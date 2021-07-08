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Sports News of Thursday, 8 July 2021

Source: ghanaguardian.com

Match officials for Ghana Premier League matchweek 33

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GFA has announced referees for this weekend's GPL games GFA has announced referees for this weekend's GPL games

The Referee Committee of the GFA has announced Match Officials for Matchweek 33 of the Ghana Premier League.

Below are the Match Officials for Matchweek 33

REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS


1.
DATE: SUNDAY, JUNE 11, 2021

MATCH: INTER ALLIES VS ADUANA FC

VENUE: DAWU PARK

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: EMMANUEL ALLOU TEBSON& ISAAC NYAMEKYE

4TH REFEREE: FREDERICK SAMENA

MATCH COMMISSIONER: CHARLES DANQUAH

VENUE MEDIA OFFICER: FREDERICK GYAN MANTE

GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMAKOR

2.
DATE: SATURDAY, JUNE 20, 2021

MATCH: KING FAISAL VS EBUSUA DWARFS – LIVE ON STARTIMES

VENUE: OHENE AMEYAW PARK, TECHIMAN

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & STEPHEN BALANGUENA

4TH REFEREE: BISMARK APPIAH

MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKOOM

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG


3
DATE: SUNDAY, JUNE 11, 2021

MATCH: BEREKUM CHELSEA VS GREAT OLYMPICS

VENUE: GOLDEN CITY, BEREKUM

REFEREE: ESO DOH MORRISON

ASSISTANTS: RICHARD APPIAH & THOMAS NGINDIEYE

4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO

MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

4.
DATE: SUNDAY, JUNE 11, 2021

MATCH: ASHANTIGOLD VS DREAMS FC

VENUE: LEN CLAY SPORTS STADIUM - OBUASI

REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH

ASSISTANTS: ROLAND ADDY & PASCAL MAWUSI

4TH REFEREE: KENNY JOSEPH PADI

MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA

VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO

5.
DATE: SUNDAY, JUNE 11, 2021

MATCH: HEARTS OF OAK VS LIBERTY PROFESSIONALS – LIVE ON STARTIMES

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: OBED DANQUAH

ASSISTANTS: ALEX OSAM & DAVID ADDICO

4TH REFEREE: ERIC SEFAH ANTWI

MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR

VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO

6.
DATE: SUNDAY, JUNE 11, 2021

MATCH: BECHEM UNITED VS ASANTE KOTOKO – LIVE ON STARTIMES

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: JONES AKUBIEM

ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH & KOFI KYEI ANDOH

4TH REFEREE: MAALE IMGERDE IREME

MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

7.
 DATE: SUNDAY, JUNE 11, 2021

MATCH: ELMINA SHARKS VS LEGON CITIES

VENUE: NDUOM STADIUM

REFEREE: ANDREWS AWURISA

ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & MUMUNI FUSEINI

4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAOU

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

8.
DATE: SUNDAY, JUNE 11, 2021

MATCH: KARELA FC VS WAFA

VENUE: CAPE COAST STADIUM

REFEREE: DANIEL LARYEA

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & PATRICK PAPALA

4TH REFEREE: WISEMAN GHANSAH

MATCH COMMISSIONER: DANIEL NTOW AYEH

VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS

9.
DATE: SUNDAY, JUNE 11, 2021

MATCH: ELEVEN WONDERS VS MEDEAMA

VENUE: OHENE AMEYAW PARK - TECHIMAN

REFEREE: ISAAC OSEI

ASSISTANTS: ISAAC OPOKU ANTWI & BAWA HARUNA

4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

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