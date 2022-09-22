GFA announce match Officials for Ghana Premier League matchweek 3

Sports News of Thursday, 22 September 2022
Source: ghanafa.org
The betPawa Premier League continues this weekend at match venues across the country including the Super Clash between Asante Kotoko vs Hearts of Oak.
Below are the Match Officials for Week 3:
DATE: FRIDAY, SEPTEMBER 23,2022
MATCH: ACCRA LIONS VS TAMALE CITY
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: DANIEL LARYEA
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND GABRIEL BOATENG
4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS
MATCH COMMISSIONERS: WILLIAM GIDIGLO
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 25, 2022
MATCH: KOTOKU ROYALS VRS NSOATREMAN
VENUE: CAPE COAST STADIUM
REFEREE: SELORM KPORMEGBE
ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI AND BARNABAS AMENYO
4TH REFEREE: MAXWELL HANSON
MATCH COMMISSIONERS: CHRISTIAN ATSATSA
VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 25, 2022
MATCH: R.T.U. VRS LEGON CITIES
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM, TAMALE
REFEREE: ESO DOH MORRISON
ASSISTANTS: PETER DAWSA AND ROBERT ADUKO SUNDAY
4TH REFEREE: HASSIM YAKUBU
MATCH COMMISSIONERS: AMOAKO WILLIAMS
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 25, 2022
MATCH: ADUANA VRS SAMARTEX
VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK
REFEREE: ALFAA BA ADEY
ASSISTANTS: ISAAC ODOOM AND GEORGE OWUSU AMPONSAH
4TH REFEREE: MATHEW AYISU
MATCH COMMISSIONERS: ALHASSAN MOHAMMED
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
DATE: SATURDAY, SEPTEMBER 24, 2022
MATCH: GREAT OLYMPICS VRS KING FAISAL
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: JOSHUA SAMADJI
ASSISTANTS: KENNETH ARMOO AND SHERIFF KWEKU DUAH
4TH REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
MATCH COMMISSIONERS: AWUDU DZANG
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 25, 2022
MATCH: BIBIANI GOLDSTARS VRS BECHEM UNITED
VENUE: DUNS PARK, BIBIANI
REFEREE: MAALE IMGERDE IREME
ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAI AND ADAM ALHAJI MUTTAWAKIL
4TH REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO
MATCH COMMISSIONERS: ALI PLATO
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 25, 2022
MATCH: KARELA VRS DREAMS
VENUE: CAM PARK, AIYINASE
REFEREE: JACOB ASSAFUAH
ASSISTANTS: JAMES OSAFO AND HENRY ESSEL BEDIAKO
4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
MATCH COMMISSIONERS: MICHAEL FLETCHER
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
MATCH: ASANTE KOTOKO VRS HEARTS OF OAK
VENUE: BABA YARA STADIUM, KUMASI
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: PATRICK PAPALA AND TIJANI MOHAMMED
4TH REFEREE: MUSAH MUBARAK
MATCH COMMISSIONERS: ADAM MUKAILA
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
LIVE ON STARTIMES
DATE: MONDAY, SEPTEMBER 26, 2022
MATCH: BEREKUM CHELSEA VRS MEDEAMA
VENUE: NANA AGYEMAN BADU I PARK
REFEREE: ALBERT AZANTILOW
ASSISTANTS: HALILU ALHASSAN AND ABDULAI ABDUL SALAM
4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM
MATCH COMMISSIONERS: ANDREW DERY
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH