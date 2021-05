Yadda Liberia ta biya $71,000 kan maganin COVID-19 na bogi

Kasar Laberiya ta kashe $71,000 a matsayin kudin dakon wasu kananan katon-katon uku na maganin korona da aka hada a Madagascar, inji ma'aikatar lafiya ta kasar.



Bayyanar wannan labarin ya ja hankulan mutanen kasar, musamman bayan da ma'aikatar lafiya ta kasar ta sauya sanarwar da a baya ta fitar cewa ruwan maganin kyauta ce daga gwamnatin Madagascar, inda ta ce gwamntin Laberiya ta biya kudin jigilar maganin ne kawai wanda ke cikin wasu kananan katon-katon uku.



An kuma rika yada bidiyon lokacin da Shugaba George Weah ke karbar maganin a filin jirgin saman Monrovia shekara daya da ta gabata, a shafukan sada zumunta.





Madagascar has donated some boxes of its herbal drink (COVID-Organics) for the coronavirus to Liberia.



The boxes were delivered to Liberia on Monday, May 4, 2020, at the Roberts International Airport in Monrovia to President George Weah and some top government officials. pic.twitter.com/w3vnnu6Uom