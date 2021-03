Kasuwar 'yan wasa: Burin Varane a kan Mbappe

BBC Hausa of Tuesday, 23 March 2021

Source: bbc.com

Manchester United da abokiyar hamayyarta Manchester City da Liverpool da kuma Arsenal na rububin sayen Patson Daka, mai shekara 22, dan Zambia da ke taka leda a Red Bull Salzburg ta Austria.



Matashin dan wasan ya ja hankalin manyan kungiyoyin na Premier ne ganin yadda ya daga raga har sau 20 a wasa 18 da ya yi a kakar nan. Jaridar Mail ce ta ruwaito labarin.



Raphael Varane ya ce shi dai ba abin da yake kauna a yanzu kamar ya ga abokin wasansa na tawagar Faransa kuma dan gaban Paris St-Germain Kylian Mbappe, mai shekara 22, ya hadu da shi a Real Madrid suna taka leda tare.



Dan wasan na bayan na kallon Mbappe a matsayin daya daga cikin gwanayen tamola a Turai kamar yadda Europe1 ta ruwaito daga Goal.



Inter Milan ta kasar Italiya na duba yuwuwar sayen dan wasan gaba na Liverpool, dan kasar Belgium, Divock Origi, mai shekara 25, domin karfafa gabanta, in ji jaridar Calcio Mercato ta harshen Italiya.



Shi kuwa dan wasan tsakiya na Lyon Houssem Aouar, mai shekara 22, yana dab da kammala tafiyarsa Juventus ne a lokacin bazara, kamar yadda FourFourTwo ta labarto daga Tuttosport.



Mai yuwuwa Manchester United ta bayar da dan wasan ta na tsakiya Donny Van de Beek, mai shekara 23, a matsayin gyara a wani ciniki da take son yi a bazarar da ke tafe, in ji 90 min



Ita kuwa kungiyar Manchester City na duba yuwuwar daukar dan wasan gaba Danny Ings, mai shekara 28, na kungiyar Southampton a matsayin wanda zai maye gurbin Sergio Aguero. In ji Sky Sport.



AC Milan have reportedly rahotanni na nuna cewa Ac Milan ta bi layin Tottenham a gwagwarmayar sayen dan wasan gaba na Fiorentina Dusan Vlahovic, mai shekara 21, a bazarar bana. La Reppublica ce ta ruwaito daga Teamtalk.



Wolves na dubawa ta ga ko Sevilla za ta sallama mata dan was anta nag aba na gefe, dan Argentina Lucas Ocampos, mai shekara 26, a kan kasa da fan miliyan 62, kudin da a ka'ida za a biya kafin ya samu damar barin kungiyar kafin wa'adinsa na tafiya ya cika, in ji Football Insider.



Kungiyar Galatasaray ta Turkiyya ta mika wa dan bayan Crystal Palace, Patrick van Aanholt mai shekara 30 goron gayyata a kaka mai zuwa, in ji Mail.