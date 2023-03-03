2022/23 GPL Week 20: All eyes on Hearts of Oak v Asante Kotoko clash on Sunday

Sports News of Friday, 3 March 2023
Source: footballghana.com
The 2022/23 Ghana Premier League season is set to enter Week 20 this weekend with a lot of action.
The top clash for the weekend will be the match between Hearts of Oak and Asante Kotoko.
The two most glamourous clubs are set to lock horns in the second Super Clash of the season.
Both clubs are not only chasing the win to secure the three points at stake but also want to be victorious for the sake of bragging rights.
Below are the upcoming games for Week 20.
MATCH: TAMALE CITY VRS ACCRA LIONS
DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: MATHEW AYISU
ASSISTANTS: ISAAC ODOOM AND JASPER ADENYO
4TH REFREE: ALI MUSAH
MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORWOR
REFEREE ASSESSOR: AYOO LUKE
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
MATCH: NSOATREMAN VRS KOTOKU ROYALS
DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023
VENUE: NANA KONAMANSAH STADIUM
REFEREE: ANDREWS AWURISA
ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE AND ABDULAI ABDUL SALAM
4TH REFREE: MARTINS AKUDZI
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
REFEREE ASSESSOR: CHARLES NII TAGOE
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
MATCH: LEGON CITIES VRS REAL TAMALE UNITED
DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023
VENUE: EL WAK STADIUM
REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH
ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL AND ALEX OSAM
4TH REFREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM GIDIGLO
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL DOSE
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
MATCH: SAMARTEX VRS ADUANA FC
DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023
VENUE: NSEKYIRE SPORTS COMPLEX
REFEREE: EMMANUEL QUANSAH
ASSISTANTS: FRANCIS BONDZIE ARTHUR AND PASCAL MAWUSI
4TH REFREE: LAUD NETTEY
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH
GFA CAMERAMAN: ISAAC KWABENA KESSE
MATCH: KING FAISAL VRS GREAT OLYMPICS
DATE: SATURDAY, MARCH 4, 2023
VENUE: DR. KWAME KYEI SPORTS COMPLEX
REFEREE: BASHIRU DAUDA
ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA AND EMMANUEL ARKAIFIE
4TH REFREE:EMMANUEL TAMPURI
MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEY
REFEREE ASSESSOR: HARUNA AYUBA
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
MATCH: BECHEM UNITED VRS GOLDSTARS
DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: MOHAMMED MISBAOU
ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI AND MIKAAL-IL IBRAHIM
4TH REFREE: NYAABILE M. IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG
REFEREE ASSESSOR: TAHIRU MOHAMMED
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
MATCH: DREAMS VRS KARELA
DATE: SATURDAY, MARCH 4, 203
VENUE: DAWU PARK
REFEREE: FOSTER BASTIOURS
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND EMMANUEL DOLAGBANU
4TH REFREE: ERIC SEFA ANTWI
MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ALHASSAN
REFEREE ASSESSOR: GEORGE SAIJAH
VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY
LIVE ON STARTIMES
MATCH: HEARTS OF OAK VRS ASANTE KOTOKO
DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: JACOB ADUNTERA
ASSISTANTS: PETER DAWSA AND SULEMANA SALAUDEEN
4TH REFREE: MAXWELL OWUSU
MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER:SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
MATCH: MEDEAMA VRS CHELSEA
DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023
VENUE: AKOON PARK
REFEREE: ROBERT MUSEY
ASSISTANTS: ATO YAWSON AND DAVID ADDICO
4TH REFREE: SELORM YAO BLESS
MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA