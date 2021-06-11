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Sports News of Friday, 11 June 2021

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Source: ghanafa.org

Ghana Premier League: Match officials for match week 29 announced

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A photo of the Ghana Premier League game between Legon Cities and Inter Allies on matchay 28 play videoA photo of the Ghana Premier League game between Legon Cities and Inter Allies on matchay 28

The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Week 29 of the Ghana Premier League.

Here are the Match Officials for Week 29:

REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS

1.DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021

MATCH: WAFA VS DREAMS

VENUE: WAFA PARK, SOGAKOPE

REFEREE: ADAARI LATIF

ASSISTANTS: PAPALA PATRICK & ISAAC ASANTE

4TH REFEREE: MUSAH MUBARIK

MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO

VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

2.DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021

MATCH: KING FAISAL VS GREAT OLYMPICS

VENUE: TECHIMAN

REFEREE: BENJAMIN SEFAH

ASSISTANTS: JASPER ADENYO & HALILU ALHASSAN

4TH REFEREE: MISBAU MOHAMMED

MATCH COMMISSIONER: ADAM MUKAILA

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING

3.DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021

MATCH: ASHANTIGOLD VS EBUSUA DWARFS – LIVE ON STARTIMES

VENUE: LEN CLAY STADIUM, OBUASI

REFEREE: JULIAN NUNOO

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & EMMANUEL DEI

4TH REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

MATCH COMMISSIONER: AWUDU DZANG YAKUBU

VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS

4.DATE: FRIDAY, JUNE 11, 2021

MATCH: ELMINA SHARKS VS ELEVEN WONDERS – LIVE ON STARTIMES

VENUE: NDUOM SPORTS COMPLEX

REFEREE: CHARLES BULU

ASSISTANTS: BAWA HARUNA & PROSPER AVINOU

4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI

MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH

VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON

5.DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021

MATCH: ADUANA STARS VS LIBERTY PROFESSIONALS

VENUE: DORMAA

REFEREE: CLEMENT K. NKUAH

ASSISTANTS: KOFI KYEI ANDOH & ERIC NDEBUGRI

4TH REFEREE: MAHAMA EWUNTOMA

MATCH COMMISSIONER: STEPHEN KPEN

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

6.DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021

MATCH: BECHEM UNITED VS BEREKUM CHELSEA

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: MAXWELL HANSON

ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & ISAAC OPOKU ANTWI

4TH REFEREE: ALFAA BA-ADEY

MATCH COMMISSIONER: NANA OPARE AKUFO

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS

7.DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021

MATCH: KARELA UNITED VS LEGON CITIES

VENUE: AIYINASE CAM PARK

REFEREE: EMMANUEL OTOO

ASSISTANTS: SULEMANA SALAU DEEN & ALHASSAN ABDULAI

4TH REFEREE: PHILIP ATTA FORSON

MATCH COMMISSIONER: GIDIGLO WILLIAMS

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUICOE

GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMAKOR

8.DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021- 6 PM

MATCH: HEARTS OF OAK VS MEDEAMA – LIVE ON STARTIMES

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: ALI MUSAH

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & FREEMAN ANWULO

4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO

9.DATE: MONDAY, JUNE 14, 2021

MATCH: INTER ALLIES VS ASANTE KOTOKO – LIVE ON STARTIMES

VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU

REFEREE: KENNY PADI

ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAI & ALEX OSAM

4TH REFEREE: JOSHUA SAMADZI

MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO

VENUE MEDIA OFFICER: FREDERICK GYAN MANTE

You can also watch this week's episode of the Friday debate on GhanaWeb TV with Joel Eshun in the post below:

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