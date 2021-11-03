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Sports News of Wednesday, 3 November 2021

Source: footballmadeinghana.com

Match Officials for Ghana Premier League Matchweek Two

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Match officials for matchday two have been announced Match officials for matchday two have been announced

Match day Two of the 2021/22 Ghana Premier League comes off this weekend with an exciting line up of matches.

The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Day 2 of the GPL.

Below are the Match Officials for Day 2

NO. REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 7, 2021

MATCH: GREAT OLYMPICS VS ACCRA LIONS

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: MAALE IMGERDE

ASSISTANTS: AUGUSTINE DAKURA SUGLO & AU TIMUAH BAAH

4TH REFEREE: ALFAA BA- ADEY

MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND ASHONG

LIVE ON STARTIMES

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 7, 2021
MATCH: MEDEAMA VS GOLDSTARS

VENUE: AKOON PARK, TARKWA

REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH

ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA & DAVID ADDICO

4TH REFEREE: FREDERICK SAMENA

MATCH COMMISSIONER: JOESPH YEBOAH ACHEAMPONG

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS

DATE: SATURDAY, NOVEMBER 6, 2021
MATCH: ASHGOLD VS KARELA

VENUE: LEN CLAY STADIUM, OBUASI

REFEREE: MAHAMA EWUNTOMAH

ASSISTANTS:BAWA HARUNA & SULEMAN SALAU DEEN

4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA

MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOR

VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS

LIVE ON STARTIMES



DATE: SUNDAY, NOVEMBER 7, 2021
MATCH: ELMINA SHARKS VS DREAMS

VENUE: NDUOM STADIUM, ELMINA

REFEREE: EMMANUEL TAMPURI

ASSISTANTS: MUMUNI FUSHEINI & ALHASSAN ABDULAI

4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI

VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 7, 2021
MATCH: ADUANA VS KING FAISAL

VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK, DORMAA

REFEREE: ERIC SEFA ANTWI

ASSISTANTS: ABDUL RAUF ALHASSAN & FAUZAN MINKAAL- IL

4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN SEINI SEIDU

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

DATE: SATURDAY, NOVEMBER 6, 2021
MATCH: LEGON CITIES VS RTU

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: EMMANUEL OTOO

ASSISTANTS: FREEMAN AWULOO & PROSPER AVINOU

4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

MATCH COMMISSIONER: WILLIAM GIDIGLO

VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND ASHONG

GOAL RUSH ON STARTIMES

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 7, 2021
MATCH: BEREKUM CHELSEA VS ELEVEN WONDERS

VENUE: BEREKUM

REFEREE: JONES AKUBIEM

ASSISTANTS: ISAAC ASANTE & RICHARD APPIAH

4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA

MATCH COMMISSIONER: ANDREWS DEVY

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED



DATE: FRIDAY, NOVEMBER 5, 2021
MATCH: WAFA VS HEARTS OF OAK

VENUE: SOGAKOPE

REFEREE: PHILIP ARTHUR FORSON

ASSISTANTS: FRANCIS BONDZIE ARTHUR & KOFI NYARKO BEKAE

4TH REFEREE: IMORO OSMAN

MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKOOM

VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR

LIVE ON STARTIMES



DATE: SUNDAY, NOVEMBER 7, 2021
MATCH: ASANTE KOTOKO VS BECHEM UNITED

VENUE: BABA YARA SPORTS STADIUM

REFEREE: GABRIEL OPOKU ANTWI

ASSISTANTS: MOHAMMED TIJANI & ALEX OSAM

4TH REFEREE: ANDREWS AWURISA

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL NTOW AYEH

VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI ADJEI

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