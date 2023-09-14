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Sports News of Thursday, 14 September 2023

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Source: footballghana.com

2023/24 GPL: All Round 1 fixtures - Hearts away to RTU, Kotoko host Heart of Lions

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hearts of Oak Squad hearts of Oak Squad

The Ghana Football Association (GFA) has announced that the Ghanaian top-flight league will commence this weekend as advertised weeks ago.

A communique on the website of the Football Association (GFA) has revealed the names of the selected match officials assigned to the various Round 1 games.

The referees have been appointed by the Referees Committee of the GFA and are ready for the opening weekend of the 2023/24 Ghana Premier League season.

Giants Hearts of Oak will be in action on Friday, September 15, in a clash against Real Tamale United for the first match of the season.

Defending Champions Medeama SC will not be in action until next week Wednesday due to the club’s involvement in the CAF Champions League this weekend.

Meanwhile, Asante Kotoko will take on Heart of Lions on Sunday, September 17.

Check out upcoming games in Round 1 of the new league season and the selected match officials below:

MATCH: REAL TAMALE UNITED FC VS HEARTS OF OAK SC

DATE: FRIDAY, SEPTEMBER 15, 2023 - 6PM

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI & ERNEST AKATEY

4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS

MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

LIVE ON STARTIMES

MATCH: LEGON CITIES FC VS KARELA UNITED FC

DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 17, 2023 - 3PM

VENUE: EL WAK STADIUM

REFEREE: JACOB ADUNTERA

ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & THEOPHILUS AKUGRE

4TH REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH

MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL DOSE

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI

MATCH: NSOATREMAN FC VS BECHEM UNITED FC

DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 17, 2023 -- 3PM

VENUE: NANA KONAMANSAH SPORTS COMPLEX

REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH

ASSISTANTS: PETER DAWSA & FREDERICK DANFUL

4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG

VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

MATCH: FC SAMARTEX VS ADUANA FC

DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 17, 2023- 3PM

VENUE: NSEKYIRE PARK

REFEREE: JULIAN NUNOO

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & ROLAND ADDY

4TH REFEREE: MAXWELL HANSON

MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH

VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH

GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG

MATCH: ASANTE KOTOKO SC VS HEART OF LIONS FC

DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 17, 2023 - - 6PM

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR

ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH & RICHARD NARTEY

4TH REFEREE: JAMES TAYLOR

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AYEH

VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI

LIVE ON STARTIMES

MATCH: GREAT OLYMPICS FC VS BOFOAKWA TANO FC

DATE: SATURDAY, SEPTEMBER 16, 2023 - - 3PM

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: ADAARI ABDUL- LATIF

ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH & HALILU ALHASSAN

4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAU

MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES

MATCH: BEREKUM CHELSEA FC VS BIBIANI GOLD STARS FC

DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 17, 2023- 3PM

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: ABDUL LATIF QADIR

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLANGBANU & GABRIEL BOATENG

4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN

MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

MATCH: DREAMS FC VS NATIONS FC

DATE: WEDNESDAY, SEPTEMBER 20, 2023- 3PM

VENUE: THEATRE OF DREAMS

REFEREE: CHARLES BULU

ASSISTANTS: SETH ABLETOR & PASCAL MAWUSI

4TH REFEREE: GIDEON NII COFFIE

MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY

VENUE MEDIA OFFICER: JOSEPH ODEI AFRIFA SARFO

LIVE ON STARTIMES

MATCH: MEDEAMA SC VS ACCRA LIONS FC

DATE: WEDNESDAY, SEPTEMBER 20, 2023- 3PM

VENUE: AKOON PARK

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & COURAGE KUEDUFIA

4TH REFEREE: S.K. MAWULI KLU

MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOO

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS