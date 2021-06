Kasuwar ƴan ƙwallo: Makomar Neuhaus da Fonseca da White da Ramos da Lewandowski, Saul da Bissouma

BBC Hausa of Saturday, 12 June 2021

Source: www.bbc.com

Liverpool na tattaunawa da Borussia Monchengladbach kan sayen ɗan wasan Jamus Florian Neuhaus, mai shekara 24. (Sport1 - in German)



Tsohon kocin Roma Paulo Fonseca ya amince da yarjejeniyar shekara biyu a Tottenham. (Telegraph)



Arsenal na shirin miƙa tayinta kan ɗan wasan Brighton da Ingila Ben White, mai shekara 23. (Athletic)



Sevilla ta mika tayinta kwantiragin shekara biyar kan ɗan wasan baya Sergio Ramos, mai shekara 35. Kwantiragin Ramos ta ƙare da Real Madrid a wannan kakar. (esRadio - in Spanish)



Chelsea na kwaɗayin ɗan wasan Atletico Madrid da ke buga tsakiya Saul Niguez, amma Manchester United da Juventus sun kasance inda ake tunanin ɗan wasan ya fi son komawa. (Mundo Deportivo - in Spanish)



Ɗan wasan Poland Robert Lewandowski, mai shekara 32, na da zaɓin barin Bayern Munich. (AS - in Spanish)



Everton na nazarin sake dauko dan wasan Croatia Nikola Vlasic, mai shekara 23, daga CSKA Moscow - shekaru biyu bayan sayar da shi. (Star)



Tottenham da ɗan wasan Ivory Coast Serge Aurier, sun amince da yarjejeniyar da Paris St-Germain ta gabatar. (Football Insider)



Ɗan wasan baya a Ingila Danny Rose, mai shekara 30, na gab da komawa Watford bayan barin Tottenham. (Watford Observer)



Mai tsaron ragar Italy Gianluigi Donnarumma, ɗan shekara 22, na gab da kammala yarjejeniyar komawa Paris St-Germain. Zai baro AC Milan a wannan kaka idan kwantiraginsa ya ƙare. (Calciomercato - in Italian)



Ɗan wasan tsakiya a Ingila Jude Bellingham zai bar yarjejeniyarsa da Borussia Dortmund ta sabunta kanta zuwa 2025 idan ya cika 18 a karshen wata.. (Bild - in German)



Arsenal ta soma tattaunawa da ɗan wasan Scotland, Kieran Tierney, mai shekara 24, kan tsawaita kwangilarsa. (Football.London)



Arsenal za ta jadada zawarcinta kan ɗan wasan Brighton dan asalin Mali da ke buga tsakiya, Yves Bissouma, mai shekara 24, a wannan kakar. (90min)



Burnley ta mika tayin £12m kan ɗan wasan Stoke Nathan Collins mai shekara 20.. (Sun)



Fulham ta yi watsi da tayin £16m da Dynamo Moscow ta yi kan ɗan wasanta asalin Serbia Aleksandar Mitrovic, mai shekara 26. (Sun)



Besiktas na son dauko ɗan wasan Sevilla Luuk de Jong, ɗan shekara 30. (AS - in Spanish)



Barcelona ta tuntubi kocin Jamus Joachim Low a farkon wannan shekarar kafin ta tabbatar da cewa Ronald Koeman zai cigaba da zaman kocinsu. (Bild via Marca - in Spanish)