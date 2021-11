Ghana DJ Awards 2021: Full list of nominees

Entertainment of Thursday, 11 November 2021

Source: Ghana DJ awards, Contributor

DJ Vyrusky, DJ Mic Smith and DJ Sly, top nominees for the 2021 Ghana DJ Awards.



The 2021 edition of the Ghana DJ Awards dubbed TakeOver, won’t only reward deserving nominees but also stage one of the best shows in many years.



The event will be held on Saturday November 27 at the Accra International Conference Centre.



Below is a full list of nominees



DJ/ARTIST COLLABORATION OF THE YEAR



DJ Justice Feat. Stonebwoy & Fameye – Danaase



DJ Sly feat. Fameye – Strategy



DJ Vyrusky & Lennon – Hustlers Anthem



DJ Bridash feat. Prince Bright – Fine Fine Tin



DJ Ikon feat. Fameye – Turn Up



DJ Mpesempese ft Tulenkey & Edem – Style No



DJ Aroma, Mr Eazi & Nhanla Nciza – Breakup Riddim







DJ DISCOVERY OF THE YEAR



DJ Kola



DJ Shila



DJ Phonzy



DJ El Black



DJ Dr Samari



DJ Scanner



DJ Dials



DJ Guru



DJ Phinaj





MC/HYPEMAN OF THE YEAR



Sheldon The Turn Up



Kojo Manuel



Dabi Diamond



MC Omarion



MC Portfolio



Ogee The MC



Abeiku Sarkcess



MC Jerome



MC Miguel



EL Baby





EVENT DJ OF THE YEAR



DJ Pho



Mr Kaxtro



DJ Vyrusky



DJ Sly



DJ Olasty



DJ Aroma



DJ Wallpaper



DJ Faculty





ARTISTE DJ OF THE YEAR



DJ MJ – Eno



DJ Aroma – Mr Eazi



DJ Xpliph – Mr Drew



DJ Ikon – Kofi Mole



DJ Vyrusky – Kuami Eugene, Shatta Wale



DJ Justice – Stonebwoy



DJ Wallpaper – Kidi



DJ Vapour – KelvinBoy







SCRATCH DJ OF THE YEAR



DJ Floppy



DJ Tality



DJ Dials



DJ Snacky



DJ Mpesempese



DJ Obonke



DJ Bass



DJ Rampage







BEST MOBILE DJ OF THE YEAR



DJ Rampage



DJ Siren



DJ Page



DJ Amachi



DJ Adom



DJ Karanja



DJ K Krackk



DJ Wallpaper







MIXTAPE OF THE YEAR



Blindspot Gh Drill Hip Hop – DJ Ricky Augustine



Best of Hi Life & Hip Life Mixtape – DJ Spincho



The Highlife Rave – DJ Mic Smith



Kelvyn Boy Afrobeats Badman Mixtape – Vapour DJ



Throwback Versday 2021 – DJ Vyrusky



Grinding Mixtape Vol. 1 – DJ Sly



Drip & Sip Mixtape – DJ MJ



Ghana’s Independence In Kumerica – DJ Ashmen



Afronyce 5 – DJ Nyce



Cups & Bass (Afrobeats & Asakaa) – DJ Loft & Kojo Manuel







VIDEO JOCKEY OF THE YEAR



DJ Legend



DJ Packorich



DJ Niiyo



DJ Xpliph







FEMALE RADIO DJ OF THE YEAR



DJ Ohemaa Woyegye



DJ Coleda



Ahbie Newness



JayJay







MALE RADIO DJ OF THE YEAR



Papa Bills – Adom FM



DJ Edita – YFM



DJ Tablettz – Hello FM



Mr Kaxtro – Ultimate FM



DJ Karanja – Stone City Radio



DJ Bridash – Hitz FM



DJ Kindergarten – Lorlonyo Radio



DJ Raennie – Asaase Radio



DJ Stanzy – Freedom Radio



DJ Tobile – Tungsung Radio







FEMALE DJ OF THE YEAR



The Masked DJ



DJ Nyce



DJ MJ



DJ Ohemaa Woyegye



DJ Switch



Jay Jay



Gal Dem DJ







DJS’ SONG OF THE YEAR



Echoke – Sefa



Stonebwoy – Activate



Touch It – KiDi



This Year – Mr Drew



Dollar On You – Kuami Eugene



La Hustle Remix – Medikal



Happy Day – Sarkodie



Enjoyment Minister – D Black







PUB DJ OF THE YEAR



DJ Richie – Groovy’s



DJ Kellywan – Ol Lady



DJ Cantona – 5 Star Pub



DJ Mac Tonto – Superb Lounge



DJ Sorondo – Abrewa Nana Pub



DJ Edita – Aracelys



DJ Flava – Monte Carlo



DJ Chaka- Kismet Lounge



DJ Shila – Signature Pub



DJ Steve – Potbelly Shark







CLUB DJ OF THE YEAR



DJ Neizer – Ace Tantra



DJ Coleda – Vienna City



DJ Milzy – Twist Night Club



DJ Solo – Club Onyx



DJ Wallpaper – Ace Tantra



DJ Kkrackk – Club Onyx



DJ Sly – True Note







REGGAE/DANCEHALL DJ OF THE YEAR



Don Pablo – Yonkopa 89.1FM



DJ Nature One – Dofopa 105.1 FM



King Lagazee – Hitz 103.9FM



Twin Warriors



Nana Ntow – Dado 101.1 FM



DJ Manni



DJ Gashie



Selector Nico







AFROBEAT/HIPLIFE DJ OF THE YEAR



DJ Ashmen



DJ Vyrusky



Mr Shark



Mr Kaxtro



DJ Bosiako



DJ Mic Smith



DJ Reuben



DJ Wobete



DJ Sleek



DJ Loft







HIGH LIFE DJ OF THE YEAR



Professor Wise – Pluzz FM



Papa Bills – Adom FM



DJ Fletch – Okay FM



DJ Candy Man



Oyokodehyie Kofi – Accra FM



DJ Fox







GOSPEL DJ OF THE YEAR



DJ Mawuli – Peace FM



DJ King – Boss FM



Franky 5 – Hitz FM



K.O.K – Live FM



Papa Bills – Adom FM



Kojo Hansen – OK FM







BEST INTERNATIONAL DJ (GHANAIAN)



DJ Paak (UK)



DJ Akuaa (USA)



DJ Abena (Belgium)



DJ Fiifi (UK)



DJ Kweks (USA)



DJ Lutha (South Africa)



DJ Bluey (UK)



DJ Mixmaster Berto (USA)







BEST INTERNATIONAL DJ



Tim Westwood



DJ Semtex



DJ Dayzee



DJ Divalash



DJ Spinall



DJ Cuppy



DJ Sose



Big N



DJames







RECORD PROMOTER OF THE YEAR



DJ Mac Tontoh



Nana Romeo



DJ Phletch



Papa Bills



Mr Shark



DJ Aroma



DJ Kenya



DJ Poppa







YOUNG DJ OF THE YEAR



DJ Spices



DJ Guru



DJ Switch



DJ Agoogo







BEST DJ – SOUTHERN ZONE



DJ Poppa



DJ Vyrusky



DJ Sly



DJ Wobete



DJ Mic Smith



DJ Stanzy



DJ Faculty



DJ MJ







BEST DJ – CENTRAL ZONE



DJ Kenya



DJ Reuben



Mr X



DJ Quest



DJ Aroma



DJ Richie



Mr Kaxtro



DJ Floppy







BEST DJ – NORTHERN ZONE



Amsterdam DJ



DJ Tobile



DJ Ephya



DJ Bone



DJ Merli



Kawastone







BLACKSTAR AWARD



Fishoo







LIFE TIME ACHIEVEMENT AWARD



Paul Ankrah (B’lei)







DJ OF THE YEAR



DJ Faculty



DJ Vyrusky



DJ Sly



DJ Mic Smith



DJ MJ



DJ Aroma