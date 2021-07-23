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Sports News of Friday, 23 July 2021

Source: ghanafa.org

Daniel Laryea to handle decider between rivals Berekum Arsenal and Bofoakwa Tano

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Laryea will be supported Kwasi Brobbey Acheampong and Patrick Papala Laryea will be supported Kwasi Brobbey Acheampong and Patrick Papala

Astute referee Daniel Laryea has been handed the biggest game in the Division One League as he will be in charge of the Zone One decider between Berekum Arsenal and Bofoakwa Tano on Sunday.

Laryea, who handled the biggest game of the just-ended Ghana Premier League season between Hearts of Oak and Asante Kotoko, has been entrusted with officiating what is expected to be a tight contest as both teams are in contention for promotion.

The match will be played at the Golden City Park in Berekum, a likely advantage to Berkeum Arsenal but league leaders Bofoakwa have enough firepower to neutralize any threat.

Laryea will be supported on the day by assistant referees Kwasi Brobbey Acheampong and Patrick Papala.

Wiseman Ghansah will be the fourth referee with Andrew Dery named match commissioner.

Below are the match officials for the final round of Division One League games

No. REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALSDATE: SUNDAY, JULY 25, 2021

MATCH: YOUNG APOSTLES VS KINTAMPO

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: AYAABA IBRAHIM

ASSISTANTS: SAYIBU YAKUBU & EMMANUEL OPOKU

4TH REFEREE: MORO IDDRISU

MATCH COMMISSIONER: RICHARD OSEI YAW

VENUE MEDIA OFFICER: ERNEST TIEKU

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKODATE: SATURDAY, JULY 24, 2021

MATCH: TAMALE CITY VS TECHIMAN CITY

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM, TAMALE

REFEREE: GEORGE AMOAH

ASSISTANTS: KWAME FRIMPONG & ABRAHAM KYEREMANTENG

4TH REFEREE: IDDRISU UMAR

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH APPIAH

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEYDATE: SUNDAY, JULY 25, 2021

MATCH: BEREKUM ARSENALS VS BOFOAKWA – LIVE ON FACEBOOK

VENUE: GOLDEN CITY PARK, BEREKUM

REFEREE: DANIEL LARYEA

ASSISTANTS: KWASI BROBBEY ACHEAMPONG & PATRICK PAPALA

4TH REFEREE: WISEMAN GHANSAH

MATCH COMMISSIONER: ANDREW DERY

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMADATE: SATURDAY, JULY 24, 2021

MATCH: MIGHTY ROYALS VS B.A UNITED

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: MAALE IREME

ASSISTANTS: FAUZAN MIKAAL II & MORO AHMED DONMUA

4TH REFEREE: SIRAJ YAH’YA

MATCH COMMISSIONER: FRANCIS BOATENG

VENUE MEDIA OFFICER: ERNEST TIEKU

GFA CAMERAMAN: MARK SASUDATE: SUNDAY, JULY 25, 2021

MATCH: NKORANZA WARRIORS VS NSOATREMAN

VENUE: NKORANZA CHILDREN’S PARK

REFEREE: HASSIM YAKUBU

ASSISTANTS: ERNEST AKATEY &KENNETH ARMOH

4TH REFEREE: FRANCIS XAVIER ADAM

MATCH COMMISSIONER: ABUBAKARI ABDUL GANIYU

VENUE MEDIA OFFICER: FRANK AMANKWAA

GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTADATE: SUNDAY, JULY 25, 2021

MATCH: WA SUNTAA VS STEADFAST

VENUE: WA STADIUM

REFEREE: ALI ASANTE

ASSISTANTS: CLETUS AZOR AZUPERO & ERNEST AWINBIRE AYAMBA

4TH REFEREE: MAURICE ANANKANI

MATCH COMMISSIONER: EDWARD AYAANA

VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL GANIU

GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW 

 DATE: SUNDAY, JULY 25, 2021

MATCH: PAGA CROCODILE VS YENDI GBEWAA

VENUE: PAGA TOWN PARK

REFEREE: ABDUL AZIZ MODAARI SAEED

ASSISTANTS: ABDUL SALAM ABDULAI & ABASS MORO KASIMPU

4TH REFEREE: DAVID ADANNEY

MATCH COMMISSIONER: HAMIDU SEIDU BOMISON

VENUE MEDIA OFFICER: ABAGNA NELSON

GFA CAMERAMAN: KOLOG BONAVENTUREDATE: SUNDAY, JULY 25, 2021

MATCH: RTU VS UNITY FC

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM, TAMALE

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & STEPHEN BALANGUENA

4TH REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

MATCH COMMISSIONER: STEPHEN KPEN

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEYZONE 2DATE: SUNDAY, JULY 25, 2021

MATCH: SKYY FC VS ALL BLACKS

VENUE: DABOASE

REFEREE: ABDUL LATIF NASHIRU

ASSISTANTS: PAUL DEYEGBE &FELIX APULA

4TH REFEREE: RICHMOND ADJEI

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL BOAKYE

VENUE MEDIA OFFICER: HADI MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: JOSEPH BINEYDATE: SUNDAY, JULY 25, 2021

MATCH: STAR MADRID VS ACHIKEN FC

VENUE: UNISTAR ACADEMY PARK

REFEREE: ANGEL ELISHA

ASSISTANTS: YAO YEVOO & KWADZO AFETORGBOR

4TH REFEREE: ROBERT MUSEY

MATCH COMMISSIONER: EGBERT AMARTEY LARYEA

VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYE

GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERADATE: SUNDAY, JULY 25, 2021

