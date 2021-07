39 players of Black Princesses invited to camp ahead of World Cup qualifiers

Sports News of Wednesday, 14 July 2021

Source: ghanasoccernet.com

Black Princesses head coach Ben Fukuo has invited thirty-nine players to camp ahead of the FIFA U-20 Women's World Cup qualifiers in September.



The team will face Guinea Bissau in a two-legged qualifier in September 2021 after they were drawn bye in the first round.



The thirty-nine players invited by the coach are expected to report to camp on Thursday, July 15, 2021, as preparations begin in earnest.



The Black Queens are chasing a sixth straight appearance at the global showpiece.



Notable names in the squads are former FIFA U-17 World Cup golden boot winner Abdulai Mukarama and newly signed Hasaacas Ladies striker Jafaru Rahama.



The qualifiers will be Ben Fukuo's first time in charge of the team after he was moved from the Black Satellites team.



BLACK PRINCESSES U.20 FEMALE TEAM

NAME--------------------TEAM/CLUB

1. GRACE BAANWA------------HASAACAS LADIES

2. CYNTHIA KONLAN

3. QUEENABEL AMANKWAA------HASAACAS LADIES

4. COMFORT YEBOAH----------AMPIM DARKOAA LADIES

5. TEDINA SEYERE-----------DREAMZ LADIES

6. AZUMA BUGRE-------------HASAACAS LADIES

7. JOYC LARBI--------------KUMASI SPORTS ACADEMY

8. SUZZY DEDE TEYE---------LADIES STRIKERS

9. TUTWAA ABIGAIL----------PRISONS LADIES

10. JACKQUALIN OWUSU AMOAKO-DREAMZ LADIES

11. EVELYN BADU------------HASAACAS LADIES

12. GRACE ANIMA------------POLICE LADIES

13. MUKARAMA ABDULAI-------NORTHERN LADIES

14. DORIS BOADIWAA---------HASAACAS LADIES

15. RAHAMA JAFARU----------HASAACAS LADIES

16. BARIKISU ABDUL RAHMAN--PERALPIA LADIES

17. AZIBLIM FARIHANA-------BAGABAGA LADIES

18. LYDIA ATIMKA-----------BOLGA LADIES

19. SANDRA ATINGA----------KUMASI SPORTS ACADEMY

20. ANESTHESIA ACHIAA------SEA LIONS LADIES

21. ASANA YAHAYA-----------BAGABAGA LADIES

22. ABENA ANOMA OPOKU------AMPIM DARKOAA LADIES

23. LUISA ANIWAA-----------POLICE LADIES

24. AYISHA YAKUBU----------PEARLPIA LADIES

25. ELSHADAI ACHEAMPONG----KUMASI SPORTS ACAMEDY

26. BASIRA ALHASSAN--------PERALPIA LADIES

27. ELIZABETH OPPONG-------THUNDER QUEENS

28. TRACEY TWUM------------AMPIM DARKOAA LADIES

29. MATILDA BLESS FODU-----IDEAL LADIES

30. ALEXIA EHOMA-----------HOLY ROYALS LADIES

31. MAVIS OWUSU------------AMPIM DARKOAA LADIES

32. MAFIA NYAME------------ROCK LADIES

33. JUANITA AGUADZE--------POLICE LADIES

34. SALAMATU ABDULAI-------BAGABAGA LADIES

35. FELICITY ASANTE--------BERRY LADIES

36. THELMA BAFFOUR---------VALUE GIRLS

37. SUZANNE AMA DUAH-------BERRY LADIES

38. ELIZABETH SARPONG------FABULOU LADIES

39. PHILOMENA ABAICA--------BERRY LADIES

