GPL: Match official for week 15 revealed

Sports News of Thursday, 27 January 2022
Source: ghanaguardian.com
The Referees Committee of the the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 15 of the Ghana Premier League.
Below are the Match Officials for Week 15:
DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022
MATCH: HEARTS OF OAK VRS KING FAISAL
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: FREDERICK SAMENA
ASSISTANTS: FREEMAN AWULOO AND COURAGE KUEDUFIA
4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022
MATCH:LEGON CITIES VRS ELEVEN WONDERS
VENUE: EL WAK STADIUM
REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR
ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH AND STEPHEN BALANGUENA
4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
MATCH COMMISSIONER: ADAM MAKAILA
VENUE MEDIA OFFICER: AMA SANGARI
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
DATE: SATURDAY, JANUARY 29, 2022
MATCH: ADUANA STARS VRS BECHEM UNITED
VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK
REFEREE: WISEMAN GHANSAH
ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL AND ISAAC NYAMEKYE
4TH REFEREE: IMORO OSMAN
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN MOHAMMED
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022
MATCH:REAL TAMALE UNITED VRS KARELA
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH AND EMMANUEL ARKAITIE
4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022
MATCH: BEREKUM CHELSEA VRS ACCRA LIONS
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: EMMANUEL TAMPURI
ASSISTANTS: ALEX OSAM AND AUGUSTINE SOGLO DAKURA
4TH REFEREE: RICHMOND ANTWI
MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022
MATCH: MEDEAMA VRS ELMINA SHARKS
VENUE: AKOON PARK
REFEREE: CHARLES BULU
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND ABDULAI ABDUL SALAM
4TH REFEREE: SELORM KPORMEGBE
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AYEH
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022
MATCH: WAFA VRS GOLDSTARS
VENUE: WAFA PARK
REFEREE: ALI MUSAH
ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI AND SETH ABLETOR
4TH REFEREE: KENNY JOSEPH PADI
MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMAKOR
DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022
MATCH: ASHANTIGOLD VRS DREAMS
VENUE: LEN CLAY STADIUM
REFEREE: EDWARD ANNAN
ASSISTANTS: PETER DAWSA AND ISAAC ODOOM
4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKOOM
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
DATE: FRIDAY, JANUARY 30, 2022
MATCH: KOTOKO VRS OLYMPICS
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: PHILIP ARTHUR FORSON
ASSISTANTS: KENNETH TWENEBOAH KODUA AND FRANCIS BONDZIE ARTHUR
4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
LIVE ON STARTIMES