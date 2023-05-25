2022/23 GPL Week 32: Medeama host King Faisal on Friday; Kotoko up against Karela

Sports News of Thursday, 25 May 2023
Source: footballghana.com
The 2022/23 Ghana Premier League season is set to enter Week 32 this weekend with all 18 participating clubs expected to be in action.
League leaders Medeama SC will kick off the matchday with a clash against King Faisal on Friday.
That game is scheduled to kick off at 15:00gmt at the Akoon Park.
After Friday’s game, there will be matches played on Saturday, May 27, through to Monday, May 29.
Defending league champions, Asante Kotoko will face off with Karela United in the final match of Week 32 on Monday.
Below are the upcoming matches in the Ghana Premier League.
MATCH: MEDEAMA SC VS KING FAISAL
DATE: FRIDAY, MAY 26, 2023
VENUE: AKOON PARK
REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
ASSISTANTS: ATO YAWSON & RICHARD NARTEY
4TH REFEREE: JULIAN NUNOO
MATCH COMMISSIONER: JAMES ODOOM
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
LIVE ON STARTIMES
MATCH: ADUANA FC VS DREAMS FC
DATE: SATURDAY, MAY 27, 2023
VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: ISAAC ODOOM & SETH ABLETOR
4TH REFEREE: ROBERT MUSEY
MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOR
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
LIVE ON STARTIMES
MATCH: BIBIANI GOLDSTARS FC VS KOTOKU ROYALS
DATE: SUNDAY, MAY 28, 2023
VENUE: DUNS PARK
REFEREE: MOHAMMED MISBAU
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLANGBANU & ERIC NDEBUGRI
4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS DERY
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
MATCH: LEGON CITIES FC VS HEARTS OF OAK SC
DATE: SUNDAY, MAY 28, 2023
VENUE: EL WAK STADIUM
REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & ALEX OSAM
4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL DOSE
LIVE ON STARTIMES
MATCH: BEREKUM CHELSEA FC VS NSOATREMAN FC
DATE: SUNDAY, MAY 28, 2023
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR
ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & KENNETH ARMOO
4TH REFEREE: ABDUL LATIF QADIR
MATCH COMMISSIONER: RICHARD IDDRISU
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
GFA CAMERAMAN:ISAAC NYARKO
MATCH: TAMALE CITY FC VS FC SAMARTEX
DATE: SATURDAY, MAY 27, 2023
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA & COURAGE KUEDUFIA
4TH REFEREE: ALFAA BA-ADEY
MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
MATCH: GREAT OLYMPICS FC VS ACCRA LIONS FC
DATE: SUNDAY, MAY 28, 2023
VENUE: WAFA PARK
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: MIKAAL-II FAUZAN & GABRIEL BOATENG
4TH REFEREE: LAUD NETTEY
MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
MATCH: RTU VS BECHEM UNITED FC
DATE: SUNDAY, MAY 28, 2023
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: CHARLES BULU
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & PETER DAWSA
4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OUSMANE
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN:ABDUL SAMED
MATCH: ASANTE KOTOKO SC VS KARELA FC
DATE: MONDAY, MAY 29, 2023
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: DANIEL LARYEA
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & JAMES OSAFO
4TH REFEREE: ADAARI ABDUL-LATIF
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
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