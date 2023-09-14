2023/24 GPL: All Round 1 fixtures - Hearts away to RTU, Kotoko host Heart of Lions

Sports News of Thursday, 14 September 2023
Source: footballghana.com
The Ghana Football Association (GFA) has announced that the Ghanaian top-flight league will commence this weekend as advertised weeks ago.
A communique on the website of the Football Association (GFA) has revealed the names of the selected match officials assigned to the various Round 1 games.
The referees have been appointed by the Referees Committee of the GFA and are ready for the opening weekend of the 2023/24 Ghana Premier League season.
Giants Hearts of Oak will be in action on Friday, September 15, in a clash against Real Tamale United for the first match of the season.
Defending Champions Medeama SC will not be in action until next week Wednesday due to the club’s involvement in the CAF Champions League this weekend.
Meanwhile, Asante Kotoko will take on Heart of Lions on Sunday, September 17.
Check out upcoming games in Round 1 of the new league season and the selected match officials below:
MATCH: REAL TAMALE UNITED FC VS HEARTS OF OAK SC
DATE: FRIDAY, SEPTEMBER 15, 2023 - 6PM
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI & ERNEST AKATEY
4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS
MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
LIVE ON STARTIMES
MATCH: LEGON CITIES FC VS KARELA UNITED FC
DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 17, 2023 - 3PM
VENUE: EL WAK STADIUM
REFEREE: JACOB ADUNTERA
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & THEOPHILUS AKUGRE
4TH REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL DOSE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
MATCH: NSOATREMAN FC VS BECHEM UNITED FC
DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 17, 2023 -- 3PM
VENUE: NANA KONAMANSAH SPORTS COMPLEX
REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH
ASSISTANTS: PETER DAWSA & FREDERICK DANFUL
4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
MATCH: FC SAMARTEX VS ADUANA FC
DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 17, 2023- 3PM
VENUE: NSEKYIRE PARK
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & ROLAND ADDY
4TH REFEREE: MAXWELL HANSON
MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH
GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
MATCH: ASANTE KOTOKO SC VS HEART OF LIONS FC
DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 17, 2023 - - 6PM
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR
ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH & RICHARD NARTEY
4TH REFEREE: JAMES TAYLOR
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AYEH
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
LIVE ON STARTIMES
MATCH: GREAT OLYMPICS FC VS BOFOAKWA TANO FC
DATE: SATURDAY, SEPTEMBER 16, 2023 - - 3PM
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: ADAARI ABDUL- LATIF
ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH & HALILU ALHASSAN
4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAU
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
MATCH: BEREKUM CHELSEA FC VS BIBIANI GOLD STARS FC
DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 17, 2023- 3PM
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: ABDUL LATIF QADIR
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLANGBANU & GABRIEL BOATENG
4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
MATCH: DREAMS FC VS NATIONS FC
DATE: WEDNESDAY, SEPTEMBER 20, 2023- 3PM
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: CHARLES BULU
ASSISTANTS: SETH ABLETOR & PASCAL MAWUSI
4TH REFEREE: GIDEON NII COFFIE
MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY
VENUE MEDIA OFFICER: JOSEPH ODEI AFRIFA SARFO
LIVE ON STARTIMES
MATCH: MEDEAMA SC VS ACCRA LIONS FC
DATE: WEDNESDAY, SEPTEMBER 20, 2023- 3PM
VENUE: AKOON PARK
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & COURAGE KUEDUFIA
4TH REFEREE: S.K. MAWULI KLU
MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOO
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS