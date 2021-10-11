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Sports News of Monday, 11 October 2021

Source: ghanafa.org

Match officials for Regional Women's Zonal championship announced

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The Women's League is ongoing The Women's League is ongoing

Match Officials for the Women’s Regional League Match day two matches have been announced.

Below are the Match Officials for Match day one including Venue Media Officers and Cameramen

No. REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS

NORTHERN ZONE

DATE: 10TH OCTOBER, 2021

MATCH: DYNAMITES LADIES VS ZICOM LADIES

VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM

REFEREE: FUSEINI MARIAM

ASSISTANTS: ISSAH FATIMATA & AMINA ABDALLAH

4TH REFEREE: MARY ZONG

MATCH COMMISSIONER: MONICA ACHUADEM

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA

DATE: 10TH OCTOBER,2021

MATCH: FC SAVANNAH VES REAL CRUSADERS

VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM

REFEREE: EUNICE BAKIBANE

ASSISTANTS: LYDIA EFFAH & ADWOA AGYEIWAA

4TH REFEREE: FAIZATU JAKPA

MATCH COMMISSIONER: ALICE AYINNIE

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA

DATE: 10TH OCTOBER,2021

MATCH: FOSU ROYAL LADIES VS DREAMZ LADIES

VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM

REFEREE: BELINDA ALORIGA

ASSISTANTS: ISHAQ HAWAWU & RABI IBRAHIM

4TH REFEREE: FELICIA ADDO

MATCH COMMISSIONER: ALICE AYINNIE

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA

SOUTHERN ZONE

DATE: 11TH OCTOBER, 2021

MATCH: VALUED GIRLS VS ARMY LADIES

VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF

REFEREE: MARIAMA YANUSAH

ASSISTANTS: BENEDICTA AYEDZI & BRIDGET ATSUFUI DEY

4TH REFEREE: CYNTHIA ANUYERE

MATCH COMMISSIONER: JUSTINE NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB

DATE: 11TH OCTOBER, 2021

MATCH: BASAKE HOLY ROYALS VS SOCRATES LADIES

VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF

REFEREE: MANSA HOMMEY

ASSISTANTS: GLORIA SENA KUMEDZRO & AGNES GOHOHO

4TH REFEREE: REJOICE ADOKWEI

MATCH COMMISSIONER: JUSTINE NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB

DATE: 11TH OCTOBER, 2021

MATCH: FAITH LADIES VS ANLO LADIES

VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF

REFEREE: LOVIA B. DUODO

ASSISTANTS: ELIZABETH ALELA & JANET AIDOO

4TH REFEREE: COMFORT ATIADEY

MATCH COMMISSIONER: COMFORT COFIE

VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB

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