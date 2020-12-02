GFA announce officials for GPL match week four

Sports News of Wednesday, 2 December 2020
Source: footballghana.com
The Ghana Football Association (GFA) has announced the names of selected match officials for Matchday 4 of the ongoing 2020/2021 Premier League season.
The campaign that recently started is gradually taking shape and will see the fourth round of matches being played in the upcoming weekend.
Ahead of the matches, referees have been picked to take charge at the selected fixtures:
Check out the upcoming games and selected officials below
Thursday: 03/12/20
ELMINA SHARKS VS ADUANA
VENUE: NDUOM STADIUM
TIME: 6PM
(STARTIMES LIVE)
REFEREE: DANIEL LARYEA
ASSIST: DAVID ADDICO AND JASPER ADENYO
4TH REFEREE: MAXWELL HANSON
MC: MICHAEL NTOW
VMO: JONATHAN NELSON ACKON
FRIDAY: 04/12/20
HEARTS OF OAK VS KARELA UNITED
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
TIME: 6PM
(STARTIMES LIVE)
REFEREE: BASHIRU DAUDA
ASSIST: PAUL ATIMAKA AND FRANCIS B. ARTHUR
4TH REFEREE: AKUDZI MARTINS
MC: MOSES ABAIDOO MENSAH
VMO: RAYMOND ACKUMEY
FRIDAY: 04/12/20
KING FAISAL VS INTER ALLIES
VENUE: TECHIMAN
TIME: 3PM
REFEREE: MAALE IMGERDE IREME
ASSIST: SINTIM MUSAH AND KENNETH TWENEBOAH-KODUA
4TH REFEREE: ALI MUSAH
MC: NANA BOAMAH DARKO
VMO: OBED ANANE-FRIMPONG
GFA CAMERAMAN: KOJO SASSAH
SAT: 05/12/20
BEREKUM CHELSEA VS LIBERTY
VENUE: GOLDEN CITY PARK
TIME: 3PM
REFEREE: ABDUL LATIFF QADIR
ASSIST: ALI TIMUAH BAAH AND PROSPER AVINOU
4TH REFEREE: CLEMENT K. NKUAH
MC: MOHAMMED ALHASSAN
VMO: PRECIOUS SEMEVOH
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
SUN: 06/12/20
GREAT OLYMPICS VS DWARFS
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
TIME: 3PM
REFEREE: ALFAA BA-ADEY
ASSIST: FREEMAN AWULOO AND ALHASSAN ABDUL RAUF
4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAOU
MC: ANDREWS TAMAKLOE
VMO: RAYMOND ACKUMEY
GFA CAMERAMAN: ELVIS MENSAH
SAT: 05/12/20
DREAMS FC VS LEGON CITIES
VENUE: DAWU PARK
TIME: 3PM
REFEREE: JACOB ADUWTERA
ASSIST: ERIC NDEBUGRI AND ALHASSAN ABDULAI
4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM
MC: THOMAS NUNOO
VMO: RICHARD ACHORE
GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMEVOH
SAT: 05/12/20
ELEVEN WONDERS VS WAFA
VENUE: TECHIMAN
TIME: 3PM
REFEREE: AWURISA ANDREWS
ASSIST: PETER DAWSA AND BAWA HARUNA
4TH REFEREE: OPOKU ARHIN GABRIEL
MC: PAUL AYAMBA
VMO: OBED ANANE FRIMPONG
GFA CAMERAMAN: KOJO SASSAH
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