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Sports News of Wednesday, 2 December 2020

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Source: footballghana.com

GFA announce officials for GPL match week four

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GFA has announced referees for this weekend's GPL games GFA has announced referees for this weekend's GPL games

The Ghana Football Association (GFA) has announced the names of selected match officials for Matchday 4 of the ongoing 2020/2021 Premier League season.

The campaign that recently started is gradually taking shape and will see the fourth round of matches being played in the upcoming weekend.

Ahead of the matches, referees have been picked to take charge at the selected fixtures:

Check out the upcoming games and selected officials below

Thursday: 03/12/20

ELMINA SHARKS VS ADUANA

VENUE: NDUOM STADIUM

TIME: 6PM

(STARTIMES LIVE)

REFEREE: DANIEL LARYEA

ASSIST: DAVID ADDICO AND JASPER ADENYO

4TH REFEREE: MAXWELL HANSON

MC: MICHAEL NTOW

VMO: JONATHAN NELSON ACKON

FRIDAY: 04/12/20

HEARTS OF OAK VS KARELA UNITED

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

TIME: 6PM

(STARTIMES LIVE)

REFEREE: BASHIRU DAUDA

ASSIST: PAUL ATIMAKA AND FRANCIS B. ARTHUR

4TH REFEREE: AKUDZI MARTINS

MC: MOSES ABAIDOO MENSAH

VMO: RAYMOND ACKUMEY

FRIDAY: 04/12/20

KING FAISAL VS INTER ALLIES

VENUE: TECHIMAN

TIME: 3PM

REFEREE: MAALE IMGERDE IREME

ASSIST: SINTIM MUSAH AND KENNETH TWENEBOAH-KODUA

4TH REFEREE: ALI MUSAH

MC: NANA BOAMAH DARKO

VMO: OBED ANANE-FRIMPONG

GFA CAMERAMAN: KOJO SASSAH

SAT: 05/12/20

BEREKUM CHELSEA VS LIBERTY

VENUE: GOLDEN CITY PARK

TIME: 3PM

REFEREE: ABDUL LATIFF QADIR

ASSIST: ALI TIMUAH BAAH AND PROSPER AVINOU

4TH REFEREE: CLEMENT K. NKUAH

MC: MOHAMMED ALHASSAN

VMO: PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

SUN: 06/12/20

GREAT OLYMPICS VS DWARFS

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

TIME: 3PM

REFEREE: ALFAA BA-ADEY

ASSIST: FREEMAN AWULOO AND ALHASSAN ABDUL RAUF

4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAOU

MC: ANDREWS TAMAKLOE

VMO: RAYMOND ACKUMEY

GFA CAMERAMAN: ELVIS MENSAH

SAT: 05/12/20

DREAMS FC VS LEGON CITIES

VENUE: DAWU PARK

TIME: 3PM

REFEREE: JACOB ADUWTERA

ASSIST: ERIC NDEBUGRI AND ALHASSAN ABDULAI

4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM

MC: THOMAS NUNOO

VMO: RICHARD ACHORE

GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMEVOH

SAT: 05/12/20

ELEVEN WONDERS VS WAFA

VENUE: TECHIMAN

TIME: 3PM

REFEREE: AWURISA ANDREWS

ASSIST: PETER DAWSA AND BAWA HARUNA

4TH REFEREE: OPOKU ARHIN GABRIEL

MC: PAUL AYAMBA

VMO: OBED ANANE FRIMPONG

GFA CAMERAMAN: KOJO SASSAH

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