MATCH: PROUD UNITED VS PACIFIC HEROES

VENUE: CAM PARK, AIYINASE

REFEREE: CALEB ABOTSI

ASSISTANTS: EMMANUEL ARKAIFIE & MUSAH BASHIRU

4TH REFEREE: SOLOMON MORDEY

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTUS ADJEI KANE

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONGDATE: SUNDAY, JULY 25, 2021

DATE: SUNDAY, JUNE 25, 2021

MATCH: GOLD STARS VS WASSAMAN – LIVE ON FACEBOOK

VENUE: BIBIANI

REFEREE: GIDEON NII-COFFIE

ASSISTANTS: SETH ABLETOR & DIVINE GBPOLOMOR

4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

MATCH COMMISSIONER:

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANEDATE: SUNDAY, JULY 25, 2021

MATCH:ASOKWA  DEPORTIVO VS HASAACAS

VENUE: EJISU OKESE PARK

REFEREE: DAVID JABEZ KPATAKPLA

ASSISTANTS: MOSES AMEGBETOR & RICHARD NARTEY

4TH REFEREE: EDWARD ANNAN

MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER AZAMETI

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE BAAH

GFA CAMERAMAN: REINDORF OPOKUDATE: SUNDAY, JULY 25, 2021

MATCH: B.Y.F ACADEMY VS SAMARTEX

VENUE: NANA GYAMFI PARK, BEKWAI

REFEREE: ISAAC BROBBEY

ASSISTANTS: GEORGE OWUSU AMPONSEM & MICHAEL AZUGMI

4TH REFEREE: EMMANUEL BAAAH

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ACHEAMPONG

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED

GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAHDATE: SUNDAY, JULY 25, 2021

MATCH: NZEMA KOTOKO VS NEW EBUBIASE

VENUE: AZULENOANU PARK

REFEREE: ALFRED TABI

ASSISTANTS: MICHAEL LAMME & FESTUS NBANGNAN

4TH REFEREE: DANIEL OPPONG AMOAH

MATCH COMMISSIONER: SAMULE KOFI BAAH

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: JOHN AFFULDATE: SUNDAY, JULY 25, 2021

MATCH: UNISTARS VS VIPERS

VENUE: SWEDRU STADIUM

REFEREE: JOSEPH PINPONG

ASSISTANTS: JOSEPH LARYEA &NII KPORTI NARTEY

4TH REFEREE: ISAAC ADJANOR

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ABBEY

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO

GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDAZONE 3DATE: SUNDAY, JULY 25, 2021

MATCH: TEMA YOUTH VS UNCLE T – LIVE ON FACEBOOK

VENUE: TEMA SPORTS STADIUM

REFEREE: JOSEPH KENNY PADI

ASSISTANTS: ROLAND NII ADDY & ISAAC ODOOM

4TH REFEREE: BISMARK APPIAH

MATCH COMMISSIONER: KWABENA AGYEI SARPONG

VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEIDATE: SUNDAY, JULY 25, 2021

MATCH: MIGHTY JETS VS VISION FC

VENUE: TESHIE MATS PARK

REFEREE: ALBERT AZANTILOW

ASSISTANTS: ADAM ALHAJI MUTAWAKIL & EMMANUEL ASIEDU

4TH REFEREE: LAUD NETTEY

MATCH COMMISSIONER: JAMES ODOOM

VENUE MEDIA OFFICER: CALEB ABLORH

GFA CAMERAMAN: PRAISE DORA ANTWIDATE: SUNDAY, JULY 25, 2021

MATCH: KOTOKU ROYALS VS DANBORT FC

VENUE: ODA STADIUM

REFEREE: EBENEZER TETTEH

ASSISTANTS: MARY TEI & JAMES OSAFO

4TH REFEREE: JIBRAEEL SULEMAN

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL GYESI

VENUE MEDIA OFFICER: FRANCIS TWUM

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAHDATE: SUNDAY, JULY 25, 2021

MATCH: YOUNG WISE VS PLANNERS FC

VENUE: DOBRO PARK

REFEREE: ERIC ODONKOR

ASSISTANTS: BEATRICE THAUD & BLESS KLU

4TH REFEREE: BRIGHT APEAMENYO

MATCH COMMISSIONER: K. MENSAH BEDIAKO

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL NORMAN

GFA CAMERAMAN: JAMES MCKWEONDATE: SUNDAY, JULY 25, 2021

MATCH: KRYSTAL PALACE VS AGBOZUME WEAVERS

VENUE: AKOTEX PARK

REFEREE: JOSHUA LAKONNAM

ASSISTANTS: AGBESHIE ADAMS & GIBRINE TANKO AYUBA

4TH REFEREE: GODWIN TORDZRO

MATCH COMMISSIONER: EDMUND OSANQUAYE

VENUE MEDIA OFFICER:  ISAAC YIRENKYI AKUFFO

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWADATE: SUNDAY, JULY 25, 2021

MATCH: NANIA FC VS ACCRA CITY

VENUE: LEGON PARK

REFEREE: JACOB ASSAFUAH

ASSISTANTS: BARNABAS AMENYO & JOSHUA ANANE

4TH REFEREE: JOSEPH OSAFO

MATCH COMMISSIONER: B. DANQUAH WILSON

VENUE MEDIA OFFICER: AMINU MOHAMMED ADISA

GFA CAMERAMAN: DAVID KPELI 

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