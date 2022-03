Check out the VGMA 2022 nominations

Entertainment of Sunday, 20 March 2022

Source: 3news.com

Charterhouse, organizers of the annual Vodafone Ghana Music Awards, have presented the final list of nominees for this year’s VGMA.



This year, four new categories have been introduced namely: EP of the Year, Best Gospel Song, Vodafone Most Popular Song of the Year and Best Aforbeats/Afropop Artiste.



See the full list of VGMA 2022 nominees below:





BEST GOSPEL SONG



Oluwa Is Involved – Joyce Blessing

Ye Obua Mi – Joe Mettle

Ote Me Mu – Ohemaa Mercy ft. MOG Music

Awurade Ye – Diana Hamilton

Only You – Celestine Donkor

Enyo – Bethel Revival ft. Joe Mettle

Yahweh – Akesse Brempong ft. MOG Music

Eye Woaa – Empress Gifty

Mapekɛ – Scott Evans

The Glory – Obaapa Christy



HIGHLIFE SONG



Thy Grace (part 1) – Kofi Kinaata

Jonathan – AK Songstress

Obiaa – Akwaboah ft. Cina Soul

Yard – Bisa Kdei

Te Na Fie – Kuami Eugene

Feelings – Cina Soul ft. KiDi



BEST HIPLIFE SONG



Yeeko – Okyeame Kwame ft. Kuami Eugene

No Fugazy – Sarkodie

Biibi Besi – Kwame Yogot ft. Kuami Eugene

Accra – Medikal

Abodie – Captain Planet ft. Kuami Eugene

Kom – Fancy Gadam

Zenabu – DopeNation ft. Dancegod Lloyd, Afrobeast, DWP Academy

S3k3 – Mr Drew



BEST AFROBEATS SONG



Celebrate – Kwesi Arthur ft. Teni

Dollar On You – Kuami Eugene

E Choke – S3fa ft. Mr Drew

Coming Home – MzVee ft. Tiwa Savage

Sugar Cane – Camidoh ft. Phantom

Mon Bebe – KiDi

Je M’appelle – Darko Vibes ft. Davido



BEST AFROPOP SONG



Heat – Wendy Shay ft. Shay Gang

Forever (remix) – Gyakie ft. Omah Lay

Mood – Mr Drew

Slow Down – King Promise

Enjoyment Minister – D-Black ft. Quamina MP, Stonebwoy

Sad Girlz Luv Money – Amaarae ft. Moliy, Kali Uchis

Praise – Fameye



BEST HIPHOP SONG



Abotre – Amerado ft. Black Sherif

Winning – Kwesi Arthur ft. Vic Mensa

2nd Sermon – Black Sherif

Coachella – Sarkodie ft. Kwesi Arthur

Sika Aba Fie – Kweku Darlington ft. Kuami Eugene, Kweku Flick, Yaw Tog, Fameye

Sore (remix) – Yaw Tog ft. Stormzy, Kwesi Arthur



BEST REGGAE/DANCEHALL SONG



1 GAD – Stonebwoy

Touch It – KiDi

Picture – Samini ft. Efya

Greedy Men – Stonebwoy

New Gen – Stonebwoy

Odeshie – Epixode



COLLABORATION OF THE YEAR



Abodie – Captain Planet ft. Kuami Eugene

Yeeko – Okyeame Kuami ft. Kuami Eugene

Enjoyment Minister – D-Black ft. Quamina MP, Stonebwoy

Echoke – S3fa ft. Mr Drew

Sika Aba Fie (remix) – Kweku Darlington ft. Kuami Eugene, Kweku Flick, Fameye, Yaw Tog

Coachella – Sarkodie ft. Kwesi Arthur

Biibi Besi – Kwame Yogot ft. Kuami Eugene

Ote Mimu – Ohemaa Mercy ft. MOG



INTERNATIONAL COLLABORATION OF THE YEAR



Coming Home – MzVee ft. Tiwa Savage

Forever (remix) – Gyakie ft. Omah Lay

Sore (emix) – Yaw Tog ft. Stormzy, Kwesi Arthur

Sad Girlz Luv Money (remix) – Amaarae ft. Moliy, Kali Uchis

Je M’appelle – Darkovibes ft. Davido

2nd Sermon (remix) – Black Sherif ft. Burna Boy

Spiritual – KiDi ft. Kuami Eugene, Patoranking

Non Living Thing – Sarkodie ft. Oxlade



ALBUM/EP OF THE YEAR



No Pressure – Sarkodie

The Golden Boy – KiDi

The Experience – Joe Mettle

Lighthouse – Akwaboah

Loyalty – D-Black

Afro-highlife – Kuami Eugene





VIDEO OF THE YEAR



Mon Bebe – KiDi (dir. by Rex)

Mood – Mr Drew (dir. by Xpress Philms)

Odeeshie – Epixode (dir. Snaresbeat)

Sad Girlz Luv Money (remix) – Amaarae (dir. by Remi Laudat)

Slow Down – King Promise (dir. Andy Madjitey)

Rollies and Cigar – Sarkodie (dir. by Yaw Skyface)

Nyinya – Bosom P-Yung (dir. by Babs)

Let It Go – Kweku Smoke (dir. by Babs)

Fine Girl – Mona 4 Reall (dir. by Rex)





BEST HIGHLIFE ARTISTE



Cina Soul

Akwaboah

Bisa K’dei

Fameye

Kuami Eugene

Kofi Kinaata





BEST HIPLIFE/HIP HOP ARTISTE



Sarkodie

Okyeame Kwame

Black Sherif

D-Black

Amerado

Medikal





AFROBEATS/AFROPOP ARTISTE



S3fa

KiDi

King Promise

Mr Drew

Wendy Shay

Gyakie

Camidoh

Darkovibes





SONGWRITER OF THE YEAR



Minister OJ – Meduru

Fameye – Praise

Abiana – Bo NooNi

Kofi Kinaata – Thy Grace (part 1)

Akwaboah – Obiaa

Diana Hamilton – Awurade Ye





FEMALE VOCAL PERFORMANCE OF THE YEAR



Celestine Donkor – Only You

Abiana – My House

Esther Godwyl – Faithful God

Niiella – Where You Are

Efe Grace – Overflow

Cina Soul – OMG



MALE VOCAL PERFORMANCE OF THE YEAR



Akwaboah – Ntro Naa

Black Sherif – Gold Digga

Joe Mettle – Ye Obuami

KiDi – Bad Things

King Promise – Slow Down

Kwaisey Pee – Amazing God

Luigi Maclean – Mala





BEST AFRICAN ARTISTE



Wizkid

Fireboy DML

Ckay

Tems

Focalistic

Joeboy