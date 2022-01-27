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Sports News of Thursday, 27 January 2022

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Source: ghanaguardian.com

GPL: Match official for week 15 revealed

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Match officials Match officials

The Referees Committee of the the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 15 of the Ghana Premier League.

Below are the Match Officials for Week 15:

DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022

MATCH: HEARTS OF OAK VRS KING FAISAL

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: FREDERICK SAMENA

ASSISTANTS: FREEMAN AWULOO AND COURAGE KUEDUFIA

4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS

MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES



DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022

MATCH:LEGON CITIES VRS ELEVEN WONDERS

VENUE: EL WAK STADIUM

REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR

ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH AND STEPHEN BALANGUENA

4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

MATCH COMMISSIONER: ADAM MAKAILA

VENUE MEDIA OFFICER: AMA SANGARI

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI



DATE: SATURDAY, JANUARY 29, 2022

MATCH: ADUANA STARS VRS BECHEM UNITED

VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK

REFEREE: WISEMAN GHANSAH

ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL AND ISAAC NYAMEKYE

4TH REFEREE: IMORO OSMAN

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN MOHAMMED

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

LIVE ON STARTIMES



DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022

MATCH:REAL TAMALE UNITED VRS KARELA

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH AND EMMANUEL ARKAITIE

4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022

MATCH: BEREKUM CHELSEA VRS ACCRA LIONS

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: EMMANUEL TAMPURI

ASSISTANTS: ALEX OSAM AND AUGUSTINE SOGLO DAKURA

4TH REFEREE: RICHMOND ANTWI

MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO



DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022

MATCH: MEDEAMA VRS ELMINA SHARKS

VENUE: AKOON PARK

REFEREE: CHARLES BULU

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND ABDULAI ABDUL SALAM

4TH REFEREE: SELORM KPORMEGBE

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AYEH

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022

MATCH: WAFA VRS GOLDSTARS

VENUE: WAFA PARK

REFEREE: ALI MUSAH

ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI AND SETH ABLETOR

4TH REFEREE: KENNY JOSEPH PADI

MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA

VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR

GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMAKOR



DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022

MATCH: ASHANTIGOLD VRS DREAMS

VENUE: LEN CLAY STADIUM

REFEREE: EDWARD ANNAN

ASSISTANTS: PETER DAWSA AND ISAAC ODOOM

4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN

MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKOOM

VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS

DATE: FRIDAY, JANUARY 30, 2022

MATCH: KOTOKO VRS OLYMPICS

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: PHILIP ARTHUR FORSON

ASSISTANTS: KENNETH TWENEBOAH KODUA AND FRANCIS BONDZIE ARTHUR

4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI

LIVE ON STARTIMES

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