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Sports News of Thursday, 25 May 2023

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Source: footballghana.com

2022/23 GPL Week 32: Medeama host King Faisal on Friday; Kotoko up against Karela

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King Faisal FC King Faisal FC

The 2022/23 Ghana Premier League season is set to enter Week 32 this weekend with all 18 participating clubs expected to be in action.

League leaders Medeama SC will kick off the matchday with a clash against King Faisal on Friday.

That game is scheduled to kick off at 15:00gmt at the Akoon Park.

After Friday’s game, there will be matches played on Saturday, May 27, through to Monday, May 29.

Defending league champions, Asante Kotoko will face off with Karela United in the final match of Week 32 on Monday.

Below are the upcoming matches in the Ghana Premier League.

MATCH: MEDEAMA SC VS KING FAISAL

DATE: FRIDAY, MAY 26, 2023

VENUE: AKOON PARK

REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN

ASSISTANTS: ATO YAWSON & RICHARD NARTEY

4TH REFEREE: JULIAN NUNOO

MATCH COMMISSIONER: JAMES ODOOM

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH

LIVE ON STARTIMES

MATCH: ADUANA FC VS DREAMS FC

DATE: SATURDAY, MAY 27, 2023

VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: ISAAC ODOOM & SETH ABLETOR

4TH REFEREE: ROBERT MUSEY

MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOR

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

LIVE ON STARTIMES

MATCH: BIBIANI GOLDSTARS FC VS KOTOKU ROYALS

DATE: SUNDAY, MAY 28, 2023

VENUE: DUNS PARK

REFEREE: MOHAMMED MISBAU

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLANGBANU & ERIC NDEBUGRI

4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS

MATCH COMMISSIONER: ANDREWS DERY

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

MATCH: LEGON CITIES FC VS HEARTS OF OAK SC

DATE: SUNDAY, MAY 28, 2023

VENUE: EL WAK STADIUM

REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & ALEX OSAM

4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA

MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL DOSE

LIVE ON STARTIMES

MATCH: BEREKUM CHELSEA FC VS NSOATREMAN FC

DATE: SUNDAY, MAY 28, 2023

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR

ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & KENNETH ARMOO

4TH REFEREE: ABDUL LATIF QADIR

MATCH COMMISSIONER: RICHARD IDDRISU

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN:ISAAC NYARKO

MATCH: TAMALE CITY FC VS FC SAMARTEX

DATE: SATURDAY, MAY 27, 2023

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA & COURAGE KUEDUFIA

4TH REFEREE: ALFAA BA-ADEY

MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

MATCH: GREAT OLYMPICS FC VS ACCRA LIONS FC

DATE: SUNDAY, MAY 28, 2023

VENUE: WAFA PARK

REFEREE: MAXWELL HANSON

ASSISTANTS: MIKAAL-II FAUZAN & GABRIEL BOATENG

4TH REFEREE: LAUD NETTEY

MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

MATCH: RTU VS BECHEM UNITED FC

DATE: SUNDAY, MAY 28, 2023

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: CHARLES BULU

ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & PETER DAWSA

4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OUSMANE

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

GFA CAMERAMAN:ABDUL SAMED

MATCH: ASANTE KOTOKO SC VS KARELA FC

DATE: MONDAY, MAY 29, 2023

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: DANIEL LARYEA

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & JAMES OSAFO

4TH REFEREE: ADAARI ABDUL-LATIF

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI

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