GPL: Match officials for match day 23 announced

Sports News of Saturday, 2 April 2022
Source: ghanaguardian.com
Match Officials for Matchweek 23 of the Ghana Premier League have been announced.
Below are the Officials for Week 23:
No.
REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
1.
DATE:MONDAY, APRIL 4, 2022
MATCH: RTU VS BREKUM CHELSEA
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: ESO DOH MORISSON
ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI & FREEMAN AWULO
4TH REFEREE: ERIC SEFAH ANTWI
MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
2
DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022
MATCH: KING FAISAL VS ASANTE KOTOKO
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: RICHMOND ANTWI
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & ISAAC OPOKU ANTWI
4TH REFEREE: ISAAC OSEI
MATCH COMMISSIONER: MOSES ABAIDOO MENSAH
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
LIVE ON STARTIMES
3
DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022
MATCH: GOLD STARS VS DREAMS FC
VENUE: BIBIANI DUNS PARK
REFEREE: PHILLIP ARTHUR FORSON
ASSISTANTS:PAUL ATIMAKA & COURAGE KUEDUFIA
4TH REFEREE: JULIAN NUNOO
MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
GFA CAMERAMAN:
4
DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022
MATCH: WAFA VS ADUANA SC
VENUE: SOGAKOPE
REFEREE: MAALE IMGERDE IREME
ASSISTANTS: ISAAC ODOOM & SETH ABLETOR
4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOR
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
5
DATE: SATURDAY, APRIL 2, 2022
MATCH: HEARTS OF OAK VS MEDEAMA SC
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: ALFA BA-ADEY
ASSISTANTS: ALEX OSAM & KOFI NYARKO BAKAI
4TH REFEREE: MARTINS AKUDZI
MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEY
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
6
DATE: MONDAY, APRIL 4, 2022
MATCH: BECHEM UNITED VS OLYMPICS
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: ADAARI ABDUL LATIF
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & SULEMANA SALAU DEEN
4TH REFEREE: ANDREWS AWURISA
MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
7
DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022
MATCH: ELEVEN WONDERS VS ACCRA LIONS
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: MAXWELL OWUSU
ASSISTANTS: PETER DAWSA & FRANCIS BONDZIE ARTHUR
4TH REFEREE: ABDUL LATIF QADIR
MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
8
DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022
MATCH: LEGON CITIES VS ASHANTI GOLD
VENUE: EL WAK STADIUM
REFEREE: JOSEPH KWOFIE
ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE & FREDERICK DANFUL
4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: AMA SANGARI
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
9
DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022
MATCH: KARELA UNITED VS ELMINA SHARKS
VENUE: CAM PARK, AIYINASE
REFEREE: EDWARD ANNAN
ASSISTANTS: ROLAND ADDY & RICHARD APPIAH
4TH REFEREE: WISEMAN GHANSAH
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY