Ghana Premier League: Get to know all the 2021-22 transfer deals

Sports News of Thursday, 14 October 2021

Source: atinkaonline.com

Mohammed Shaban of our Atinka FM's Sports Desk has compiled all the transfer deals ahead of 2021-2022 league season.



1. Asante Kotoko signings





1. Richmond Lamptey- Inter Allies M

2. Maxwell Agyemang- Mighty Royals D

3. Clinton Opoku – Phar Rangers AM

4. Samuel Boateng- Future Stars S

5. Samuel Appiah- Medeama D

6. Richard Boadu- Medeama M

7. Augustine Agyapong – Delsanco D

8. Isaac Oppong – Bectero Sessana W

9. Sherif Mohammed- Steadfast M

10. Dickson Afoakwa- Free W

11. Joseph Amoako- Young Red bull M

12. Stephen Amankona – Chelsea S

13. Charles Owusu B.A United D



Out

1. Habib Mohammed – Terminated

2. Emmanuel Gyamfi – Terminated

3. Wahab Adams – Terminated

4. Felix Annan – Terminated

5. Naby Keita – Free

6. Latif Anabila – Loan

7. Osman Ibrahim – Loan

8. Emmanuel Sarkodie – Loan

9. Godfred Asiamah – Terminated

10. Samuel Frimpong – Terminated

11. Augustine Okrah – Free

12. Kwame Adom Frimpong – Free

13. Martin Antwi – Free



2. Hearts of Oak signings





1. Enock Asubonteng – WAFA SC W

2. Isaac Agyenim Boateng- Free agent A

3. Kofi Kordzi- Free agent S

4. Salim Adams- New Edubiase United DM

5. Suraj Seidu- Tema United

6. Benjamin York- Samartex W

7. Gladson Awako- Great Olympics M

8. Ushau Abu- Berekum Chelsea DM

9. William Opoku Asiedu- AM

10. Yaw Amankwah Baafi AM



Out

1. Benjamin Afutu Kotey- Free

2. Abednego Tetteh – Terminated

3. Benjamin Nana Yeboah – Chelsea – Loan

4. Enock Addo – Chelsea – Loan

5. Michelle Sarpong- Elmina Sharks – Loan



3. WAFA SC signings





1. Anthony Brebo – Hasaacas GK

2. Razak Simpson- Liberty Professionals D



Out

Enock Asubonteng Free

Nii Gyashie Acquaye Bortey – Transferred

Andrews Ntim Manu – Transferred

Augustine Boakye – Transferred



4. Bechem United signings



1. Emmanuel Avornu S Unistar Soccer Academy

2. Samuel Osei Kuffuor D Young Vipers

3. Paul Kwasi Jnr AM – Young Wise

4. Francis Acquah LB BYFA

5. Samuel Amoto Akwesi S Salitas

6. Ezekiel Tetteh S

7. Ubuoba Yaw Dasi W

8. Bella Eric CM Unistar Soccer Academy

9. Manuel Ankumah Ansah RB Living Dreams

10. Augustine Ocrah W – Free



Players Out

1. Emmanuel Boahene – Free

2. Owusu Boakye – Free

3. Mohammed Adamu – Free

3. Moro Salifu – Free

4. Charles Bosompem Free

5. Abubakar Doumbia Free

6. Listowel Amankona Free

7. Diarra Amidu Free

8. Seth Sowah Free



5. Aduana Stars signings





1. Shaibu Iddrissu D

2. Eric Kwakwa M

3. Kwame Adom Frimpong M

4. Emmanuel Gyamfi W

5. Shaderack Mensah W



Out

Charles Gyamfi Kamara – Terminated

Joshua Tijani- Terminated

Richard Nathan – Terminated

Baba Adamu – Terminated

Plus Asante – Terminated

John Nyamekye – Terminated

Benjamin Owusu – Terminated



6. Legon Cites signings



1. Eric Ofori Antwi- Medeama SC GK

2. Nii Bortey Gyashie Acquaye- WAFA DM

3. Andrews Ntim Manu- WAFA SC M

4. Michel Otou – Free agent M

5. Abdul Rahman – Hearts of Lions

6. Nafiu Sulemana- Inter Allies A

7. Hashim Ali – Accra Lions

8. Issa Mubarak- Accra Lions

9. William Essu- Vision Fc GK

10. Samuel Ayitey Okai – Shadow Shalom

11. Jonathan Joy Annobil – Koforidua S. GK

12. Hamzah Abdul Nasiru



7. Dreams Fc signings





1. Dana Blessing – Kintampo fc

2. Adamu Amadu – (loan) Akosombo Krystal Palac

3. Mohammed Abubakar – Karela United

4. Kwaku Karikari – Liberty Profesionals



Out

1. Abel Manomey – Terminated

2. Joseph Esso – Transferred

3. Micheal Akpekponu – Transferred



8. King Faisal Football Club Signings



1. Frank Boateng Gk Free

2. Frank Sarfo Gyamfi W free

3. Emmanuel Sarkodie loan Kotoko

4. Osman Ibrahim Loan Kotoko

5. James Opoku Nyimfa Free

6. Kwabena Kyeremanteng – Inter Allies

7. Abdul Basit Arthur Free



Out

1.Frimpong Boateng – Transferred

2. Kwame Peprah – Transferred

3. Sulley Mohammed – free

4. Frimpong Boateng – Transferred

5. Alim Abdul Amid – Transferred

6. Mustapha Mohammed – free

7. Kwadwo Frimpong – Transferred

8. Kaisan Yasiu – free

9. Kwame Boakye

10. Paul Aidoo

11. Samudeen Ibrahim

12. Eric Donkor

13. Seidu Salifu

14. Ebenezer Kudolor

15. Latif Salifu

16 Gabo Mohammed

17. Awudu Mohammed

18. Issak Frimpong



10 Medeama Sc signings



1. Kofi Ansu Patrick – F Arseal

2. Alipio Ranios – W Wa Suntaa

3. Samed Abdulai – M Wa Suntaa

4. Seth Sowah – D free

5. Patrick Akese Akese – F Nzema Kotoko

6. Benjamin Abaidoo – Lb Chelsea

7. John Kwadwo Moosie – GK Wonders

8. Boris Junior Mandjui – Gk Asec Mesosas

9. King Acherson – Promoted

10. Kofi Asmah – Promoted



Out

Coulibali Zana Terminated

Richard Boadu – Transferred

Samuel Appiah – Transferred

Bright Enchil – Free

Eric Ofori Antwi Transferred

Eric Kwakwa – Terminated



11. Karela United Signings



1. Jonas Appiah – Tema Youth

2. Humin Mohammed – Edubiase

3. Samuel Atta Kumi – Phar Rangers

4. Ebenezer Ocran – Sky

5. Philip Flamini – Hasaacas

6. Emmanuel Owusu Boakye – Bechem

7. Rashid Seidu – Inter Allies

8. Adu Emma – Arsenal

9. Kelvin Andoh Free

10. Isaac Donkoh Sky

11. Emmanuel Anaful Ebusua Dwarfs

12. Daniel Kwoffie Samartex

13. Christopher Bonney



Out

Peter Onyame

Kwame Boateng

Diawisei Taylor

Maxwell Boakye

Sherif Mohammed

Bismark Oppong

Saddiq Alahsan

Prosper Avor

Godfred Yeboah

Shaibu Iddrisu



12. Gold Stars signings



1. Samuel Amofa – Liberty Professionals

2. Latif Abubakar

3. Evans Owusu



Out

Joseph Dabitora

Micheal Annang

Andrews Kumah

Ahmed Tijani

Ebenezer Tetteh

Victor Owusu Ansah

Bernard Agyemang

Mark Bruce

Ibrahim Abu



13. Ashgold signings



1. Kennedy Ashia – S- Free Agent

2. Josiah John Andoh – M free agent

3. Abdul Salim



Out

Mohammed Bailou

Jacob Appau

Samed Mohammed

Micheal Boakye

Nathaniel Asamoah



14. Elmina Sharks



1. Michelle Sarpong – Loan Hearts

2. Emmanuel Adjetey – Inter Allies

3. Kinsley Braye – Inter Allies



Out

James Bissue – Free

Benjamin Bernard Boateng



15. Berekum Chelsea



1. Justice Anane – Loan Legon Cities

2. Nelson Ladzagla

3. Enock Addo loan Herats

4. Benjamin Nana Yeboah loan Hearts



Out



Ushau Abu – Transferred

Josiah John Andoh Free

Stephen Amankona Transferred

Benjamin Abaidoo – Transferred



16. Real Tamale United signings



David Abagna Sandan – Ashgold

Abdul Fatawu Ishahuku – Loan

Yakubu Mohammed

Osei Yaw

Mohammed Nurudeen



17. Techiman eleven wonders



1. Isaac Kwain – Aduana

2. Abass Mohammed – Free

3. Yaw Acheampong – Karela

4. Razak Issah – Dwarfs

5. Zakaria Osman – First klass fc

6. Micheal Yeboah – Medeama sc



18. Accra Lions FC



1. Rich Sackey – Star Madrid

2. Evans Eenee – B.E Arena

3. Fawzan Alahsan Dandawa – Still Believe

4. Abass Samari Salifu – Young Apostle

5. Kwadwo Junior Kyeremanteng – Swedru All Blacks

6. Alex Ketu – Achiken fc

7. Shawkan Hunalf Mohammed

8. Daniel Awani – Top Scout

9. Hagan Frimpong Gold Bridge

10. Frederick Akatuk – Mighty Jets Galaxy smartphone.