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Sports News of Thursday, 27 January 2022

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Source: ghanaguardian.com

Match officials for DOL match week 15

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Match officials Match officials

The GFA Referees Committee has announced Match Officials for Matchweek 15 of the Division One League.

Below are the Match Officials for DOL Week 11:

  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS

DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022

MATCH: STEADFAST vs BA UTD – LIVE ON FACEBOOK

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: NIATIRE SUNTUO AZIZ

ASSISTANTS:  GEORGE A. AKISBOKA & ROBERT SUNDAY ADUKO

4TH REFEREE: MATTHEW ATUAH

MATCH COMMISSIONER: SEIDU BOMISON

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING

DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022

MATCH:   MIGHTY ROYALS vs ARSENAL

VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK

REFEREE: MOHAMMED ZAKARIA

ASSISTANTS: YAKUBU ABDUL RAHMAN & FESTUS N. NBANGNAN

4TH REFEREE: ADAMU ABDUL RASHEED

MATCH COMMISSIONER: FRANK NIMAKO

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH

DATE: SATURDAY, JANUARY 29, 2022

MATCH: BAFFOUR ACADEMY vs WA YAASIN

VENUE: TWUMASI SPORTS COMPLEX

REFEREE: AYAABA IBRAHIM

ASSISTANTS:GEORGE OWUSU AMPONSAH& SEIDU ABDULAI

4TH REFEREE: NYABILA MOHAMMED

MATCH COMMISSIONER: AYOO LUKE

VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022

MATCH:  WA SUNTAA vs NSOATREMAN

VENUE: WA STADIUM

REFEREE: SAMUEL BANAHENE

ASSISTANTS: EMMANUEL OPOKU & ABDUL MAJEED EFFA

4TH REFEREE: NATHAN ANAFO

MATCH COMMISSIONER: HAMZA ISSAHAKU

VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022

MATCH:  NKORANZA vs KINTAMPO

VENUE: NKORANZA CHILDREN’S PARK

REFEREE: MAHAMA EWUNTOMA

ASSISTANTS: YAKUBU SAYIBU & MOHAMMED MOHAMMED

4TH REFEREE: UMAR ABUBAKARI SADIQ

MATCH COMMISSIONER: ABUKARI MUSTAPHA

VENUE MEDIA OFFICER: FRANK AMANKWAA

GFA CAMERAMAN: REINDORF OPOKU

DATE: SATURDAY, JANUARY 29, 2022

MATCH: YOUTH APOSTLES vs DREAMS TAMALE

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE:AMADU IBRAHIM

ASSISTANTS: ERNEST AWINBIRE AYAMBA & ASIGIBE MARLEY

4TH REFEREE: OLIVER TETTEH

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL OTOO

VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022

MATCH: BOFOAKWA vs TAMALE CITY

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: JONES AKUBIEM

ASSISTANTS: PAUL ADUKO & HENRY ESSEL BEDIAKO

4TH REFEREE: MOHAMMED BAAKO ALHASSAN

MATCH COMMISSIONER: PATRICK OSAE LARTEY

VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU

GFA CAMERAMAN: MARK SASU

DATE: SATURDAY, JANUARY 29, 2022

MATCH: BOLGA ALL STARS vs UNITY

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: ALI ASANTE

ASSISTANTS: FORKOR ALIDU & DONMUA MORO AHMMED

4TH REFEREE: SIELA MOHAMMA ADAMS

MATCH COMMISSIONER: STEPHEN KPEN

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING

DATE: SATURDAY, JANUARY 29, 2022

MATCH: NEW EDUBIASE vs WASSAMAN

VENUE: BEKWAI

REFEREE: MORO YAHYA

ASSISTANTS: ISAAC DUODU & PARICK GOHA

4TH REFEREE: MATTHEW AYISU

MATCH COMMISSIONER: KWASI ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: ABDU JALIL AHMED

GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH

DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022

MATCH:  HOLY STARS vs DWARFS

VENUE: CAM PARK

REFEREE:BLISS DOUGLAS KPORHA

ASSISTANTS: EMMANUEL ASIEDU & EMMAMUEL AKANDEE

4TH REFEREE: JOHN KOOMSON

MATCH COMMISSIONER: PIUS KWARTEY

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: JOHN AFFUL

DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022

MATCH:  HASAACAS vs PACIFIC HEROES

VENUE: GYANDU PARK

REFEREE: JIBREAL SULEMAN

ASSISTANTS: ISAAC AMETSIKPO & CEPHAS ADAMS

4TH REFEREE: GODWIN KOFI KPODO

MATCH COMMISSIONER: KWABENA ASAMOAH

VENUE MEDIA OFFICER: FELIX BOANSI

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB

DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022 – 3PM

MATCH: DEPORTIVO vs SKYY

VENUE: EJISU PARK

REFEREE: LAUD NETTEY

ASSISTANTS: KWOSE BONIFACE & ISAAC PINTO

4TH REFEREE: YAHYA IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: OSEI KWADWO

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE

DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022

MATCH: ALL BLACKS vs SOCCER INTELLECTUALS

VENUE: SWEDRU PARK

REFEREE :JOYCE O. APPIAH

ASSISTANTS: MARY TEI & MOSES AMEGBETOR

4TH REFEREE:ISAAC BROBBEY

MATCH COMMISSIONER:RICHARD IDDRISU

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO

GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA

DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022

MATCH: ACHIKEN vs SAMARTEX

VENUE: ASSIN FOSU JOMSCO PARK

REFEREE: EMMANUEL ODOOM

ASSISTANTS: AUGUSTINE AFFUL & NICHOLAS ADADO

4TH REFEREE: DANIEL BOATENG

MATCH COMMISSIONER: DAWSON AMOAH

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED

GFA CAMERAMAN: MICHAEL AYEH

DATE: SATURDAY, JANUARY 29, 2022

MATCH: FUTURE STARS vs BYF

VENUE: EJISU

REFEREE: JULIET APPIAH

ASSISTANTS: ELVIS ATTAKORAH & YUSIF ABDUL GHAFFAR

4TH REFEREE: MAWULI MORTEY

MATCH COMMISSIONER: THOMAS AGGREY

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES

DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022

MATCH: NZEMA KOTOKO vs UNISTAR

VENUE: AMPAIN AAK SPORTS ARENA

REFEREE: FELIX AGBOZO

ASSISTANTS: BONOMIA TORDIA BASHIRU & DANIEL CONNEY

4TH REFEREE: PETER ANSAH TEYE

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTUS ADJEI KANE

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA

DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022 – 3PM

MATCH: MIGHTY JETS & GOLDEN KICKS

VENUE: DANSOMAN

REFEREE: WONDER ABLORDEPEY

ASSISTANTS: ALICE FARIZUA CHAKULE & SHERIFF KWEKU DUAH

4TH REFEREE: BISMARK ASANTE

MATCH COMMISSIONER: DANIEL DANKWAH

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA

DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022

MATCH:  KWAEBIBIRM vs NANIA

VENUE: AKIM ODA STADIUM

REFEREE: ALFRED TABI

ASSISTANTS: PATRICK APPIAH KODUA & KWADZO AFETORGBOR

4TH REFEREE: FERDINAND NYANYI

MATCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO

VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYE

GFA CAMERAMAN: STEPHEN BEDIE

DATE: SATURDAY, JANUARY 29, 2022

MATCH:  VISION vs YOUNG WISE

VENUE: DAWU

REFEREE: BRIGHT AMEDONU

ASSISTANTS: DORIS ESSUMAN DARKO & BABAVI NGORLI ESO

4TH REFEREE: ANGEL ELISHA

MATCH COMMISSIONER: EGBERT LARYEA

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE TAGOE

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA

DATE: SATURDAY, JANUARY 29, 2022

MATCH: LIBERTY vs TEMA YOUTH

VENUE: DANSOMAN

REFEREE: ESO DOH MORRISON

ASSISTANTS: BEATRICE THAUD & YEVOO YAO

4TH REFEREE: ERIC ODONKOR

MATCH COMMISSIONER: MENSAH BEDIAKO

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI

DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022

MATCH: UNCLE T vs SUSUBIBRIBI

VENUE: GSCE, PRAMPRAM

REFEREE: COURAGE AMPOFO

ASSISTANTS: ERNEST AKATEY & SALIFU IBRAHIM BABA

4TH REFEREE: ISAAC SIMMON BASSAW

MATCH COMMISSIONER: SAMEL ANNOR

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN ABOAGYE

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE

DATE: SATURDAY, JANUARY 29, 2022

MATCH:   AKATSI ALL STARS vs INTER ALLIES

VENUE: WAFA PARK

REFEREE: JOSHUA LAKONNAM

ASSISTANTS: DANIEL EKOW AKOTO & ABRAHAM KYEREMANTENG

4TH REFEREE: NASHIRU ABDUL LATIF

MATCH COMMISSIONER: ALE TETTEH ODONKOR

VENUE MEDIA OFFICER: AKPABLI SANDOCAL

GFA CAMERAMAN: MICHAEL ICED

DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022

MATCH: HEARTS OF LIONS vs ACCRA CITY STARS

VENUE: KPANDO

REFEREE: REUBEN MAKAFUI GLEKU

ASSISTANTS: ADAM ALHAJI MUTTAWARIL & ADAMS ABDUL SAMAO

4TH REFEREE: GODFRED KEGYAH

MATCH COMMISSIONER: KUEDUFIA FAMOUS

VENUE MEDIA OFFICER: ERIC ELI ADZIE

GFA CAMERAMAN: MICHAEL ICED

DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022

MATCH: KRYSTAL PALACE vs KOTOKU ROYALS

VENUE: AKOSOMBO

REFEREE: SINTO ELIASU TONSUGLO

ASSISTANTS: MORO ABASS KASIMPU & ABRAHIM NDEEGO

4TH REFEREE: JOSEPH PIMPONG

MATCH COMMISSIONER: KWABENA AGYEI SARPONG

VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC YIRENKY AKUFFO

GFA CAMERAMAN: PATRICK NKANSAH

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