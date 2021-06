Kasuwar ƴan ƙwallo: Makomar White da Malen da Grealish da Xhaka daBraithwaite, McGinn da Saliba

BBC Hausa of Saturday, 26 June 2021

Source: www.bbc.com

Arsenal ta yi zurfi a tattaunawa da Brighton kan yarjejeniyar sama da £50m kan ɗan wasan Ingila mai shekara 23 da ke tsaron baya Ben White. (Sky Sports)



Aston Villa na da ƙwarin gwiwar yi wa Manchester City, Chelsea da Manchester United zarra wajen ci gaba da riƙe ɗan wasan ingila da ke buga tsakiya Jack Grealish, mai shekara 25. (Athletic, subscription required)



Wakilan Grealish, ko da yake na da yaƙinin ganin ya bar Villa, kan kuɗin da ka iya kai £100m zuwa Manchester City. (Sun)



Bangaren Dean Smith ba su da ra'ayin sayar da ɗan wasan Scotland da ke buga tsakiya John McGinn a wannan kakar, yayin da Liverpool ke duba yiwuwar farautar ɗan wasan mai shekara 26.(Express and Star)



Liverpool ta soma tattaunawa da PSV Eindhoven kan yarjejeniyar kusan £34m kan ɗan wasan Dutch mai shekara 22 Donyell Malen. (Sky Sport Germany, via Express)



Brighton, Burnley, West Ham da sabuwar ƙungiyar da ta ɗago Norwich City ana alakanta da su da ɗan wasan Barcelona mai shekara 30 Martin Braithwaite. (Sport - in Spanish)



Mai tsaron bayan Faransa, William Saliba, ɗan shekara 20, na shirin barin Arsenal a matsayin ɗan aro kuma tuni ƙungiyoyin turai suka soma nuna zawarcinsu a kan sa, ciki akwai Nice, Newcastle United, Southampton, da ƙungiyoyin Faransa irinsu Rennes, Marseille, Lille, a Jamus ma akwai Bayer Leverkusen da wasu ma daga Italiya. (Footmercato - in French)



West Ham ta gabatar da tayin £17m kan ɗan wasan Fiorentina mai shekara 23 Nikola Milenkovic. (Calciomercato - in Italian)



Burnley na shirin miƙa tayi ga Werder Bremen kan mai tsaron ragar Jamhuriyar Czech Jiri Pavlenka, ɗan shekara 29. (Bild - in German)



Leeds United na iya neman ɗan wasan Blackburn Rovers' Ben Brereton da ke buga gaba sakamakon bajintar da ya nuna a Copa America. (RedGol, via Mail)



Newcastle na zawarcin ɗan wasan Southampton Mario Lemina. (Chronicle)



Roma na kan tattaunawa da Arsenal kan ɗan wasan tsakiyarta Granit Xhaka, mai shekara 28. (Calciomercato - in Italian)



Rafael Benitez ya kasance na gaba cikin mutanen da Everton ke son dauka koci, tsohon kocin Liverpool ya zurafafa tattaunawa kan maye gurbin Carlo Ancelotti. (Liverpool Echo)



Crystal Palace ta koma farautar kocin Borussia Dortmund Lucien Favre domin maye gurbin kocinta da zai tafi Swansea. (90min)



Sai dai, Favre na sake nazari kan karbar aikin kocin saboda damuwar da yake da ita da kasafin kudin kulob din. (Mail)



Dan wasan Newcastle United mai shekara 21 Matty Longstaff ya ja hankalin Norwich City, Middlesbrough da West Brom, da kuma ƙungiyar Jamus Anderlecht. (Chronicle)



Barcelona a shirye take ta yi musayan ɗan wasanta mai shekara 32 Jordi Alba da ɗan wasan Inter Milan asalin Italiya, Alessandro Bastoni, mai shekara 22. (ESPN)



West Ham na zawarcin Jesse Lingard amma da alama dole ta jira Manchester United ta san matsayinta kan ɗan wasan Borussia Dortmund da Ingila Jadon Sancho. (Standard)