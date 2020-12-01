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Sports News of Tuesday, 1 December 2020

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Source: Ghana Soccernet

2020/21 Ghana Premier League: GFA announce officials for Matchday 4

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A photo of Ghanaian referees A photo of Ghanaian referees

The Ghana Football Association (GFA) has announced match officials for Matchday 4 of the 2020/21 Ghana Premier League.

The top-flight league continues this midweek with mouthwatering clashes from the various match venues.

The FA has released names of match officials for Week 4 which is set to begin on Thursday, December 3 as Elmina Sharks host Aduana Stars at the Papa Kwesi Ndoum Stadium.

Below are Match officials for Day 4 of the GPL:

Thursday: 03/12/20

ELMINA SHARKS VS ADUANA

VENUE: NDUOM STADIUM

TIME: 6PM

(STARTIMES LIVE)

REFEREE: DANIEL LARYEA

ASSIST: DAVID ADDICO AND JASPER ADENYO

4TH REFEREE: MAXWELL HANSON

MC: MICHAEL NTOW

VMO: JONATHAN NELSON ACKON

FRIDAY: 04/12/20

HEARTS OF OAK VS KARELA UNITED

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

TIME: 6PM

(STARTIMES LIVE)

REFEREE: BASHIRU DAUDA

ASSIST: PAUL ATIMAKA AND FRANCIS B. ARTHUR

4TH REFEREE: AKUDZI MARTINS

MC: MOSES ABAIDOO MENSAH

VMO: RAYMOND ACKUMEY

FRIDAY: 04/12/20

KING FAISAL VS INTER ALLIES

VENUE: TECHIMAN

TIME: 3PM

REFEREE: MAALE IMGERDE IREME

ASSIST: SINTIM MUSAH AND KENNETH TWENEBOAH-KODUA

4TH REFEREE: ALI MUSAH

MC: NANA BOAMAH DARKO

VMO: OBED ANANE-FRIMPONG

GFA CAMERAMAN: KOJO SASSAH

SAT: 05/12/20

BEREKUM CHELSEA VS LIBERTY

VENUE: GOLDEN CITY PARK

TIME: 3PM

REFEREE: ABDUL LATIFF QADIR

ASSIST: ALI TIMUAH BAAH AND PROSPER AVINOU

4TH REFEREE: CLEMENT K. NKUAH

MC: MOHAMMED ALHASSAN

VMO: PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

SUN: 06/12/20

GREAT OLYMPICS VS DWARFS

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

TIME: 3PM

REFEREE: ALFAA BA-ADEY

ASSIST: FREEMAN AWULOO AND ALHASSAN ABDUL RAUF

4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAOU

MC: ANDREWS TAMAKLOE

VMO: RAYMOND ACKUMEY

GFA CAMERAMAN: ELVIS MENSAH

SAT: 05/12/20

DREAMS FC VS LEGON CITIES

VENUE: DAWU PARK

TIME: 3PM

REFEREE: JACOB ADUWTERA

ASSIST: ERIC NDEBUGRI AND ALHASSAN ABDULAI

4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM

MC: THOMAS NUNOO

VMO: RICHARD ACHORE

GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMEVOH

SAT: 05/12/20

ELEVEN WONDERS VS WAFA

VENUE: TECHIMAN

TIME: 3PM

REFEREE: AWURISA ANDREWS

ASSIST: PETER DAWSA AND BAWA HARUNA

4TH REFEREE: OPOKU ARHIN GABRIEL

MC: PAUL AYAMBA

VMO: OBED ANANE FRIMPONG

GFA CAMERAMAN: KOJO SASSAH

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