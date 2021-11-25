GFA announce match officials for match week 5 GPL games

Sports News of Thursday, 25 November 2021
Source: ghanaguardian.com
The Referees Committee of the Ghana Football Association has appointed match officials for Matchweek 5 of the Ghana Premier League.
Below are the Match Officials for match week 5:
NO. REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
DATE: SUNDAY, NOVEMBER 28, 2021
MATCH: BECHEM UNITED FC VS DREAMS FC
VENUE: NANA GYEABOUR FOSU PARK
REFEREE:PHILIP ARTHUR FORSON
ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH & EMMANUEL ARKAIFIE
4TH REFEREE: RICHMOND ANTWI
MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
DATE: POSTPONED
MATCH: HEARTS OF OAK SC VS BEREKUM CHELSEA FC
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
ASSISTANTS: PROSPER AVINOU & BARNABAS AMENYO
4TH REFEREE: EMMANUEL OSEI
MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
DATE: SUNDAY, NOVEMBER 28, 2021
MATCH: ELEVEN WONDERS FC VS ELMINA SHARKS FC
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: FREDERICK SAMENA
ASSISTANTS: ABDULAI ABDUL SALAM & MIKAAL-II FAUZAN
4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE
MATCH COMMISSIONER: GIDIGLO WILLIAMS
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
DATE: FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021 – 6PM
MATCH: LEGON CITIES FC VS ADUANA FC
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: ISAAC OSEI
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDULAI & KENNETH ARMOO
4TH REFEREE: JOSHUA SAMADJI
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIV ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, NOVEMBER 28, 2021
MATCH: REAL TAMALE UNITED FC VS ASHANTIGOLD SC
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM, TAMALE
REFEREE: JACOB ADUNTERA
ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & THEOPHILUS AKUGRE
4TH REFEREE: ALBERT AZANTILOW
MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOR
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: SATURDAY, NOVEMBER 27, 2021
MATCH: KING FAISAL FC VS MEDEAMA SC
VENUE: BABA YARA STADIUM, KUMASI
REFEREE: MUSAH MUBARIK
ASSISTANTS: SULEMANA SALAU DEEEN & SETH ABLETOR
4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM LANTE QUAYE
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
GOAL RUSH ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, NOVEMBER 28, 2021
MATCH: BIBIANI GOLDSTARS FC VS ACCRA LIONS FC
VENUE: DUNS PARK, BIBIANI
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & MUMUNI FUSEINI
4TH REFEREE: EMMANUEL DON QUANSAH
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: SUNDAY, NOVEMBER 28, 2021
MATCH: WAFA FC VS GREAT OLYMPICS FC
VENUE: WAFA PARK,SOGAKOPE
REFEREE: BASHIRU DAUDA
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDUL-RAUF & RICHARD NARTEY
4TH REFEREE: ALI MUSAH
MATCH COMMISSIONER: MOSES ABAIDOO-MENSAH
VENUE MEDIA OFFICER: TILD ACORLOR
LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, NOVEMBER 28, 2021
MATCH: KARELA FC VS ASANTE KOTOKO
VENUE: CAM PARK, AIYINASE
REFEREE: ALFAA BA-ADEY
ASSISTANTS: FRANCIS BONDZIE ARTHUR & DAVID ADDICO
4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
LIVE ON STARTIMES