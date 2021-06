Sauyin da aka samu a Ethiopia da kalubalen da ke gabanta

BBC Hausa of Friday, 18 June 2021

BBC ta yi duba kan sauye-sauyen da aka samu a Habasha, da kuma kalubalen da ƙasar ke fuskanta yayin da take tunkarar zabe, irinsa na farko tun bayan hawan Shugaba Abiy Ahmed mulki a shekarar 2018.



Gwamnati mai zuwa za ta jagoranci 'yan Habasha miliyan 115, abin da ke nufin cewa kasar ce ta biyu wajen yawan jama'a a Afrika bayan Najeriya, sannan ta 12 a fadin duniya.



Adadin 'yan kasar a yanzu ya ninka yadda yake shekaru 60 da suka gabata sau fiye da biyar, sai dai daga shekaru 20 da suka gabata zuwa yanzu adadin na yin kasa kadan.



An yi hasashen cewa yawan 'yan kasar zai rika karuwa da mutane miliyan 3 kowacce shekara har zuwa 2050.



Habasha na samun sauyi na tattalin arziki a cikin sauri a 'yan shekarun baya bayan nan inda karuwar yawan jama'a ta fi ninninka fadadar tattalin arziki.



Abubuwa sun yi kasa a shekarun fari na 2002 da 2003, amma tun daga wannan lokacin kuɗin shigar kowane mutum ya ƙaru da fiye da kashi 600.



Ba a taba samun irin wannan sauyi a kasar ba.



A babban birnin kasar, Addis Ababa, ci gaban yana nufin fadadar birnin da inganta ababen more rayuwa kamar gudanar da hanyar jirgin ƙasa mai sauƙi.



Amma a wasu sassan kasar, wasu na korafin cewa ba su ci gajiyar bunkasar tattalin arzikin ba, zargin da ya rura wutar zanga-zangar siyasa a baya.



Ana ganin sauye sauyen sun kuma shafi fannin lafiyar kasar.



Daga shekaru 50 da suka gabata zuwa yanzu, adadin yaran da ke mutuwa a kasar ya yi matukar yin kasa sosai.



Haka nan adadin matan da ke mutuwa wajen haihuwa ma ya yi kasa.



Kasar ta kunshi mutane da dama dake da banbancin kabila, abunda ake ganin nada matukar tasiri ga makomar kasar.



Kabila mafi girma da tumbatsa a kasar ita ce Oromo, sai dai ta jima tana korafin cewa ana nuna mata wariya ta fuskar jagoranci da ikon fada a ji.



Gagarumar zanga zangar da aka yi a shekarar 2015 ce ta kai ga darewar shugaba Abiy Ahmed kan karaga, wanda dan karbilar ta Oromo ne.



Ana kallonsa a matsayin mutumin da ke son hada kan 'yan kasar, sannan yana alfahari da yawan kabilun Habasha.



Habasha tana da tsarin tarayya tare da jihohi 10 masu kabilu da birane biyu.



Duk wata kabila wacce ba ta da jiha ta na iya kiran a jefa kuri'ar raba gardama don samar da ita.



An kafa Sidama a cikin 2020 bayan jefa kuri'a a shekarar da ta gabata sannan kuma za a iya kirkirar jiha ta 11 a kudu maso yamma biyo bayan zaben raba gardama da za a gudanar a watan Satumba.



An tsara wannan tsarin na tarayya a cikin kundin tsarin mulki na 1994 a wani sashi don gyara abin da ake ganin rashin adalci ne na da aka yi a karkashin mulkin kama-karya na Mengistu Haile Mariam, wanda aka kifar da shi a 1991.



Amma a watan Nuwamban da ya gabata, dangantaka tsakanin gwamnatin tsakiya da ta Tigray a arewacin kasar ta lalace, inda sojojin tarayyaa ke fada da sojoji masu biyayya ga tsohuwar jam'iyya mai mulki a yankin.



Fadan da ke ci ake ci gaba da yi na haifar da rikicin jin kai inda sama da mutane 60,000 suka tsallaka kan iyaka zuwa Sudan sannan wasu dubban daruruwa suka fice daga gidajensu.



An yi wa fararen hula kisan kiyashi da kuma lalata da mata. Fiye da mutane 350,000 aka ce suna rayuwa cikin yanayin yunwa, a cewar wani bincike.



Majalisar Dinkin Duniya ta kiyasta cewa sama da mutane miliyan biyar na buƙatar taimakon jin kai.



Hukumomin tarayya sun maye gurbin gwamnatin Jam'iyyar 'Yanci ta al'ummar yankin Tigray da wata gwamnatin yankin ta rikon kwarya, amma ba za a yi zabe a Tigray ba saboda rashin tsaro.



Rikici ya kuma barke a wasu yankuna da dama na kasar.



Wasu daga ciki sun samo asali ne daga rikice-rikicen kabilanci kan filaye da rikicin kan iyaka.



A watan Afrilu, gwamnati ta sanya dokar ta baci a wani yanki na yankin Amhara a kokarin shawo kan rikice-rikicen da ke tsakanin 'yan kabilar ta Amhara da Oromo.



A farkon watan an bayar da rahoton cewa mutane 100 sun mutu a wani rikici game da kan iyaka tsakanin jihohin yankin Afar da Somaliya.



An kuma yi fada a Benishangul-Gumuz, inda wadanda suka tsira daga wani hari a watan Disambar da ya gabata suka ce 'yan kungiyar ta Gumuz sun faki mutanen wasu kabilu ne.



Gwamnatin tarayyar kasar ta kan tura sojojinta don magance tashin hankalin, amma idan ya sake cin zaben Mista Abiy zai bukaci kara zage damtse don magance tashin hankalin da ke barazana ga kwanciyar hankali.