
MATCH COMMISSIONER: KWABENA A. SARPONG
DATE: SUNDAY, MAY 16, 2021
MATCH: PHAR RANGERS VS KRYSTAL PALACE
VENUE: MAMPONG PARK
REFEREE: B.D DOUGLAS KPORHA
ASSISTANTS: JAMES OSAFO & MOSES AMEGBETOR
4TH REFEREE: ISAAC BROBBEY
MATCH COMMISSIONER: EGBERT AMARTEY LARYEA
VENUE MEDIA OFFICER: JOYCELYN EFFAH OPOKU
GFA CAMERAMAN: JEFFREY MARFO
DATE: SUNDAY, MAY 16, 2021
MATCH: ADIDOME UNITED AND AKATSI ALL STARS
VENUE: SOMEY SHS PARK
REFEREE: JOSEPH OSAFO
ASSISTANTS: BLESS KLU & NII KPORTI NARTEY
4TH REFEREE: ERIC ODONKOR
MATCH COMMISSIONER: CAESER HEH FRANKLIN
DATE: SUNDAY, MAY 16, 2021
MATCH: LIKPE HEROES VS HEARTS OF LIONS
VENUE: KPANDO STADIUM
REFEREE: CALEB ABOTSI
ASSISTANTS: WISDOM TEFE & YEVOO YAO
4TH REFEREE: ANGEL ELISHA
MATCH COMMISSIONER: ANDREW TAMAKLOE
DATE: MONDAY, MAY 17, 2021
MATCH: BEBETO VS AGBOZUME WEAVERS
VENUE: WAFA PARK
REFEREE: SOLOMON MORDEY
ASSISTANTS: BARNABAS AMENYO & BABAVI NGORLI ESO
4TH REFEREE: BRIGHT APEAMENYO
MATCH COMMISSIONER: ABDUL KARIM OLIVER
DATE: SATURDAY, MAY 15, 2021
MATCH: ACCRA CITY VS EMMANUEL FC
VENUE: MATS PARK
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: PATRICK PETER OSEI & KWADZO AFETORGBOR
4TH REFEREE: EMMANUEL BAAH
MATCH COMMISSIONER: JOHN MENSAH
VENUE MEDIA OFFICER: CALEB ABLORH
GFA CAMERAMAN: DAVID KPELI
DATE: FRIDAY, MAY 14, 2021
MATCH: ATTRAM DE-VISSER VS STAR MAKERS
VENUE: MCDAN LA TOWN PARK
REFEREE: NII COFFIE GIDEON
ASSISTANTS: SETH ABLETOR & ADAM ALHAJI MUTTAWAKIL
4TH REFEREE: JOSHUA LAKONNAM
MATCH COMMISSIONER: B. DANQUAH WILSON
DATE: SATURDAY MAY 15, 2021
MATCH: VISION FC VS THIRD WORLD FC
VENUE: TEMA STADIUM
REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
ASSISTANTS: PASCAL MAWUSI & ISAAC ODOOM
4TH REFEREE: NASHIRU ABDUL LATIF
MATCH COMMISSIONER: KUECHIFIA FAMOUS
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
DATE: SUNDAY, MAY 16, 2021
MATCH: TEMA YOUTH VS DANBORT
VENUE: TEMA STADIUM
REFEREE: MARTIN AKUDZI
ASSISTANTS: MICHAEL LAMME & EMMANUEL ASIEDU
4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON
MATCH COMMISSIONER: RICHARD IDDRISU EWUNTOMAH
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
DATE: SUNDAY, MAY 16, 2021
MATCH: ACCRA YOUNG WISE VS NANIA FC
VENUE: BLUE SKIES PARK DOBRO
REFEREE: GODWIN TORDZRO
ASSISTANTS: JOSEPH LARYEA & ERNEST AKATEY
4TH REFEREE: LAUD NETTEY
MATCH COMMISSIONER: EDMUND MENSAH OSANQUAYE
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL NORMAN
GFA CAMERAMAN: JAMES MCKWEON
DATE: SUNDAY, MAY 17, 2021
MATCH: MIGHTY JETS VS ACCRA LIONS
VENUE: MATS PARK
REFEREE: GODWIN KOFI KPODO
ASSISTANTS: NICHOLAS ADADO & PATRICK GOHA
4TH REFEREE: FREDERICK SAMENA
MATCH COMMISSIONER: ANTHONY ANNOR
VENUE MEDIA OFFICER: CALEB ABLORH
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
DATE: SUNDAY, MAY 15, 2021
MATCH: UNCLE T STARS VS TESHIE UNIQUE
VENUE: PRAMPRAM
REFEREE: ISAAC ADJANOR
ASSISTANTS: JOSHUA ANANE & BLESS AWADZI
4TH REFEREE: PETER ANSAH TEYE
MATCH COMMISSIONER: ALI MUSAH PLATO