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Sports News of Tuesday, 22 June 2021

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Source: ghanafa.org

GPL: Match officials for week 30 announced

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A photo of Ghanaian referees play videoA photo of Ghanaian referees

The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 30 of the Ghana Premier League.

Below are the Match Officials for the mid-week matches:

REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS

1.DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021

MATCH: ASANTE KOTOKO VS KARELA UNITED - LIVE ON STARTIMES

VENUE: LEN CLAY SPORTS STADIUM

REFEREE: JACOB ADUNTERA

ASSISTANTS: MOHAMMED TIJANI & STEPHEN BALANGUENA

4TH REFEREE: MAXWELL HANSON

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS

2.DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021

MATCH: GREAT OLYMPICS VS BECHEM UNITED

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: ESO DOH MORRISON

ASSISTANTS: AUGUSTINE DAKURAH & MUMUNI FUSEINI

4TH REFEREE: JOSEPH KENNY PADI

MATCH COMMISSIONER: ANDREW DERY

VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO

GFA CAMERAMAN: ELVIS MENSAH

3.DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021

MATCH: BEREKUM CHELSEA VS ELMINA SHARKS

VENUE: GOLDEN CITY PARK, BEREKUM

REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

ASSISTANTS: KWASI BROBBEY & DAVID ADDICO

4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAOU

MATCH COMMISSIONER: PAUL AYAMBA

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING

4.DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021

MATCH: DREAMS FC VS ELEVEN WONDERS

VENUE: DAWU PARK

REFEREE: MAALE IMGERDE IREME

ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA & RICHARD APPIAH

4TH REFEREE: MARTIN AKUDZI

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN MOHAMMED

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD ACHORE

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

5.DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021

MATCH: WAFA VS ADUANA FC

VENUE: RED BULL ARENA

REFEREE: JONES AKUBIEM

ASSISTANTS: ISAAC ODOOM & PASCAL MAWUSI

4TH REFEREE: CHARLES BULU

MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR

VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS

6.DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021

MATCH: MEDEAMA SC VS KING FAISAL

VENUE: T&A PARK - TARKWA

REFEREE: MUSAH MUBARIK

ASSISTANTS: ATO YAWSON & THOMAS NGMINDIEYE

4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS

MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH

GFA CAMERAMAN: GABRIEL BENTUM

7.DATE: THURSDAY, JUNE 24, 2021 – 6 PM

MATCH: LEGON CITIES VS HEARTS OF OAK – LIVE ON STARTIMES

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: WISEMAN GHANSAH

ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & ISAAC NYAMEKYE

4TH REFEREE: IMORO OSMAN

MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA

VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO

8.DATE: THURSDAY, JUNE 23, 2021

MATCH: EBUSUA DWARFS VS INTER ALLIES – LIVE ON STARTIMES

VENUE: CAPE COAST SPORTS STADIUM

REFEREE: BASHIRU DAUDA

ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH & ALI TIMUAH BAAH

4TH REFEREE: BISMARK APPIAH

MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKOOM

VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE

9.DATE: THURSDAY, JUNE 24, 2021

MATCH: LIBERTY PROFESSIONALS VS ASHGOLD

VENUE: RED BULL ARENA

REFEREE: OBED DANQUAH KWEGYAN

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & FRANCIS BONDZIE ARTHUR

4TH REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFA

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL NTOW AYEH

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

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