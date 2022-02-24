Match officials for Ghana Premier League Match Week 18

Sports News of Thursday, 24 February 2022
Source: ghanaguardian.com
The second round of the 2021/22 Ghana Premier League begins this weekend with an exciting line up of matches.
The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchday 18 of the GPL.
Below are the Match Officials for Matchweek 18:
REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
1. DATE: SUNDAY, FEBRUARY 27, 2022
MATCH: ADUANA SC VS KARELA UNITED
VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK
REFEREE: JACON ADUNTERA
ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAI & ERIC NDEBUGRI
4TH REFEREE: ESO DOH MORISSON
MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
2. DATE: SATURDAY, FEBRUARY 26, 2022
MATCH: LEGON CITIES VS HEARTS OF OAK
VENUE: EL WAK STADIUM
REFEREE: WISEMAN GHANSAH
ASSISTANTS: JASPER ADENYO & RICHARD NARTEY
4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS
MATCH COMMISSIONER: MARK AMOAKO
VENUE MEDIA OFFICER: AMA SANGARI
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3. DATE: SUNDAY, FEBRUARY 27, 2022
MATCH: BEREKUM CHELSEA VS GOLD STARS
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH & PROSPER AVINOU
4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
4. DATE: FRIDAY, FEBRUARY 25, 2022
MATCH: WAFA VS KING FAISAL
VENUE: WAFA PARK
REFEREE: IMORO OSMAN
ASSISTANTS: ALEX OSAM & KENNETH TWENEBOAH- KODUA
4TH REFEREE: ALBERT AZANTILOW
MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
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5. DATE: MONDAY, FEBRUARY 28, 2022
MATCH: OLYMPICS VS RTU
VENUE: ACCRA STADIUM
REFEREE: JOSEPH KWOFIE
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & FREEMAN ANWULO
4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: ANDREW TAMAKLOE
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
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6. DATE: SUNDAY, FEBRUARY 27, 2022
MATCH: MEDEAMA SC VS BECHEM UNITED
VENUE: AKOON PARK
REFEREE: MAXWELL OWUSU
ASSISTANTS: ISAAC ASANTE & THEOPHILUS AKUGRE
4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
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7. DATE: SUNDAY, FEBRUARY 27, 2022
MATCH: ASHGOLD VS ELEVEN WONDERS
VENUE: LEN CLAY STADIUM
REFEREE: PHILIP ARTHUR FORSON
ASSISTANTS: ATO FORSON & PASCAL MAWUSI
4TH REFEREE: MAXWEL HANSON
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM LANTE QUAYE
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
8. DATE: SUNDAY, FEBRUARY 27, 2022
MATCH: ELMINA SHARKS VS ACCRA LIONS
VENUE: NDUOM STADIUM
REFEREE: BASHIRU DAUDA
ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL & ISAAC OPOKU ANTWI
4TH REFEREE: ABDUL LATIF QADIR
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM GIDIGLO
VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
9. DATE: SUNDAY, FEBRUARY 27, 2022
MATCH: ASANTE KOTOKO VS DREAMS FC
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: MOHAMMMED MISBAOU
ASSISTANTS: SULEMANA SALAO DEEN & KENNETH ARMOO
4TH REFEREE: MARTIN AKUDZI
MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEY
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
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