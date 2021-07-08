Match officials for Ghana Premier League matchweek 33

Sports News of Thursday, 8 July 2021
Source: ghanaguardian.com
The Referee Committee of the GFA has announced Match Officials for Matchweek 33 of the Ghana Premier League.
Below are the Match Officials for Matchweek 33
REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
1.
DATE: SUNDAY, JUNE 11, 2021
MATCH: INTER ALLIES VS ADUANA FC
VENUE: DAWU PARK
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: EMMANUEL ALLOU TEBSON& ISAAC NYAMEKYE
4TH REFEREE: FREDERICK SAMENA
MATCH COMMISSIONER: CHARLES DANQUAH
VENUE MEDIA OFFICER: FREDERICK GYAN MANTE
GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMAKOR
2.
DATE: SATURDAY, JUNE 20, 2021
MATCH: KING FAISAL VS EBUSUA DWARFS – LIVE ON STARTIMES
VENUE: OHENE AMEYAW PARK, TECHIMAN
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & STEPHEN BALANGUENA
4TH REFEREE: BISMARK APPIAH
MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKOOM
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
3
DATE: SUNDAY, JUNE 11, 2021
MATCH: BEREKUM CHELSEA VS GREAT OLYMPICS
VENUE: GOLDEN CITY, BEREKUM
REFEREE: ESO DOH MORRISON
ASSISTANTS: RICHARD APPIAH & THOMAS NGINDIEYE
4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO
MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
4.
DATE: SUNDAY, JUNE 11, 2021
MATCH: ASHANTIGOLD VS DREAMS FC
VENUE: LEN CLAY SPORTS STADIUM - OBUASI
REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH
ASSISTANTS: ROLAND ADDY & PASCAL MAWUSI
4TH REFEREE: KENNY JOSEPH PADI
MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
5.
DATE: SUNDAY, JUNE 11, 2021
MATCH: HEARTS OF OAK VS LIBERTY PROFESSIONALS – LIVE ON STARTIMES
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: OBED DANQUAH
ASSISTANTS: ALEX OSAM & DAVID ADDICO
4TH REFEREE: ERIC SEFAH ANTWI
MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR
VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO
6.
DATE: SUNDAY, JUNE 11, 2021
MATCH: BECHEM UNITED VS ASANTE KOTOKO – LIVE ON STARTIMES
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: JONES AKUBIEM
ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH & KOFI KYEI ANDOH
4TH REFEREE: MAALE IMGERDE IREME
MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
7.
DATE: SUNDAY, JUNE 11, 2021
MATCH: ELMINA SHARKS VS LEGON CITIES
VENUE: NDUOM STADIUM
REFEREE: ANDREWS AWURISA
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & MUMUNI FUSEINI
4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAOU
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
8.
DATE: SUNDAY, JUNE 11, 2021
MATCH: KARELA FC VS WAFA
VENUE: CAPE COAST STADIUM
REFEREE: DANIEL LARYEA
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & PATRICK PAPALA
4TH REFEREE: WISEMAN GHANSAH
MATCH COMMISSIONER: DANIEL NTOW AYEH
VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
9.
DATE: SUNDAY, JUNE 11, 2021
MATCH: ELEVEN WONDERS VS MEDEAMA
VENUE: OHENE AMEYAW PARK - TECHIMAN
REFEREE: ISAAC OSEI
ASSISTANTS: ISAAC OPOKU ANTWI & BAWA HARUNA
4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED