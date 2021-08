30 Black Queens players invited to camp for Aisha Buhari Invitational Tournament

Sports News of Saturday, 28 August 2021

Head Coach of the Black Queens, Mercy Tagoe-Quarcoo has named a provisional 30 squad list for the upcoming Aisha Buhari Invitational Women’s Football Tournament scheduled for 13th – 21st September 2021 in Lagos, Nigeria.



The called up players and technical team members are to report to camp at the GFA Technical Centre (GSCE), Prampram on Sunday, August 29, 2021.



Here is a list of the invited players and their respective clubs;



Fafali Dumehasi- Police Ladies



Kerrie McCarthy- Kumasi Sports Academy



Mary Neequaye- Immigration Ladies



Abigail Tawiah Mensah - Berry Ladies



Victoria Antwi-Agyei - Kumasi Sports Academy



Gladys Amfobea - Ladystrikers



Beatrice Sesu - Police Ladies



Jaqueline Asamoah - Kumasi Sport Academy



Ellen Coleman - Ladystrikers



Janet Egyir - Hasaacas Ladies



Linda Eshun -Hasaacas Ladies



Janet Adu Agyemang - Fabulous Ladies



Philicity Asuako - Police Ladies



Nina Norshie - Berry Ladies



Justice Tweneboa - Ampem Darkoa Ladies



Mary Essiful - Soccer Intellectuals



Grace Adams - Berry Ladies



Henrietta Annie - Police Ladies



Monica Addai - Berry Ladies



Rashida Ibrahim - Berry Ladies



Elizabeth Owusua - Sea Lions



Milot Pokua - Hasaacas Ladies



Sophia Agyarkwa - Soccer Intellectuals



Vivian Adjei Konadu - Thunder Queens



Sonia Opoku - Ampem Darkoa Ladies



Veronica Appiah - Hasaacas Ladies



Naomi Animah - Kumasi Sports Academy



Foreign Based



Jennifer Cudjoe - Gotham FC



Grace Asantewaa - Real Betis Feminas



Wasila Diwura Soale - LSU



Elizabeth Addo - Djurgåden IF



Portia Boakye- Djurgåden IF



Eunice Beckman Nketiah - FC Cologne



Alice Kusi - ZFK Spartak



Priscilla Adubea - Racing Santander



The Black Queens will face Cameroon and South Africa in the group phase of the tournament.