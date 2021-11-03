Match Officials for Ghana Premier League Matchweek Two

Sports News of Wednesday, 3 November 2021
Source: footballmadeinghana.com
Match day Two of the 2021/22 Ghana Premier League comes off this weekend with an exciting line up of matches.
The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Day 2 of the GPL.
Below are the Match Officials for Day 2
NO. REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
DATE: SUNDAY, NOVEMBER 7, 2021
MATCH: GREAT OLYMPICS VS ACCRA LIONS
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: MAALE IMGERDE
ASSISTANTS: AUGUSTINE DAKURA SUGLO & AU TIMUAH BAAH
4TH REFEREE: ALFAA BA- ADEY
MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND ASHONG
LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, NOVEMBER 7, 2021
MATCH: MEDEAMA VS GOLDSTARS
VENUE: AKOON PARK, TARKWA
REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH
ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA & DAVID ADDICO
4TH REFEREE: FREDERICK SAMENA
MATCH COMMISSIONER: JOESPH YEBOAH ACHEAMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
DATE: SATURDAY, NOVEMBER 6, 2021
MATCH: ASHGOLD VS KARELA
VENUE: LEN CLAY STADIUM, OBUASI
REFEREE: MAHAMA EWUNTOMAH
ASSISTANTS:BAWA HARUNA & SULEMAN SALAU DEEN
4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA
MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOR
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, NOVEMBER 7, 2021
MATCH: ELMINA SHARKS VS DREAMS
VENUE: NDUOM STADIUM, ELMINA
REFEREE: EMMANUEL TAMPURI
ASSISTANTS: MUMUNI FUSHEINI & ALHASSAN ABDULAI
4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: SUNDAY, NOVEMBER 7, 2021
MATCH: ADUANA VS KING FAISAL
VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK, DORMAA
REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
ASSISTANTS: ABDUL RAUF ALHASSAN & FAUZAN MINKAAL- IL
4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN SEINI SEIDU
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
DATE: SATURDAY, NOVEMBER 6, 2021
MATCH: LEGON CITIES VS RTU
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: EMMANUEL OTOO
ASSISTANTS: FREEMAN AWULOO & PROSPER AVINOU
4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM GIDIGLO
VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND ASHONG
GOAL RUSH ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, NOVEMBER 7, 2021
MATCH: BEREKUM CHELSEA VS ELEVEN WONDERS
VENUE: BEREKUM
REFEREE: JONES AKUBIEM
ASSISTANTS: ISAAC ASANTE & RICHARD APPIAH
4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS DEVY
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: FRIDAY, NOVEMBER 5, 2021
MATCH: WAFA VS HEARTS OF OAK
VENUE: SOGAKOPE
REFEREE: PHILIP ARTHUR FORSON
ASSISTANTS: FRANCIS BONDZIE ARTHUR & KOFI NYARKO BEKAE
4TH REFEREE: IMORO OSMAN
MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKOOM
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, NOVEMBER 7, 2021
MATCH: ASANTE KOTOKO VS BECHEM UNITED
VENUE: BABA YARA SPORTS STADIUM
REFEREE: GABRIEL OPOKU ANTWI
ASSISTANTS: MOHAMMED TIJANI & ALEX OSAM
4TH REFEREE: ANDREWS AWURISA
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL NTOW AYEH
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI ADJEI