32 players handed Black Queens call-up ahead of upcoming friendlies in Morocco

Sports News of Sunday, 27 March 2022

Source: ghanafa.org

Thirty-two players have been invited into the women's senior national team, Black Queens to begin with preparations towards the upcoming friendlies in Morocco.



The players are to arrive at the Ghanaian Soccer Centre of Excellence (GSCE) on Monday, 27th March 2022 at 4:00 pm.



Here is the list of selected players and their respective clubs;



Cynthia Findib Konlan - Pearl Pia Ladies



Kerrie Mccarthy - Kumasi Sports Academy



Fafali Dumehasi - Police Ladies



Evelyn Yeboah - Army Ladies



Safiatu Salifu - Ampem Darkoa Ladies



Gladys Anfobea - LadyStrikers



Ellen Coleman - LadyStrikers



Martha Appiah - Berry Ladies



Monica Addai - Berry Ladies



Louisa Aniwaa - Police Ladies



Azumah Bugre - Hasaacas Ladies



Veronica Appiah - Hasaacas Ladies



Janet Egyir - Hasaacas Ladies



Blessing Agbomadzi - Hasaacas Ladies



Doris Boaduwaa - Hasaacas Ladies



Grace Acheampong - Ampem Darkoa Ladies



Elizabeth Owusu - Ampem Darkoa Ladies



Justice Tweneboa - Ampem Darkoa Ladies



Vivian A. Kunadu - Thunder Queens



Suzzy Dede Teye - LadyStrikers



Patience Adjetey - Army Ladies



Gifty Abena Julius - Faith Ladies



Lillian Goli - Faith Ladies



Philomena Abaka - Berry Ladies



Henrietta Annie - Police Ladies



Grace Animah - Police Ladies



Naomi Animah- Kumasi Sports Academy



Linda Amoako - Soccer Intellectuals Ladies



Ernestina Ayissie - Soccer Intellectuals Ladies



Gnabekan N-Nyayimaya - Army Ladies



Abigail Sakyiwaa- Supreme Ladies



Benita Peprah - Fabulous Ladies