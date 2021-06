Shugaban NYSC: Da gaske za a tura masu yi wa kasa hidima fagen yaƙi?

Hukumar yi wa kasa hidima ta Najeriya, National Youth Service Corps (NYSC), ta musanta rahotannin da ke cewa za a tura 'yan NYSC fagen daga domin yaki da masu tayar da kayar baya.



Wata sanarwa da hukumar ta fitar ranar Juma'a ta ce rahotannin da wasu jaridun kasar suka wallafa cewa tana shirin tura masu yi wa kasa hidima fagen yaki ba su da kanshin gaskiya.



"Muna so mu yi karin haske kan jirkita kalaman shugaban NYSC da aka yi a hira da ya yi kwanan nan da 'yan jarida, lamarin da ya yadu a shafukan sada zumunta tamkar wutar daji," a cewar wata sanarwa.



"Darakta Janar ya ce kamar yadda tsarin tsaro na kasa yake, masu yi wa kasa hidima kamar sojoji suke masu jiran ko-ta-kwana, saboda ilimi da wayewa da kuma gogewa, za su iya sanya su su samu horo irin na soji.



"Shugaban NYSC Birgediya Janar Shuaibu Ibrahim bai taba cewa za a tura masu yi wa kasa hidima filin daga domin yin yaki ba. Ya yi kira a gare su da su kasance masu kishin kasa."



Sanarwar ta ƙara da cewa Janar Ibrahim ya kara da cewa babban burinsu shi ne su biya buƙatun masu yi wa kasa hidima.



Rahotannin da ke ambato shi yana cewa zai tura 'yan NYSC fagen daga na cikin manyan batutuwan da 'yan kasar da ke amfani da shafin Twitter suka fi tattaunawa a kansu ranar Alhamis.



Wasu na goyon bayan a tura masu yi wa kasa hidima fagen yaki, yayin da wasu ke ganin hakan tamkar gurguwar dabara ce.



Wata mai amfani da Twitter mai suna @UjahSusan ta bayyana takaicinta kan fahimtar da mutane suka yi wa kalaman shugaban NYSC.



"Abin da yake ba ni takaici shi ne yadda babu wani matashi ko daya da ya fahimci kalaman shugaban NYSC. Kawai an hau kan shafukan sada zumunta ana ta soki-burutsu. Za a iya shirya su tana nufin a shirya da horar da kara horas da su. Shin ya ce za a dauki mutane daga wurin horo ka- tsaye zuwa fagen daga?





It breaks my heart that no single youth understood the context of what the NYSC DG said. Next thing we are all catching cruise with it on social media. Can be mobilized means, organized, prepared, train and retrain. Did he say they will carry people from camp straight to war?



