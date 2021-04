Boko Haram: Rundunar sojin sama 'tana bincike kan zargin kashe sojoji 20 a Borno'

Rundunar sojin saman Najeriya ta ce tana gudanar da bincike kan zargin cewa sojojinta sun kashe sojojin kasa 20 a jihar Borno da ke arewa maso gabashin kasar.



Wata sanarwa da rundunar ta wallafa a shafinta na Twitter ranar Litinin ta ce an ja hankalinta kan rahotannin da ke nuna cewa sojinta sun kashe sojn kasa a wani farmaki ta sama a garin Mainoko da ke da nisan kilomita 55 daga Maiduguri.



"Rundunar sojin sama tana son ta bayyana cewa tana gudanar da bincike kan hotuna da bidiyon da ake watsawa a yanzu kuma za ta sanar da jama'a a game da zargi kan wannan lamari," in ji sanarwar.





investigated and the general public will be duly updated on the alleged incident. All inquiries should please be directed to the Office of the Director of Public Relations and Information, Headquarters Nigerian Air Force or forwarded to info@airforce.mil.ng.

- 2/2