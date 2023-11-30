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Sports News of Thursday, 30 November 2023

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Source: footballghana.com

2023/24 Ghana Premier League Week 13: Troubled Hearts of Oak up against Aduana Stars, Kotoko host Chelsea

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The Phobians are heading into the game after losing to Nania FC in midweek action The Phobians are heading into the game after losing to Nania FC in midweek action

All is set for Week 13 of the 2023/24 Ghana Premier League season this weekend as clubs gear up to battle for points.

Among the games to be played, struggling Hearts of Oak will come up against league leaders Aduana Stars.

The Phobians are heading into the game after losing to Nania FC in midweek and crashing out of the MTN FA Cup at the Round of 64 stage.

Elsewhere, Asante Kotoko are scheduled to face off with Berekum Chelsea during Week 13 of the Ghana Premier League campaign.

In the other games, Great Olympics will play against Legon Cities while Accra Lions welcome Nations FC.

Check out all the upcoming Week 13 games below:

MATCH: ASANTE KOTOKO VS BEREKUM CHELSEA

DATE: MONDAY, DECEMBER 4, 2023

VENUE: BABA YARA SPORTS STADIUM

REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFA

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA AND COURAGE KUEDFIA

4TH REFEREE: MAWULI KLU

MATCH COMMISSIONER: ABUBAKARI ABDUL GANIYU

VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI

LIVE ON STARTIMES

MATCH: ADUANA FC VS HEARTS OF OAK

DATE: SUNDAY, DECEMBER 3, 2023

VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK

REFEREE: JAMES TAYLOR

ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE AND SULEMANA SALAU DEEN

4TH REFEREE: ALFAA BA-ADEY

MATCH COMMISSIONER: DAWSON AMOAH

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

LIVE ON STARTIMES

MATCH: GREAT OLYMPICS VS LEGON CITIES

DATE: MONDAY, DECEMBER 4, 2023

VENUE: WAFA PARK

REFEREE: JULIAN NUNOO

ASSISTANTS: ROLAND ADDY AND ATO YAWSON

4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARTHIN

MATCH COMMISSIONER:

VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR

GFA CAMERAMAN: ISAAC KWABENA KESSE

MATCH: ACCRA LIONS VS NATIONS FC

DATE: SUNDAY, DECEMBER 3, 2023

VENUE: WAFA PARK

REFEREE: SERLOM YAO BLESS

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND GILBERT ADOM MENSAH

4TH REFEREE: GIDEON NII COFIE

MATCH COMMISSIONER: WILLIAM GIDIGLO

VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE

MATCH: KARELA VS BECHEM UNITED

DATE: SUNDAY, DECEMBER 3, 2023

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: LAUD NETTEY

ASSISTANTS: RICHARD NARTEY AND ALEX OSAM

4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA

MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

MATCH: BOFOAKWA TANO VS SAMARTEX

DATE: SUNDAY, DECEMBER 3, 2023

VENUE: DR KWAME KYEI SPORTS COMPLEX

REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

ASSISTANTS: SETH ABLETOR AND MIKAAL-IL FAUZAN

4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: RICHARD OSEI YAW

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO

MATCH: GOLD STARS VS NSOATREMAN

DATE: SUNDAY, DECEMBER 3, 2023

VENUE: DUNS PARK

REFEREE: MOHAMMED MISBAOU

ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAE AND ERNEST AKATEY

4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL GYESI

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

GFA CAMERAMAN: MARK SASU

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