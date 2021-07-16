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Sports News of Friday, 16 July 2021

Source: ghanafa.org

Match Officials for Division One League Matchweek 29

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GFA has announced referees for this weekend's DOL games GFA has announced referees for this weekend's DOL games

The Referees Committee has announced Match Officials for Matchweek 29 of the Division One League.

Below are the Match Officials for Week 29:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALSDATE: SUNDAY, JULY 18, 2021

MATCH: BEREKUM ARSENALS VS NSOATREMAN

VENUE: GOLDEN CITY PARK, BEREKUM

REFEREE: AYAABA IBRAHIM ASSI

ASSISTANTS: ELVIS ATTAKORAH & ABDUL RAHMAN YAKUBU

4TH REFEREE: ENOCH DIAWUO

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN ALIDU ALHASSAN

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI

GFA CAMERAMAN: WILLIAM ARTHUR

DATE: SATURDAY, JULY 17, 2021

MATCH: STEADFAST VS PAGA CROCODILES

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM, TAMALE

REFEREE:ERIC SEFA ANTWI

ASSISTANTS: ELIHAH AMOAH & MARFO KWADWO BEDIAKO

4TH REFEREE: JOHN KOOMSON

MATCH COMMISSIONER: STEPHEN KPEN

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021

MATCH: UNITY FC VS TAMALE CITY

VENUE: KENYASI TOWN PARK

REFEREE: FRANCIS XAVIER ADAMS

ASSISTANTS: BONIFACE KWOSE & KINGSLEY ASARE

4TH REFEREE: FOSTER BASTIOUS

MATCH COMMISSIONER: MUSTAPHA MOHAMMED

VENUE MEDIA OFFICER: YUSSIF YAKUBU CHIBSAH

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO

DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021

MATCH: TECHIMAN CITY VS YOUNG APOSTLES

VENUE: OHENE AMEYAW PARK, TECHIMAN

REFEREE: IBRAHIM ABDULAI

ASSISTANTS: SULEMAN MOHAMMED & ABDUL RAHMAN ABUGBILLA

4TH REFEREE: WUTIRIRAH  HERBERT HAMZA

MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMA DARKO

VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL

GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH

DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021

MATCH: KINTAMPO VS NKORANZA WARRIORS

VENUE: KINTAMPO PARK

REFEREE: MAURICE ANANKANI

ASSISTANTS: ABDUL SALAM ABDULAI & SAMUEL OWUSU

4TH REFEREE: SAMUEL YEBOAH

MATCH COMMISSIONER: RICHARD GYABAAH YEBOAH

VENUE MEDIA OFFICER: JOSEPH KWARTENG

GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW

DATE: SATURDAY, JULY 17, 2021

MATCH: B.A UNITED VS WA SUNTAA

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: ERIC KORNIE

ASSISTANTS: MOHAMMED MOHAMMED & BASHIRU TORDIA BONOMIA

4TH REFEREE: SAMUEL BANAHENE

MATCH COMMISSIONER: PIUS KWARTENG

VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL

GFA CAMERAMAN: MARK SASU

 

 

DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021

MATCH: BOFOAKWA VS MIGHTY ROYALS

VENUE: SUNYANI

REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE & ROBERT SUNDAY ADUKO

4TH REFEREE: ERIC OSAFO ASAMOAH

MATCH COMMISSIONER: RICHARD OSEI YAW

VENUE MEDIA OFFICER: ERNEST TEIKU

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021

MATCH: YENDI GBEWAA VS R.T.U

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM, TAMALE

REFEREE: JOSEPH KWEKU ADDAE

ASSISTANTS: MUMUNI ISSAH BAGURICHIRA & IDDRISU ISSAHAKU

4TH REFEREE: JAMES ANIA AYOKO

MATCH COMMISSIONER: OSEI KWADWO

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: YAHAYA SWALIHU

ZONE 2 DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021

MATCH: ACHIKEN FC VS ASOKWA DEPORTIVO

VENUE: JAMSCO PARK, ASSIN FOSU

REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

ASSISTANTS: SETH ABLETOR & FESTUS NGBANGNAN

4TH REFEREE: PROSPER ACQUAH

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL TWUMASI

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED

GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA

DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021

MATCH: NZEMA KOTOKO VS WASSAMAN

VENUE: AULENOANU PARK

REFEREE: HANS MENSAH

ASSISTANTS: ISAAC NYARKO & SUMAILA ISSAH

4TH REFEREE: EMMANUEL QUANSAH

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL KOFI BAAH

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG

DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021

MATCH: HASAACAS VS SKYY FC

VENUE: SEKONDI GYANDU PARK

REFEREE: ERNEST BAAFI

ASSISTANTS: JONES BOATENG & JOSEPH LARYEA

4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE

MATCH COMMISSIONER: ABDUL KARIM OLIVER

VENUE MEDIA OFFICER: FELIX BOANSI

GFA CAMERAMAN:  BEN ENYINDA

DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021

MATCH: SAMARTEX VS GOLD STARS

VENUE: SAMREBOI

REFEREE: JAMES TAYLOR

ASSISTANTS: EMMANUEL ESSUMAN ARTHUR & JAMES AINOOSON

4TH REFEREE: FERDINAND NYANYI

MATCH COMMISSIONER: THOMAS AGGREY

VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH

GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG

DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021

MATCH: NEW EDUBIASE VS STAR MADRID

VENUE: BEKWAI PARK

REFEREE: GILBERT AMOAH AYARIGA

ASSISTANTS: IBRAHIM MORO ADAMS & GEORGE AKISIBOKA

4TH REFEREE: JULIET APPIAH

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL FLETCHER

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED

GFA CAMERAMAN: REINDORF OPOKU

DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021

MATCH: PACIFIC HEROES VS B.Y.F ACADEMY

VENUE: AGOGO COLLINS SHS PARK

REFEREE: DAVID ADDANEY

ASSISTANTS: ALICE FARIZUA CHAKULE & ISAAC DUODO

4TH REFEREE: MOHAMMED ZAKARI

MATCH COMMISSIONER: RICHARD ADU GYAMFI

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE BAAH

GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA

DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021

MATCH: VIPERS VS PROUD UNITED

VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM

REFEREE: IBRAHIM AMADU

ASSISTANTS: PAUL DEYEGBE & BLESS AWADZI

4TH REFEREE: RICHMOND ANTWI

MATCH COMMISSIONER: WILLIAM AMO

VENUE MEDIA OFFICER: JOSEPH OFORI MENSAH

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB

DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021

MATCH: ALL BLACKS VS UNISTAR

VENUE: SWEDRU STADIUM

REFEREE: EMMANUEL BAAH

ASSISTANTS: DIVINE GBOLOMOR & PATRICK GOHA

4TH REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO

MATCH COMMISSIONER: WILLIAN LANTE QUAYE

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE

ZONE 3DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021

MATCH: KOTOKU ROYALS VE PLANNERS FC

VENUE: ODA STADIUM

REFEREE: MATTHEW AYISU

ASSISTANTS: MICHAEL BOATENG & DANIEL EKOW AKOTO

4TH REFEREE: B. DOUGLAS- KPORHA

MATCH COMMISSIONER: KWABENA AGYEI SARPONG

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH

DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021

MATCH: VISION FC VS TEMA YOUTH

VENUE: TEMA STADIUM

REFEREE: ABDUL LATIF ADAARI

ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH & STEPHEN BALANGUENA

4TH REFEREE: EMMANUEL GRAHAM

MATCH COMMISSIONER: GEORGE ANTWI

VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI

DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021

MATCH: ACCRA CITY VS KRYSTAL PALACE

VENUE: TESHIE MATS PARK

REFEREE: BISMARK APPIAH

ASSISTANTS: SHERRIF K. DUAH & GABRIEL BOATENG

4TH REFEREE: BISMARK ASANTE

MATCH COMMISSIONER: JOHN MENSAH

VENUE MEDIA OFFICER: NANA AKUA FREMA

GFA CAMERAMAN: AARON TETTEH NARH

DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021

MATCH: UNCLE T VS YOUNG WISE

VENUE: PRAMPRAM

REFEREE: JOYCE OBENEWAAH APPIAH

ASSISTANTS: AUGUSTINE AFFUL & SAMUEL DAVOR

4TH REFEREE: ISAAC ADJANOR

MATCH COMMISSIONER: KWABENA ASAMOAH BOAKYE

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN ABOAGYE

GFA CAMERAMAN: DAVID ABAIDOO

DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021

MATCH: DANBORT VS ACCRA LIONS

VENUE: NUNGUA

REFEREE: ANDREWS AWURISA

ASSISTANTS: ISAAC ASANTE & HALILU ALHASSAN

4TH REFEREE: EDWARD ANNAN

MATCH COMMISSIONER:

VENUE MEDIA OFFICER: CALEB ABLORH

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA

DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021

MATCH: AGBOZUME WEAVERS VS HEARTS OF LIONS

VENUE: SOMEY SHS PARK

REFEREE: DANIEL BOATENG ATUOBI

ASSISTANTS: WISDOM TEFE & BABAVI NGORLI ESO

4TH REFEREE: PETER ANSAH TEYE

MATCH COMMISSIONER: CAESAR-HEH FRANKLIN

VENUE MEDIA OFFICER: AKPABLI SANDOCAL

GFA CAMERAMAN: JOSEPH BINEY

GFA COMMUNICATIONS

Source: ghanafa.org

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