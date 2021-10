Ghana Transfer Window deadline: Full list of 2021-22 Ghana Premier League transfers

Sports News of Monday, 11 October 2021

Source: ghanasoccernet.com

The Ghanaian football transfer window closed on October 10 and below is a comprehensive report of players signed by the Ghana Premier League clubs ahead of the start of the 2021-22 Ghana Premier League season.



Asante Kotoko and Bibani Gold Stars are the two teams with the most signings in the just-ended transfer window.



Check the list below:



Accra Lions FC (11)



Evans Eenee, Abass Samari Salifu, Fawzan Alhassan Dandawa, Richard Sackey, Alex Ketu, Kwadwo Junior Kyeremanteng, Shawkan Hunalf Mohammed, Frederick Akatuk, Daniel Awuni, Hagan Frimpong, Progress Uzondu Nwachukwu.



Aduana Stars (6)



Emmanuel Gyamfi, Welbeck Takyi, Kwame Adom Frimpong, Shaibu Iddrisu, Eric Kwakwa, Shadrack Mensah.



Asante Kotoko (12)



Clinton Opoku, Stephen Amankona, Richmond Lamptey, Maxwell Agyemang, Samuel Boateng, Isaac Oppong, Richard Boadu, Dickson Afoakwa, Augustine Agyapong, Sheriff Mohammed, Samuel Appiah, Joseph Amoako.



AshantiGold SC (4)



Aminu Adams, John Josiah Andoh, Kennedy Ashia, Joseph Amoah.



Bechem United (10)



Paul Kwei Junior, Eric Bello, Ezekiel Tetteh, Obuoba Yaw Dasi, Samuel Akwasi Amoto, Francis Acquah, Emmanuel Avornyo, Samuel Osei Kuffour, Augustine Okrah, Manuel Ankumah.



Berekum Chelsea (6)



Zakaria Fuseini, Braimah Foster Ali, Nelson Ladzagla, Justice Anane, Benjamin Nana Yeboah, Enock Addo.



Bibiani Goldstars FC (12)



Mahmud Oshie, Maxwell Ansah, Abdul Latif, Kofi Ansah, Lateef Abubakar, Frank Agyei Jnr, Michael Ainoo, Mohammed Polo, Charles Gyamfi Kamara, Samuel Amofa, Abubakar Aziz, Evans Owusu.



Dreams FC (2)



Dana Blessing, Amadu Amadu.



Eleven Wonders (6)



Abass Mohammed, Yaw Acheampong, Michael Yeboah, Isaac Kwain, Joseph Baah, Razak Issah.



Elmina Sharks (3)



Kingsley Braye, Michelle Sarpong, Emmanuel Adjetey.



Great Olympics (9)



Gabriel Nudakpa, Solomon Adomako, Abdul Razak Yusif, George Asamoah, Frimpong Boateng, Iddrisu Murad, Sulley Ibrahim, Maxwell Owusu, Emmanuel Asante.



Accra Hearts of Oak (10)



Gladson Awako, Enock Asubonteng, Salim Adams, Benjamin Yorke, Isaac Agyenim Boateng, Seidu Suraj, Kofi Kordzi, William Opoku Asiedu, Yaw Amankwah Baafi, Ushau Abu.



Karela United (7)



Emmanuel Owusu Boakye, Emmanuel Anaful, Matthew Kelvin Andoh, Ebenezer Ocran, Samuel Attah Kusi, Philip Flamini, Rashid Seidu.



King Faisal (9)



Frank Sarfo Gyamfi, James Opoku Nyimfah, Emmanuel Sarkodie, Gadafi Amadu Junior, Frank Sarfo Gyamfi, Ibrahim Osman, Godfred Asiamah, Frank Boateng, Kwabena Kyeremanteng.



Legon Cities (10)



Rashid Mohammed, Samuel Ayitey Okine, Nafiu Sulemana, Michel Otou, Nii Gyashie Acquaye Bortey, Eric Ofori Antwi, Mubarak Issah, Ali Hashim, William Essu, Hamzah Abdul Nassiru.



Medeama SC (11)



Patrick Kofi Ansu, Seth Sowah, Samadu Abdulai, Junior Alipio Ranious, Boris Junior Mandjui, John Moosie, Mathew Essiam, Kofi Asmah, King Archerson, Akesse Akesse, Benjamin Abaidoo.



Real Tamale United (11)



Mohammed Nurudeen Yussif, Effah Francis, Prince Attah Antwi, Ishmael Nketiah, Kwame Boakye, Osei Yaw, Abdul Fatawu Issahaku, Appiah Yaw Clinton, David Abagna Sanda, Mohammed Yakubu, Abdulai Hafiz.



West African Football Academy (WAFA)(2)



Anthony Brebo, Razak Simpson.