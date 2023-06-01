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Sports News of Thursday, 1 June 2023

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Source: footballghana.com

2022/23 GPL Week 33: Medeama travel to Samartex, Accra Lions host Kotoko

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Medeama SC players | File photo Medeama SC players | File photo

There will be Ghana Premier League action when the weekend comes around as the 2022/23 campaign heads into the final two games.

In the coming weekend, games will be played for Week 33 before the final matchday of the season the following week.

Among the nine matches that will be played, all eyes will be on the contest between Samartex FC and Medeama SC on Sunday, June 4.

A win could seal the Ghana Premier League title for the Mauve and Yellow outfit if results from other games end in the favour of the team.

Before the Sunday games, Asante Kotoko will seek to beat Accra Lions on Sunday to keep hopes of finishing in the top four of the league standings at the end of the season.

Meanwhile, Hearts of Oak are scheduled to take on Real Tamale United at the Accra Sports Stadium.

Below are the upcoming Week 33 games:

MATCH: DREAMS FC VS GREAT OLYMPICS FC

DATE: SATURDAY, JUNE 3, 2023

VENUE: THEATRE OF DREAMS

REFEREE: JULIAN NUNOO

ASSISTANTS: ROLAND ADDY & PETER DAWSA

4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS

MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER AZAMETI

VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY

GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA

MATCH: BECHEM UNITED VS BEREKUM CHELSEA

DATE: SUNDAY, JUNE 4, 2023

VENUE: NANA FOSU GYABOUR PARK

REFEREE: ERIC SEFA ANTWI

ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI & ALHASSAN ABDUL RAUF

4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAU

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN ABDUL RAUF

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

MATCH: ACCRA LIONS FC VS ASANTE KOTOKO SC

DATE: SATURDAY, JUNE 3, 2023

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: ANDREWS AWURISA

ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & THEOPHILUS AKUGRE

4TH REFEREE: CHARLES BULU

MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU

VENUE MEDIA OFFICER: COLLINS ODDOM

LIVE ON STARTIMES

MATCH: KING FAISAL FC VS LEGON CITIES FC

DATE: SATURDAY, JUNE 3, 2023

VENUE: DR. KWAME KYEI SPORTS COMPLEX

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA & SETH ABLETOR

4TH REFEREE: DR. IMORO OSMAN

MATCH COMMISSIONER: AMOAKO WILLIAMS

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG

LIVE ON STARTIMES

MATCH: NSOATREMAN FC VS ADUANA FC

DATE: SUNDAY, JUNE 4, 2023

VENUE: NANA KONAMANSAH PARKREFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA & KOFI NYARKO BAKAI

4TH REFEREE: ADAARI ABDUL LATIF

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG

VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO

MATCH: KOTOKU ROYALS FC VS TAMALE CITY FC

DATE: SUNDAY, JUNE 4, 2023

VENUE: THEATRE OF DREAMS

REFEREE: ROBERT MUSEY

ASSISTANTS: ATO YAWSON & JAMES OSAFO

4TH REFEREE: ABDUL LATIF QADIR

MATCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO

VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY

GFA CAMERAMAN: MARK SASU

MATCH: HEARTS OF OAK SC VS RTU

DATE: SUNDAY, JUNE 4, 2023

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: FOSTER BASTIOURS

ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & ALI TIMUAH BAA

4TH REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH

MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKUM

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES

MATCH: FC SAMARTEX VS MEDEAMA SC

DATE: SUNDAY, JUNE 4, 2023

VENUE: NSENKYIRE PARK

REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & FREDERICK DANFUL

4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI

VENUE MEDIA OFFICER: JAMES ADJEI

GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA

MATCH: KARELA FC VS GOLDSTARS FC

DATE: SUNDAY, JUNE 4, 2023

VENUE: CAM PARK, AIYINASE

REFEREE: MAXWELL HANSON

ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH & ALEX OSAM

4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN

MATCH COMMISSIONER: WILLIAM QUAYE

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

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