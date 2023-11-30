2023/24 Ghana Premier League Week 13: Troubled Hearts of Oak up against Aduana Stars, Kotoko host Chelsea

Sports News of Thursday, 30 November 2023
Source: footballghana.com
All is set for Week 13 of the 2023/24 Ghana Premier League season this weekend as clubs gear up to battle for points.
Among the games to be played, struggling Hearts of Oak will come up against league leaders Aduana Stars.
The Phobians are heading into the game after losing to Nania FC in midweek and crashing out of the MTN FA Cup at the Round of 64 stage.
Elsewhere, Asante Kotoko are scheduled to face off with Berekum Chelsea during Week 13 of the Ghana Premier League campaign.
In the other games, Great Olympics will play against Legon Cities while Accra Lions welcome Nations FC.
Check out all the upcoming Week 13 games below:
MATCH: ASANTE KOTOKO VS BEREKUM CHELSEA
DATE: MONDAY, DECEMBER 4, 2023
VENUE: BABA YARA SPORTS STADIUM
REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFA
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA AND COURAGE KUEDFIA
4TH REFEREE: MAWULI KLU
MATCH COMMISSIONER: ABUBAKARI ABDUL GANIYU
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
LIVE ON STARTIMES
MATCH: ADUANA FC VS HEARTS OF OAK
DATE: SUNDAY, DECEMBER 3, 2023
VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK
REFEREE: JAMES TAYLOR
ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE AND SULEMANA SALAU DEEN
4TH REFEREE: ALFAA BA-ADEY
MATCH COMMISSIONER: DAWSON AMOAH
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
LIVE ON STARTIMES
MATCH: GREAT OLYMPICS VS LEGON CITIES
DATE: MONDAY, DECEMBER 4, 2023
VENUE: WAFA PARK
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: ROLAND ADDY AND ATO YAWSON
4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARTHIN
MATCH COMMISSIONER:
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
GFA CAMERAMAN: ISAAC KWABENA KESSE
MATCH: ACCRA LIONS VS NATIONS FC
DATE: SUNDAY, DECEMBER 3, 2023
VENUE: WAFA PARK
REFEREE: SERLOM YAO BLESS
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND GILBERT ADOM MENSAH
4TH REFEREE: GIDEON NII COFIE
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM GIDIGLO
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
MATCH: KARELA VS BECHEM UNITED
DATE: SUNDAY, DECEMBER 3, 2023
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: LAUD NETTEY
ASSISTANTS: RICHARD NARTEY AND ALEX OSAM
4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA
MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
MATCH: BOFOAKWA TANO VS SAMARTEX
DATE: SUNDAY, DECEMBER 3, 2023
VENUE: DR KWAME KYEI SPORTS COMPLEX
REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
ASSISTANTS: SETH ABLETOR AND MIKAAL-IL FAUZAN
4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: RICHARD OSEI YAW
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
MATCH: GOLD STARS VS NSOATREMAN
DATE: SUNDAY, DECEMBER 3, 2023
VENUE: DUNS PARK
REFEREE: MOHAMMED MISBAOU
ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAE AND ERNEST AKATEY
4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL GYESI
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
GFA CAMERAMAN: MARK SASU