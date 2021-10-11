Match officials for Regional Women's Zonal championship announced

Sports News of Monday, 11 October 2021
Source: ghanafa.org
Match Officials for the Women’s Regional League Match day two matches have been announced.
Below are the Match Officials for Match day one including Venue Media Officers and Cameramen
No. REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
NORTHERN ZONE
DATE: 10TH OCTOBER, 2021
MATCH: DYNAMITES LADIES VS ZICOM LADIES
VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM
REFEREE: FUSEINI MARIAM
ASSISTANTS: ISSAH FATIMATA & AMINA ABDALLAH
4TH REFEREE: MARY ZONG
MATCH COMMISSIONER: MONICA ACHUADEM
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
DATE: 10TH OCTOBER,2021
MATCH: FC SAVANNAH VES REAL CRUSADERS
VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM
REFEREE: EUNICE BAKIBANE
ASSISTANTS: LYDIA EFFAH & ADWOA AGYEIWAA
4TH REFEREE: FAIZATU JAKPA
MATCH COMMISSIONER: ALICE AYINNIE
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
DATE: 10TH OCTOBER,2021
MATCH: FOSU ROYAL LADIES VS DREAMZ LADIES
VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM
REFEREE: BELINDA ALORIGA
ASSISTANTS: ISHAQ HAWAWU & RABI IBRAHIM
4TH REFEREE: FELICIA ADDO
MATCH COMMISSIONER: ALICE AYINNIE
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
SOUTHERN ZONE
DATE: 11TH OCTOBER, 2021
MATCH: VALUED GIRLS VS ARMY LADIES
VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF
REFEREE: MARIAMA YANUSAH
ASSISTANTS: BENEDICTA AYEDZI & BRIDGET ATSUFUI DEY
4TH REFEREE: CYNTHIA ANUYERE
MATCH COMMISSIONER: JUSTINE NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
DATE: 11TH OCTOBER, 2021
MATCH: BASAKE HOLY ROYALS VS SOCRATES LADIES
VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF
REFEREE: MANSA HOMMEY
ASSISTANTS: GLORIA SENA KUMEDZRO & AGNES GOHOHO
4TH REFEREE: REJOICE ADOKWEI
MATCH COMMISSIONER: JUSTINE NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
DATE: 11TH OCTOBER, 2021
MATCH: FAITH LADIES VS ANLO LADIES
VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF
REFEREE: LOVIA B. DUODO
ASSISTANTS: ELIZABETH ALELA & JANET AIDOO
4TH REFEREE: COMFORT ATIADEY
MATCH COMMISSIONER: COMFORT COFIE
VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB