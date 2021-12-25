Match officials for Women's Premier League matchweek 2 revealed

Sports News of Saturday, 25 December 2021
Source: GNA
The Referees Committee has appointed Match Officials for Matchweek 2 of the Women’s Premier League.
Below are the Match Officials for Matchweek 2:
1 DATE: DECEMBER 25, 2021
MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VRS SEA LIONS
VENUE: ADU YAW ASASSAN PARK
REFEREE: PORTIA MENSAH
ASSISTANTS: ANITA EASTWOOD AND JANET AIDOO
4TH REFEREE: MARIAMA YUNOSAH
MATCH COMMISSIONER: HANNAH BENIN
VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA
GFA CAMERAMAN: GABRIEL BENTUM
2 DATE :DECEMBER 26, 2021
MATCH: POLICE LADIES VRS BERRY LADIES
VENUE:MCDAN LA TOWN PARK
REFEREE: GLORIA YAYRA MORTSU
ASSISTANTS: BENEDICTA AYEDZI AND BRIDGET ATSOFUI DEY
4TH REFEREE: REJOICE ADDOKWEI
MATCH COMMISSIONER: MEDINA SREM
VENUE MEDIA OFFICER: EDNA QUANSAH
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
3 DATE : DECEMBER 26, 2021
MATCH: LADYSTRIKERS VRS THUNDER QUEENS
VENUE: ROBERT MENSAH SPORTS STADIUM
REFEREE: COMFORT ATIADEY
ASSISTANTS: MARTHA AMOATEMAA AND AGNES GOHOHO
4TH REFEREE: CYNTHIA ANAFO
MATCH COMMISSIONER: PHILOMENA AFFUL
VENUE MEDIA OFFICER: JOHN KWESI ARTHUR
GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
4 DATE : DECEMBER 25, 2021
MATCH: FAITH LADIES VRS IMMIGRATION LADIES
VENUE: CARL REINDORF PARK
REFEREE: FADILA KASSIM
ASSISTANTS: LUCY MARFO AND ADELAIDE AKYAA
4TH REFEREE; ANGELA BASOTI
MATCH COMMISSIONER: VIVIAN AGGOR
VENUE MEDIA OFFICER: BETTY YAWSON
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
5 DATE : DECEMBER, 2021
MATCH: ARMY LADIES VRS HASAACAS LADIES
VENUE: MCDAN LA TOWN PARK
REFEREE: MARIAMA FUSEINI
ASSISTANTS: ANTOINETTE AMEGATSHI AND GLORIA SENA KUMEDZRO
4TH REFEREE: PRISCILLA KLOVE
MATCH COMMISSIONER: LOUISA ARMANOR
VENUE MEDIA OFFICER: EDNA QUANSAH
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
6 DATE : DECEMBER 25,2021
MATCH: PEARLPIA VRS FC SAVANNAH
VENUE:ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM
REFEREE: FAIZATU JAKPA
ASSISTANTS: FATIMATA ISSAH AND RABI IBRAHIM
4TH REFEREE: BARIKISU SALIFU
MATCH COMMISSIONER: MONICA ACHIADEM
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM
GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO
7 DATE : DECEMBER 25,2021
MATCH: PRISON LADIES VRS NORTHERN LADIES
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: AUGUSTINA TETTEH
ASSISTANTS: DIANA KPIEONYA AND CYNTHIA MENSAH
4TH REFEREE: DORA AGOMNAB
MATCH COMMISSIONER: VIVIAN DAPAAH
VENUE MEDIA OFFICER:NAFISA YAKUBU
GFA CAMERAMAN: REINDORF OPOKU
8 DATE : DECEMBER 26,2021
MATCH: KUMASI SPORTS ACADEMY VRS SUPREME LADIES
VENUE: ATONSU ASTRO TURF
REFEREE: VIDA YANUBE
ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA AND BELINDA KUSINA BANE
4TH REFEREE: AUDREY ATANPUGBIRE
MATCH COMMISSIONER: BERNICE ADUTWUMWAA
VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKOA
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
9 DATE : DECEMBER 24,2022
MATCH: DREAMZ LADIES VRS FABULOUS LADIES
VENUE: WESCO PARK -KUMASI
REFEREE: JOYCE ALIMISIMI APPOH
ASSISTANTS: ABIGAIL ABANGA AND COMFORT ANYIGBE
4TH REFEREE: RITA NKANSAH BOATENG
MATCH COMMISSIONER: PATIENCE AZUEDEM
VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU BOAHENE
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
10. DATE :DECEMBER 25,2021
MATCH: ASHTOWN LADIES VRS AMPEM DARKOA
VENUE: BANTAMA ASTRO TURF
REFEREE: SERAPHINE ANYINAM
ASSISTANTS: VICTORIA AKORLI AND FORGIVE AVULAKPOR
4TH REFEREE: MANSAH HOMMEY
MATCH COMMISSIONER: HILDA DORIS OKAI
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO