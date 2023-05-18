2022/23 Ghana Premier League Week 31: Aduana Stars play away to Accra Lions, Medeama face Hearts

Sports News of Thursday, 18 May 2023
Source: footballghana.com
The Ghana Premier League season will continue this weekend with loads of action.
There were no games played last weekend because of the break for the semi-final games in the MTN FA Cup.
On Friday, May 19, the ongoing Premier League season will enter Week 31 when Nsoatreman FC takes on RTU.
Later, there will be games played on Saturday, May 20, through to Monday, May 22.
Among the games that will be played, Aduana Stars will be up against Accra Lions while Hearts of Oak lock horns with Medeama SC.
Check out the upcoming games below:
MATCH: NSOATREMAN FC VS RTU
DATE: FRIDAY, MAY 19, 2023
VENUE: NANA KONAMANSAH PARK
REFEREE: DR IMORO OSMAN
ASSISTANTS: ROLAND ADDY & SETH ABLETOR
4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL FLETCHER
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
LIVE ON STARTIMES
MATCH: BECHEM UNITED FC VS LEGON CITIES FC
DATE: SATURDAY, MAY 20, 2023
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: ABDUL LATIF QADIR
ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH & FREDERICK DANFUL
4TH REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFAH
MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
LIVE ON STARTIMES
MATCH: ACCRA LIONS FC VS ADUANA FC
DATE: SATURDAY, MAY 20, 2023
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: ALFAA BA- ADEY
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & TIJANI MOHAMMED
4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS
MATCH COMMISSIONER: DAWDI ABDUL RAZAK
VENUE MEDIA OFFICER: COLLINS ODOOM
LIVE ON STARTIMES
MATCH: KARELA FC VS GREAT OLYMPICS
DATE: SUNDAY, MAY 21, 2023
VENUE: CAM PARK
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE & RICHARD NARTEY
4TH REFEREE: ANDREWS AWURISA
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL GYASI
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
MATCH: BIBIANI GOLDSTARS FC VS TAMALE CITY FC
DATE: SUNDAY, MAY 21, 2023
VENUE: DUNS PARK
REFEREE: ADAARI ABDUL- LATIF
ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & ALI TIMUAH BAAH
4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
MATCH: HEARTS OF OAK SC VS MEDEAMA SC
DATE: SUNDAY, MAY 21, 2023
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & ISAAC ODOOM
4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAOU
MATCH COMMISSIONER: ADAM MUKAILA
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
MATCH: KING FAISAL FC VS SAMARTEX
DATE: SUNDAY, MAY 21, 2021
VENUE: DR. KWAME KYEI SPORTS COMPLEX
REFEREE: ROBERT MUSEY
ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAI & JAMES OSAFO
4TH REFEREE: ERIC SEFAH ANTWI
MATCH COMMISSIONER: ALI PLATO
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
MATCH: DREAMS FC VS BEREKUM CHELSEA
DATE: SUNDAY, MAY 21, 2023
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: ATO YAWSON & MIKAAL-II FAUZAN
4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY
MATCH: KOTOKU ROYALS FC VS ASANTE KOTOKO SC
DATE: MONDAY, MAY 22, 2023
VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & ALHASSAN ABDUL-RAUF
4TH REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR
MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEY
VENUE MEDIA OFFICER: SETH HAMMOND
LIVE ON STARTIMES