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Soccer News of Friday, 11 June 2021

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Source: ghanafa.org

Match Officials for Division One League Matchweek 24

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Match Officials Match Officials

The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 24 of the Division One League.

Below are the Match Officials for Matchweek 24:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS ZONE ONE  DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021

MATCH:  YOUNG APOSTLES VS BOFOAKWA

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: BASHIRU DAUDA

ASSISTANTS:  KENNETH TWENEBOAH KODUAH & AZOR CLETUS AZUPELO

4TH REFEREE: SIRAJ  YAHAYA

MATCH COMMISSIONER: RICHARD GYABAAH YEBOAH

VENUE MEDIA OFFICER: ERNEST TIEKU

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA

 DATE: SATURDAY, JUNE 12, 2021

MATCH:  NSOATREMAN VS UNITY

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: ALBERT AZANTILOW

ASSISTANTS:  SULEMANA YAHAYA & FORKOR ALIDU M.

4TH REFEREE: MOHAMMED ZAKARIA

MATCH COMMISSIONER: ABUBAKAR  MUSTAPHA

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD AGYEI

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA

 DATE: SATURDAY, JUNE 12, 2021

MATCH:  TAMALE CITY VS BEREKUM ARSENAL

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM, TAMALE

REFEREE: BISMARK APPIAH

ASSISTANTS:  EMMANULE DOLAGBANU & BONOMIA TORDIA BASHIRU

4TH REFEREE: SAMUEL BANAHENE

MATCH COMMISSIONER: ISSAKA ABDUL ANAS

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW

4.DATE: SATURDAY, JUNE 12, 2021

MATCH:  TECHIMAN CITY VS YENDI GBEWAA

VENUE: OHENE AMEYAW PARK, TAMALE

REFEREE: EMMANUEL QUANSAH

ASSISTANTS:  SINTIM MUSAH ADUKO ROBERT SUNDAY

4TH REFEREE: ATUAH MATTHEW

MATCH COMMISSIONER: RANSFORD SOLOMON ADDAI

VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

 DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021

MATCH:  NKORANZA WARRIORS VS B.A UNITED

VENUE: NKORANZA CHILDRENS PARK

REFEREE: MARTIN AKUDZI

ASSISTANTS:  ADAM ALHAJI MUTAWAKIL & KWOSE BONIFACE

4TH REFEREE: HASSIM YAKUBU

MATCH COMMISSIONER: AMOAKO WILLIAMS

VENUE MEDIA OFFICER: FRANK AMANKWAH

GFA CAMERAMAN: WILLIAM ARTHUR

 DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021

MATCH:  KINTAMPO VS STEADFAST

VENUE: KINTAMPO

REFEREE: ISAAC OSEI

ASSISTANTS:  FRANCIS BONDZIE ARTHUR & ELVIS ATTAKORAH

4TH REFEREE: SINTUO ELIASU TONSUGLO

MATCH COMMISSIONER: DAWDI ABDUL RAZAK

VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU

GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO

 DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021

MATCH:  PAGA CROCODILES VS WA SUNTAA

VENUE: PAGA PARK

REFEREE: SAMUEL YEBOAH

ASSISTANTS:  MOHAMMED MOHAMMED & FESTUS N. NBANGNAN

4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: ABDULAI OSMAN

VENUE MEDIA OFFICER: ABAGNA NELSON

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

 DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021

MATCH:  R.T. U VS MIGHTY ROYALS

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM, TAMALE

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS:  FREDERICK DANFUL & KINGSLEY ASARE

4TH REFEREE: JOHN KOOMSON

MATCH COMMISSIONER: HAMIDU SEIDU BOMISON

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW

 ZONE TWO  DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021

MATCH:  SKKY FC VS NZEMA KOTOKO

VENUE: DABOASE

REFEREE: SOLOMON MORDEY

ASSISTANTS:  MARY TEI & JOHN ANSAH

4TH REFEREE: THERESA BREMANSU

MATCH COMMISSIONER: RICHARD OSEI YAW

VENUE MEDIA OFFICER: HADI MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING

 DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021

MATCH:  B.Y.F. ACADEMY VS NEW EDUBIASE

VENUE: GYAMFI PARK BEKWAI

REFEREE: ERIC KORNIE

ASSISTANTS:  KENNETH ARMOO & MICHAEL LAMME

4TH REFEREE: ALFRED TABI

MATCH COMMISSIONER: FRANK AGYEI

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED

GFA CAMERAMAN: YAHAYA SWALIHU

 DATE: SATURDAY, JUNE 12, 2021

MATCH: PROUD UNITED  VS STAR MADRID

VENUE: CAM PARK, AIYINASE

REFEREE: EMMANUEL GRAHAM

ASSISTANTS:  JOSHUA ANANE & YEVOO YAO

4TH REFEREE: GODWIN TORDZRO

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE AGYEI KANE

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: KOJO SASSAH

 DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021

MATCH:  UNISTARS VS ASOKWA DEPORTIVO

VENUE: SWEDRU STADIUM

REFEREE: IDDRISU MUSTAPHA

ASSISTANTS:  NDEEGO ABRAHAM & ISAAC MUMUNI BAGURICHER

4TH REFEREE: JOYCE OBENEWAA APPIAH

MATCH COMMISSIONER: ISAAC NIMAKO

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO

GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA

 DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021

MATCH:  WASSAMAN VS HASAACAS

VENUE: OKESE PARK, EJISU

REFEREE: EBENEZER TETTEH

ASSISTANTS:  ANTHONY APPIAH MENDS &  SEIDU ABDULAI

4TH REFEREE: UMAR ABUBAKARI SADIQ

MATCH COMMISSIONER: MUSTAPHA MOHAMMED

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE BAAH

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO

 DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021

MATCH:  PACIFIC HEROES VS VIPERS

VENUE: AGOGO

REFEREE: DAVID ADANNEY

ASSISTANTS:  SAMULEL OWUSU & SETH ARMAH ASHAI

4TH REFEREE: ALHASSAN ABDUL RASDI W.

MATCH COMMISSIONER: KWASI ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: REINDORF OPOKU

 DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021

MATCH:SAMARTEX VS ALL BLACKS

VENUE: SAMREBOI

REFEREE: MORO IDRISSU

ASSISTANTS:  ERNEST AKATEY & SUMAILA ISSAH

4TH REFEREE: EDWARD ANNAN

MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER AZAMETI

VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH

GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG

 DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021

MATCH:  GOLD STARS VS ACHIKEN FC

VENUE: BIBIANI

REFEREE: ERNEST BAAFI

ASSISTANTS:  THEOPHILUS AKUGRE & GABRIEL  BOATENG

4TH REFEREE: ROBERT MUSEY

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ACHAMPONG

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

GFA CAMERAMAN: JOHN AFFUL

 ZONE THREE DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021

MATCH:  TEMA YOUTH VS DANBORT

VENUE: TEMA STADIUM

REFEREE: JACOB ASSAFUAH

ASSISTANTS:  JAMES AINOSSON & KWAME FRIMPONG

4TH REFEREE: NII COFFIE GIDEON

MATCH COMMISSIONER: KWABENA AGYEI SARPONE

VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU

GFA CAMERAMAN: JAMES MCKWEON

 DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021

MATCH:  PLANNERS VS PHAR RANGERS

VENUE: AKIM TAFO ROVERS PARK

REFEREE: PROSPER ACQUAH

ASSISTANTS:  MOSES AMEGBETOR & MICHAEL BOATENG

4TH REFEREE: DANIEL BOATENG ATUOBI

MATCH COMMISSIONER: EGBERT AMARTEY LARYEA

VENUE MEDIA OFFICER: FRANCIS TWUM

GFA CAMERAMAN: MARK SASU

 DATE: SATURDAY, JUNE 12, 2021

MATCH: MIGHTY JETS VS KOTOKU ROYALS

VENUE: MATS PARK, TESHIE

REFEREE: AMADU IBRAHIM

ASSISTANTS:  EMMANUEL ESSUMAN & IBRAHIM MORO ADAMS

4TH REFEREE: GILBERT AMOAH AYARIGA

MATCH COMMISSIONER: WILLIAM LANTE QUAYE

VENUE MEDIA OFFICER: CALEB ABLORH

GFA CAMERAMAN: AARON TETTEH NARH

 DATE: SATURDAY, JUNE 12, 2021

MATCH:  VISION FC VD AGBOZUME WEAVERS

VENUE: TEMA STADIUM

REFEREE: FREDRICK SAMENA

ASSISTANTS:  ISAAC DUODO & AUGUSTINE AFFUL

4TH REFEREE: DAVID JABEZ KPATAPKLA

MATCH COMMISSIONER: B. DANQUAH WILSON

VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU

GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA

 DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021

MATCH:  KRYSTAL PALACE VS NANIA FC

VENUE: AKOSOMBO

REFEREE: JABREAL SULEMAN

ASSISTANTS:  ISAAC NYARKO & DANIEL AKOTO

4TH REFEREE: JOSEPH OSAFO

MATCH COMMISSIONER: JOHN MENSAH

VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC YIRENKYI AKUFFO

GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES

 DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021

MATCH:  HEART OF LIONS VS ACCRA LIONS – LIVE ON FACEBOOK

VENUE: KPANDO STADIUM

REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH & ISAAC NYAMEKYE

4TH REFEREE: IMORO OSMAN

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ANIM NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: ERIC ELI ADZIE

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB

 DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021

MATCH:  UNCLE T VS ACCRA CITY

VENUE: GSCE, PRAMPRAM

REFEREE: HANS MENSAH

ASSISTANTS:  JOSEPH LARYEA  & NII KPOTI NARTEY

4TH REFEREE: APEAMENYO BRIGHT

MATCH COMMISSIONER: ALBERT COMMEY

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN ABOAGYE

GFA CAMERAMAN: STEPHEN APPIAH

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