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Sports News of Saturday, 19 March 2022

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Source: ghanaguardian.com

GPL: Match officials for match day 21 revealed

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Match officials Match officials

The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchday 21 of the Ghana Premier League.

Below are the Match Officials for Matchday 21:

Match Officials list:


NO.
REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS



DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022

MATCH: HEARTS OF OAK vs  ASHANTIGOLD

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: GEORGE MAWULI  VORMANOR

ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & PAUL ATMIMARA

4TH REFEREE: JOESPH KENNY PADI

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL FLETCHER

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES




DATE:  MONDAY, MARCH 21, 2022

MATCH: ELEVEN WONDERS vs  ASANTE KOTOKO

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: ABDUL LATIF ADAARI

ASSISTANTS: FREDRICK DANFUL & ABDUL SALAM ABDULAI

4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON

MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL

LIVE ON STARTIMES




DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022

MATCH: DREAMS vs GREAT OLYMPICS

VENUE: THEATRE OF DREAMS

REFEREE: ALI MUSAH

ASSISTANTS: ISAAC OPOKU ANTWI & ISAAC NYAMEKYE

4TH REFEREE: ABDUL LATIF QADIR

MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OSUMANE

VENUE MEDIA OFFICER:  EMMANUEL OPOKU

GFA CAMERAMAN:





DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022

MATCH: BECHEM vs  ACCRA LIONS

VENUE:  NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: RICHMOND ANTWI

ASSISTANTS: ALI TMUAH BAAH & MUMUNI FUSENI

4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI

MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA




DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022

MATCH: LEGON CITIES vs  WAFA

VENUE: EL WAK STADIUM

REFEREE:  EMMANUEL TAMPURI

ASSISTANTS: PETER DAWSA &  EMMANUEL ARKAIFIE

4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAOU

MATCH COMMISSIONER: AWUDU DZANG

VENUE MEDIA OFFICER: AMA SADIA

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI



DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022

MATCH: RTU  vs   ADUANA

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: EMMANUEL ADU QUANSAH

ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA &  JASPA ADENYO

4TH REFEREE:  SELORM KPORMEGBE

MATCH COMMISSIONER: DAWDI ABDUL RAZAK

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED



DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022

MATCH: BIBIANI GOLDSTARS vs  ELMINA SHARKS

VENUE: BIBIANI DUNS PARK

REFEREE:  FRANKLIN AKUMATEY

ASSISTANTS: FREEMAN AWULOO &  SETH ABUETOR

4TH REFEREE:  MAXWELL HANSON

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL GYASIZ

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING



DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022

MATCH: KING FAISAL vs BEREKUM  CHELSEA

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE:  CHARLES BULU

ASSISTANTS:  KOFI NYARKO BEKAE &  ISAAC ASANTE

4TH REFEREE:  SELORM YAO BLESS

MATCH COMMISSIONER:  THOMAS NUNOO

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE


DATE: FRIDAY, MARCH  18, 2022

MATCH: KARELA vs. MEDEAMA

VENUE: CAM PARK

REFEREE:  DANIEL LARYEA

ASSISTANTS:  EMMANUEL DOLAGBANU &  MOHAMMED JIJANI

4TH REFEREE:  FREDRICK SAMENA

MATCH COMMISSIONER: ALI PLATO

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

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Mawuli Zogbenu is the author

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